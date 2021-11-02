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Правительство Украины

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "правительство Украины".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 22, 2021 - Minister of Defence of Ukraine Andrii Taran attends a joint news conference with Åommander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Colonel-General Ruslan Khomchak at the press centre of the Ukrinform Ukrainian National News Agency, Kyiv, capital of Ukraine., Credit:Pavlo_Bagmut / Avalon

Министр обороны Украины подал в отставку 02.11.2021

По данным СМИ, фракция "Слуга народа" в Раде поддержала кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны вместо Алексея Тарана.
s04.08.2020 Deputy Prime Minister of Ukraine, Minister for Reintegration of the Temporary Occupied Territories Oleksii Reznikov (C) talks to Minister of Foreign Affairs and European Integration of Moldova Oleg Tulea (not pictured) during their meeting in Kyiv, Ukraine, August 4, 2020. (Photo by Sergii Kharchenko/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Вице-премьер Украины Алексей Резников подал в отставку 01.11.2021

По неофициальным данным, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Резников может быть назначен главой Минобороны. Верховная рада может рассмотреть кадровые вопросы в правительстве 3 ноября.
10.04.2004 Ukraine Kiew Stadtansicht Bildnummer: 56074918 Datum: 10.04.2004 Copyright: imago/blickwinkel (c) Imago/Blickwinkel

Украина готовит санкции против соратников и сына Лукашенко 08.07.2021

Правительство Украины составило список людей, причастных к фальсификациям выборов и репрессиям в Беларуси. Киев собирается запретить им въезд и заморозить их активы на три года.
Alexander Lukaschenko bei einem Arbeitsbesuch im Gebiet Witebsk. 14.06.2021 Copyright: https://president.gov.by/

Украина готовит санкции против физлиц Беларуси 07.07.2021

Правительство Украины предлагает персональные экономические санкции против отдельных физлиц Беларуси сроком на три года. Кто попадет в санкционный список - пока не ясно.
Ukraine - Vorsitzender des Ausschusses von NAK «Naftogas Ukraine» Andrew Kobolev

Отсутствие лояльности и игры олигархов: "Нафтогаз Украины" на распутье 29.04.2021

Правительство Украины уволило председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева - его работу признали неудовлетворительной. Эксперты видят в решении политику и закулисные игры олигархов.
Europaeischer Gerichtshof fuer Menschenrechte (EGMR) mit den zylindrischen Gebaeuden der Gerichtssaele, Architekt Richard Rogers, Strassburg, Strasbourg, Elsass, Frankreich / European Court of Human Rights building (ECtHR) with the cylindrical buildings of the courtrooms by the architect Richard Rogers, Strasbourg, Alsace, France

Киев подал в ЕСПЧ межгосударственное заявление в отношении РФ 23.02.2021

В заявлении Украины, направленном в ЕСПЧ, содержатся утверждения о проведении "целенаправленных операций по убийству оппонентов РФ в России". Киев считает, что нарушена статья 2 о праве на жизнь Европейской конвенции.
KIEV, UKRAINE - APRIL 02: Women walk at Khreschatyk street in Kiev as Ukraine is on a quarantine until April 24 due the coronavirus (Covid 19) pandemic on April 02, 2020. Vladimir Shtanko / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Украина не справляется с коронавирусом. Жесткий карантин неизбежен? 19.11.2020

Правительство Украины ищет способ остановить распространение COVID-19. Но эксперты указывают на то, что время потеряно и ситуация выходит из-под контроля. Поможет ли стране новый локдаун?
19.12.2016 A client enters PrivatBank as other clients stand by in the centre Kiev, Uraine, Monday, Dec. 19, 2016. Ukraine is nationalizing its largest bank PrivatBank following concerns over its stability. (AP Photo/Efrem Lukatsky) |

Парламент Украины запретил возвращать "Приватбанк" Коломойскому 13.05.2020

Верховная рада приняла закон о запрете возврата выведенных с рынка неплатежеспособных банков их бывшим владельцам. Это делает невозможным возврат "Приватбанка" олигарху Игорю Коломойскому.

Эксклюзив DW: Зеленский предложил Саакашвили пост вице-премьера (24.04.2020) 24.04.2020

Михаил Саакашвили может войти в правительство Украины. Речь идет о должности вице-премьера по реформам. Саакашвили готов принять предложение, потому что, по его словам, Зеленский не имеет ничего общего с коррупцией.

