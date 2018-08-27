 Правительство РФ повысит акцизы на бензин с 1 января | Новости из Германии о России | DW | 27.08.2018

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Россия

Правительство РФ повысит акцизы на бензин с 1 января

Тонна бензина будет стоить 11892 рубля, тонна дизельного топлива - 8258 рублей. Дмитрий Козак заверяет, что скачка цен на бензин на заправках не будет.

Заправка в Москве

Акцизы на бензин и дизельное топливо вырастут на 2700 - 3700 рублей с 1 января 2019 года, заявил РБК в понедельник, 27 августа, вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Тонна бензина будет стоить 11892 рубля, тонна дизельного топлива - 8258 рублей.

Контекст

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В результате заморозки цен на бензин независимые АЗС в РФ могут уйти с рынка, а стоимость топлива взлетит до 100 рублей за литр. DW узнала у экспертов, насколько все серьезно. (11.06.2018)

Ранее акцизы снижали с 1 июня, чтобы остановить рост цен на бензин, а также отказались от предыдущего плана повышать ставки с 1 июля. Благодаря этому оптовые цены перестали расти, а на заправках стали даже немного снижаться, пишет РБК.

После повышения акцизов скачка цен на бензин на заправках не будет, уверяет Козак. "Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло", - говорит он. Если меры не сработают, то правительство, по словам Козака, может временно ввести экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

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