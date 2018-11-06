Правительство РФ поддержало ограничения значимых интернет-ресурсов

Правительство России рассмотрело и одобрило законопроект о доле иностранного участия в значимых информационных ресурсах. Соответствующий документ опубликовал в воскресенье, 20 октября, автор этого законопроекта, депутат Госдумы Антон Горелкин в своем телеграм-канале. Вопреки предложению Горелкина, который просил ограничить иностранное участие в значимых информационных ресурсах до 20 процентов, правительство в своем официальном отзыве предложило допустить иностранное владение вплоть до 50 процентов минус одна акция.

10 октября предложение Горелкина по ограничению иностранного участия обсуждалось на заседании комитета Госдумы по информационной политике. На следующий день акции интернет-концерна "Яндекс", который попадает в список "значимых инфоресурсов", упали на 18 процентов. Падение коснулось и Mail.ru Group, чьи акции на Лондонской бирже упали на 3 процента.

Комментируя законопроект, председатель думского комитета по инфополитике Леонид Левин тогда допустил, что ограничения иностранного участия приведут к ухудшению инвестиционного климата. "Когда я говорю, что мы стоим перед выбором между безопасностью и инвестициями, - это не для красного словца. По сути, дискуссия свелась к этой развилке", - заявил он. При этом окончательный перечень критериев, по которым информационные ресурсы будут относиться к значимым, пока не выработан.

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