Ukraine's newly elected Prime Minister Denis Shmygal looks on at the parliament session hall in Kyiv, Ukraine, Wednesday, March 4, 2020. Lawmakers voted vice prime minister Smygal to be the country's new prime minister replacing Oleksiy Honcharuk. (AP Photo/Efrem Lukatsky) |

Новое украинское правительство: кто пришел на смену "технократам" Гончарука 05.03.2020

Верховная рада отправила в отставку кабинет министров Алексея Гончарука. Теперь правительство Украины возглавит Денис Шмыгаль, ранее работавший в структурах олигарха Рината Ахметова.
AUSSCHNITT *** KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 11, 2020 - Head of the State Agency of Automobile Roads of Ukraine (Ukravtodor) Oleksandr Kubrakov, Minister of Infrastructure of Ukraine Vladyslav Kryklii and Deputy Prime Minister of Ukraine, Minister of Communities and Territories Development of Ukraine Denys Shmygal (L to R) attend the Knit Ukraine Together: Security, Construction, Financing event at the State Agency of Automobile Roads of Ukraine (Ukravtodor), Kyiv, capital of Ukraine. The government plans to upgrade 4,000 kilometres of roads of national significance in 2020, for which it is set to spend more than UAH 85 billion. |

Денис Шмыгаль возглавил новое правительство Украины 04.03.2020

Парламент Украины утвердил нового премьер-министра страны и новый состав кабинета министров. Перед утверждением Дениса Шмыгаля на посту главы правительства Рада проголосовала за отставку Алексея Гончарука.
epa04978818 A worker checks equipment at the gas-compressor station in Mryn village, about 130 km of Kiev, Ukraine, 15 October 2015. Russia's state-run natural gas export monopoly, Gazprom, resumed deliveries to Ukraine after a 234-million-dollar prepayment, Gazprom's head Alexei Miller told journalists. 'Ukraine has requested the maximum supply regime of 114 million cubic metres per day,' Miller said, according to the Interfax news agency. Russia cut off its deliveries to Ukraine in July after the sides failed to agree on pricing, but a deal was clinched last month for supplies for the upcoming winter. Ukrainian state gas company Naftogaz agreed to buy the supplies for 232 dollars per thousand cubic metres between 01 October and 31 March - down from a contractual price of 251 dollars. Cash-strapped Ukraine has been heavily dependent on energy from Russia and is also a key transit country for gas to Western Europe. The European Union brokered the deal amid strains about the conflict in eastern Ukraine. EPA/ROMAN PILIPEY |

Немецкий эксперт о правительстве Гончарука: экономика Украины развивается правильно 17.01.2020

В Украине бурно обсуждают тему отставки Алексея Гончарука. Однако за первые четыре месяца работы его правительство достигло огромных успехов, считает эксперт Немецкой консультативной группы Роберт Кирхнер.

Что сказал "голос премьера Гончарука" о себе и Зеленском (17.01.2020) 17.01.2020

Глава украинского правительства назвал аудиозапись, выложенную в интернете, монтажом из фрагментов совещаний в правительстве.

Oleksiy Honcharuk, Ukrainian politician nominated to become new Prime Minister, attends the first session of newly-elected parliament in Kiev, Ukraine August 29, 2019. REUTERS/Gleb Garanich

Отставка премьера: Украина на пороге правительственного кризиса? 17.01.2020

Угроза правительственного кризиса в Украине после заявления премьера Гончарука об отставке стала уже третьим потрясением в первые дни нового года. Эксперты спорят, кому может быть выгоден скандал с "пленками Гончарука".

Земельная реформа: почему украинские фермеры против продажи земли (11.10.2019) 11.10.2019

Правительство Украины подготовило законопроекты о снятии с 1 октября 2020 года запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Эти планы вызвали бурю негодования среди фермеров.

FILE - In this May 5, 2018, file photo, Rudy Giuliani, an attorney for President Donald Trump, speaks at the Iran Freedom Convention for Human Rights and democracy in Washington. On Saturday, Sept. 22, 2018, Arab separatists killed at least 25 people in an attack targeting a military parade in Iran, and Giuliani declared that the Iranian government would be toppled. From Saturday’s attack in Ahvaz to America resuming sanctions despite Iran’s compliance with the 2015 nuclear deal, pressure on Tehran is rising and its leaders are growing more combative toward the West. (AP Photo/Andrew Harnik, File) |

В Конгрессе США расследуют предполагаемые попытки Трампа шантажировать Киев 09.09.2019

Три комитета Палаты представителей Конгресса США выясняют, пытался ли президент Трамп заставить Киев провести два политически мотивированных расследования, которые могли бы навредить Джо Байдену на выборах 2020 года.
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