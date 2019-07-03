Правительство РФ может купить Сбербанк с помощью резервного фонда

Правительство России собирается использовать средства резервного Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы приобрести контрольную долю Центрального банка (ЦБ) РФ в российском финансовом конгломерате - Сбербанке. Об этом сообщило в среду, 25 декабря, агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров.

ЦБ владеет 50 процентами + 1 акцией в уставном капитале Сбербанка.

По словам собеседников агентства, сделка ожидается в первой половине 2020 года. Она планируется как минимум в два транша, уточняет Reuters.

"Переговоры идут"

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что условия продажи еще обсуждаются: "Переговоры идут, решение окончательное не принято". Если его удастся согласовать, от лица правительства действовать будет министерство финансов РФ, которое контролирует средства резервного фонда.

"Акции Сбербанка на балансе ЦБ учтены по стоимости существенно ниже рыночной. Поэтому при продаже... у ЦБ образуется прибыль, которую легко законом передать в бюджет", - уточнил источник Reuters на финансовом рынке.

Греф: Банку комфортно работать и с ЦБ, и с Минфином

Председатель правления Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, пояснил: "Мы стали значимым институтом, приносящим большие деньги". Центробанк как владелец предлагает властям получать дивиденды через изъятие части прибыли ЦБ. Однако на постоянной основе такая схема "неправомерна", отсюда - разговоры о смене владельца, пояснил Греф. По его словам, банку комфортно работать и с ЦБ, и с Минфином. Однако, если соответствующее решение будет принято, возникнет "проблема переходного периода", добавил он.

Разговоры велись давно

Исходя из котировок на "Московской бирже" текущая рыночная стоимость пакета ЦБ в Сбербанке - около 2,8 трлн рублей, уточняет сетевое издание "Вести. Экономика". Это примерно треть от объема Фонда национального благосостояния на начало декабря (7,95 млрд рублей).

За 2018 год Сбербанк выплатил дивиденды в размере 361,4 млрд рублей, при этом на долю ЦБ пришлось 180,7 млрд рублей.

Разговоры о возможной передаче контрольного пакета правительству велись давно. В очередной раз об этом заговорили в октябре, когда вопрос поднял Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финрынку.

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