 Правительство РФ поддержало ограничения значимых интернет-ресурсов | Новости из Германии о России | DW | 20.10.2019

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Россия

Правительство РФ поддержало ограничения значимых интернет-ресурсов

Ранее в Госдуме предложили ограничить иностранное участие в значимых инфоресурсах до 20 процентов, что обрушило акции "Яндекса". Правительство согласилось с ограничениями, но допустило 50 процентов иностранного участия.

карикатура Елкина про Яндекс

Правительство России рассмотрело и одобрило законопроект о доле иностранного участия в значимых информационных ресурсах. Соответствующий документ опубликовал в воскресенье, 20 октября, автор этого законопроекта, депутат Госдумы Антон Горелкин в своем телеграм-канале. Вопреки предложению Горелкина, который просил ограничить иностранное участие в значимых информационных ресурсах до 20 процентов, правительство в своем официальном отзыве предложило допустить иностранное владение вплоть до 50 процентов минус одна акция.

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10 октября предложение Горелкина по ограничению иностранного участия обсуждалось на заседании комитета Госдумы по информационной политике. На следующий день акции интернет-концерна "Яндекс", который попадает в список "значимых инфоресурсов", упали на 18 процентов. Падение коснулось и Mail.ru Group, чьи акции на Лондонской бирже упали на 3 процента.

Комментируя законопроект, председатель думского комитета по инфополитике Леонид Левин тогда допустил, что ограничения иностранного участия приведут к ухудшению инвестиционного климата. "Когда я говорю, что мы стоим перед выбором между безопасностью и инвестициями, - это не для красного словца. По сути, дискуссия свелась к этой развилке", - заявил он. При этом окончательный перечень критериев, по которым информационные ресурсы будут относиться к значимым, пока не выработан.

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    Автор: Ксения Сафронова


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