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Михаил Саакашвили может войти в правительство Украины. Речь идет о должности вице-премьера по реформам. Саакашвили готов принять предложение, потому что, по его словам, Зеленский не имеет ничего общего с коррупцией.
В Украине бурно обсуждают тему отставки Алексея Гончарука. Однако за первые четыре месяца работы его правительство достигло огромных успехов, считает эксперт Немецкой консультативной группы Роберт Кирхнер.
Три комитета Палаты представителей Конгресса США выясняют, пытался ли президент Трамп заставить Киев провести два политически мотивированных расследования, которые могли бы навредить Джо Байдену на выборах 2020 года.