 Правительство РФ назвало 12 самых опасных пород собак | Новости из Германии о России | DW | 30.07.2019

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Россия

Правительство РФ назвало 12 самых опасных пород собак

В список потенциально опасных собак вошли редкие породы и гибриды. Их будет запрещено выгуливать без поводка и намордника с 2020 года. На популярные в России породы это правило не распространяется.

Смесь американского бульдога и питбуля с купированными ушами

Смесь американского бульдога и питбуля с купированными ушами

Список собак, потенциально опасных для жизни и здоровья людей, утвердило правительство России. Перечень из 12 пород опубликован на официальном сайте во вторник, 30 июля. В него вошли акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы этих пород.

Контекст

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"Это собаки, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, собаки, используемые для травли, и собаки аборигенных пород, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, и особенности их поведения не до конца изучены", - поясняется в справке.

С 2020 года выгул собак этих пород без намордника и поводка за пределами территории владельца будет запрещен, а хозяева будут обязаны вешать предупреждающие таблички при входе.

Ранее МВД предлагало внести в список потенциально опасных почти 70 пород собак, среди которых - популярные в России доберман-пинчер, немецкая овчарка, ротвейлер, шарпей.

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    Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц


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