 Правительство Польши внесет поправки в ″закон о Холокосте″ | Новости из Германии о Европе | DW | 27.06.2018

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Европа

Правительство Польши внесет поправки в "закон о Холокосте"

Из закона планируют убрать наказания в виде лишения свободы. По мнению правительства, они отвлекают от цели, которую преследует этот закон.

Музей в бывшем нацистском концлагере Освенцим

Музей в бывшем нацистском концлагере Освенцим

Правительство Польши намерено изменить "закон о Холокосте". Наказания в виде лишения свободы сроком до трех лет могут быть убраны из закона, заявил в среду, 27 июня, глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик. По его словам, штрафные меры отвлекают от сути закона, которая заключается "в защите доброго имени Польши и исторической правды".

Контекст

Тысячи евреев были вынуждены покинуть Польшу в 1968 году в связи с антисемитской кампанией коммунистического режима. Через 50 лет "закон о Холокосте" вызвал новую волну антисемитизма. (14.03.2018)

Принятый Сеймом закон об отрицании причастности поляков к Холокосту является излишним, а из-за небрежных формулировок даже вредным, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер. (02.02.2018)

"Закон о Холокосте", принятый польским парламентом в январе 2018 года, предусматривает наказания в виде денежных штрафов и различных сроков лишения свободы за публичное высказывание "попирающих факты" мнений о том, что польский народ или польское государство были причастны к преступлениям, совершенным нацистской Германией".  Запрет распространяется также на публичные заявления о причастности поляков к другим военным преступлениям, а также преступлениям против мира и человечности.

Закон вызвал резкую критику в Европе и США, а также дипломатический конфликт между Польшей и Израилем. Критики опасаются, что закон может быть использован для того, чтобы отрицать уже доказанную ответственность поляков за преступления против евреев, а также препятствовать общественной и научной дискуссии о Холокосте. 

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, однако отправил его на проверку в конституционный суд, который до сих пор не вынес никакого решения. Теперь польский Сейм уже 27 июня может рассмотреть поправки к закону, внесенные премьер-министром Матеушем Моравецким, и с большой вероятностью одобрить их, поскольку у правящей партии "Закон и справедливость" в нижней палате парламента абсолютное большинство.

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Мальчик из Риги

    Размноженного зеркалом мальчика зовут Сима, он же Салман Левинсон. Сима жил с матерью Фридой и отцом Селигом в Риге. Его тетя эмигрировала в Эрец-Исраэль в 1936 году, когда Палестина находилась под британским мандатом. Он пишет письма ей регулярно. Фотография сделана в 1937 году.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Прерванная переписка

    Вскоре после своего девятого дня рождения Салман поблагодарил тетушку Агнес за полученный от нее подарок. На рисунке, который он послал ей в знак благодарности, надпись на иврите - "Дом". Вскоре после этого германский вермахт оккупировал Ригу. Агнес больше не получала писем от своего племянника. Только после войны она узнала: Сима и его родители были депортированы в гетто Риги и убиты.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Лицом к лицу с жертвами Холокоста

    Израильский мемориальный центр истории Холокоста Яд-Вашем публикует последние письма жертв Холокоста в серии своих онлайн-выставок. В сетевой экспозиции "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942" помимо писем опубликованы также фотографии их отправителей и членов их семей. На фото: дети семьи Келлер-Мозес из Ахена в 1920-е годы. Крайний справа - Зигфрид Келлер.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    "J" как смертный приговор

    В паспорте Зигфрида Келлера в 1938 году нацисты поставили штамп с "J", который означал, что его владелец - еврей, и был для многих смертным приговором. Зигфрид выжил единственным из всей семьи. В 2013 году он передал письмо своей матери Берты в Яд Вашем. Из концлагеря Терезиенштадт она написала в 1942 году: "Живите, мои дорогие дети, хорошо и молитесь за нас, да обережет нас господь, и вас тоже".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Десять из тысяч

    Из тысяч писем, хранящихся в архиве, для онлайн-выставки были выбраны десять. Авторы посланий в большинстве случаев не знали, что письмо будет их последним перед смертью. Особенно немецкие евреи, которые, как Зигфрид Боденхаймер (на фото в военной форме), проливали кровь за Германию на фронтах Первой мировой войны, не могли представить себе, что нацисты будут их убивать.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На полпути к газовым камерам

    Многие из авторов писем пытались скрыть страшную правду и о своем положении. Анне Майнингер написала своим детям: "Мы в лагере со среды, и со мной все в полном порядке. Не беспокойтесь […] Вот только бы могли получать весточки друг от друга [...] Целую нежно. Твоя Ваша любящая мама".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На "Исходе" в Палестину

    Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Поезд в Освенцим

    На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


 

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Закон о Холокосте - за что критикуют Польшу?

 

Контекст

Последние послания жертв Холокоста

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти. (26.01.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Закон о Холокосте - за что критикуют Польшу?  

Школьный урок в бывшем концлагере Заксенхаузен  

Выжившая в Освенциме  

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