 Правительство ФРГ в 2019 году увеличит расходы на оборону | Новости из Германии о Германии | DW | 06.07.2018

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Германия

Правительство ФРГ в 2019 году увеличит расходы на оборону

Правительство ФРГ утвердило проект бюджета на 2019 год На оборону будет выделено на 4 млрд евро больше, чем в 2018-м. Ожидается, что федеральный бюджет шестой год подряд останется бездефицитным.

Купюры 100 евро

Правительство ФРГ в пятницу, 6 июля, утвердило проект федерального бюджета на 2019 год. Согласно документу, расходная и доходная части бюджета установлены в размере 356,8 млрд евро каждая, что на 3,8 процента больше по сравнению с 2018 годом. Таким образом, ожидается, что шестой год подряд бюджет ФРГ останется бездефицитным.

Контекст

Для Германии настало время изменить свою оборонную политику и переориентироваться с НАТО на ЕС, говорится в новой книге, изданной брюссельским аналитическим центром "Друзья Европы". (25.10.2017)

Впервые министром обороны ФРГ стала женщина - Урсула фон дер Ляйен. У нее семеро детей. Реформа бундесвера, начатая ею, поможет военнослужащим совмещать службу и семейную жизнь. (15.01.2014)

Среди сфер, расходы на которые значительно вырастут, - оборонная. Ожидается, что ведомству во главе с Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выделят 42,9 млрд евро - примерно на 4 млрд больше, чем в текущем году, и на 650 млн евро больше, нежели планировалось весной. 

Доля ВВП в расходах на оборону вырастет до 1,31 процента

В беседе с журналистами медиаконцерна Funke Mediengruppe фон дер Ляйен отметила, что если проект бюджета будет принят, то это будет означать увеличение расходов на оборону на 11 процентов в течение одного года. "У Германии есть сильные аргументы", - заявила министр, комментируя предстоящий саммит НАТО. 

Согласно проекту бюджета, доля ВВП ФРГ в расходах на оборону в 2019 году вырастет до 1,31 процента. В 2014 году страны НАТО договорились увеличить оборонные расходы до 2 процентов в течение 10 лет. В середине июня канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обещала до 2025 года довести расходы на оборону до 1,5 процента ВВП. 30 июня президент США Дональд Трамп вновь потребовал от Берлина увеличить финансовую поддержку Североатлантического альянса. 

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    "Торнадо", который летает только днем

    Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации - первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.

  • Deutschland Transall-Maschinen sollen für Abschiebungen eingesetzt werden (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Сколько еще летать этому старому самолету?

    Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

  • Airbus A 400 M (imago/PanoramiC)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Главная головная боль

    Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Вертолеты, которые не взлетают

    Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Проблемы с бронью

    Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

  • Infografik Flugabwehrraketensystem RUS

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Бундесвер ждет предложений от Meads

    Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

  • Raketenabwehrsystem MEADS (MEADS International/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Или все-таки Patriot?

    Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Корабли, которые редко выходят в море

    Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


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20 лет бундесвер испытывал нехватку финансирования. Многие образцы военной техники поступают на вооружение с опозданием или не готовы к эксплуатации. DW - о проблемах армии ФРГ. (20.02.2017)  

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Меркель заявила об увеличении расходов на оборону до 1,5 процента ВВП

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