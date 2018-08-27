Правительство РФ повысит акцизы на бензин с 1 января

Акцизы на бензин и дизельное топливо вырастут на 2700 - 3700 рублей с 1 января 2019 года, заявил РБК в понедельник, 27 августа, вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Тонна бензина будет стоить 11892 рубля, тонна дизельного топлива - 8258 рублей.

Ранее акцизы снижали с 1 июня, чтобы остановить рост цен на бензин, а также отказались от предыдущего плана повышать ставки с 1 июля. Благодаря этому оптовые цены перестали расти, а на заправках стали даже немного снижаться, пишет РБК.

После повышения акцизов скачка цен на бензин на заправках не будет, уверяет Козак. "Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло", - говорит он. Если меры не сработают, то правительство, по словам Козака, может временно ввести экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Смотрите также: