Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 млрд рублей для компенсации снижения доходов региональных бюджетов, сообщает в воскресенье, 24 мая, пресс-служба правительства РФ. Налоговые и неналоговые поступления в региональные бюджеты сократились в 2020 году в связи с эпидемиологическими ограничениями, так называемым "режимом нерабочих дней" и сокращением экономической активности.

Дотации из федерального бюджета, получат те 56 субъектов, чьи доходы оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из регионов определят с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов, сообщают в пресс-службе правительства.

Федеральные власти ранее сократили налоговые поступления ради поддержки бизнеса

В середине марта российское правительство уже объявило о создании антикризисного фонда в размере 300 млрд рублей. А в рамках пакета мер поддержки экономики России, озвученного в начале мая, власти обещали полностью списать налоги, за исключением НДС и страховые платежей, для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий и социально-ориентированных НКО за 2 квартал текущего года.

Объявлены налоговые каникулы для компаний из десяти наиболее пострадавших от эпидемии отраслей. Самозанятым гражданам планируется вернуть налог на доход, который они уплатили за 2019 год, они также получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.

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