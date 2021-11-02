Эксклюзив DW: Зеленский предложил Саакашвили пост вице-премьера (24.04.2020)

Михаил Саакашвили может войти в правительство Украины. Речь идет о должности вице-премьера по реформам. Саакашвили готов принять предложение, потому что, по его словам, Зеленский не имеет ничего общего с коррупцией.