Правительство ФРГ не считает ЕС и США "противниками"

Правительство ФРГ, в отличие от президента США Дональда Трампа, не считает, что Брюссель и Вашингтон являются противниками. "Мы не разделяем такую точку зрения на отношения Европейского Союза с США", - заявил официальный представитель германского кабинета министров Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в понедельник, 16 июля, комментируя сделанное накануне заявление Трампа, назвавшего ЕС "недругом".

Напротив, Берлин видит "множество веских причин для хороших трансатлантических отношений", подчеркнул он далее. Хотя европейские и американские компании являются "конкурентами", но экономические показатели не имеют ничего общего с "враждой", отметил Зайберт.

"Речь же идет о наших политических отношениях, и в этой сфере у Европы и США одинаковые интересы на мировой арене. И эти интересы, общие ценности мы считаем основой отношений между Европой и США", - заявил официальный представитель правительства Германии.

"Берега политической Атлантики расходятся"

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал европейцев к сплоченности. "Мы не можем больше безоговорочно полагаться на Белый дом", - заявил он в интервью изданиям медиагруппы Funke. Слова американского президента, "к сожалению, в очередной раз демонстрируют, насколько отдалились друг друга берега политической Атлантики за время президентства Дональда Трампа, отметил немецкий министр.

По его словам, чтобы сохранить партнерские отношения с Соединенными Штатами, необходимо их перестроить в соответствии с изменившейся ситуацией. Это возможно только с "уверенной в себе и самостоятельной Европой", подчеркнул Мас.

"Трамп пытается добиться раскола ЕС"

Госминистр по вопросам европейской политики в МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth) также выступил с критикой в отношении высказываний Трампа. "Он называет нас противниками, но мы так совершенно не считаем", - указал он в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Рот отметил, что между США и Евросоюзом имеется "глубокое и тесное партнерство" и заявил о провокации со стороны Трампа. "Он пытается добиться раскола Европейского Союза", - уверен немецкий политик. Он призвал не терять спокойствия из-за "отчасти очень агрессивных, ложных и не слишком конструктивных высказываний" Трампа, а добиться сплоченности внутри ЕС.

Ранее в интервью телеканалу CBS, вышедшем в эфир накануне встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки, американский президент заявил, что у США "много недругов", в числе которых - Евросоюз, Россия и Китай. По его словам, ЕС стал неприятелем в связи с торговым спором, РФ - недруг США "в определенных аспектах", а Китай - экономический противник. "ЕС определенно наш недруг, если учесть, как они поступают с нами в сфере торговли", - заявил Трамп. "Вы не подумаете этого о ЕС, но он - наш противник", - подчеркнул президент США.

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