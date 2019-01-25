 Правительство Палестинской автономии ушло в отставку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.01.2019

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Мир

Правительство Палестинской автономии ушло в отставку

После отставки кабинет министров продолжит выполнять обязанности до формирования нового правительства автономии. Ранее Махмуд Аббас объявил о роспуске палестинского парламента.

Махмуд Аббас (фото из архива)

Палестинское правительство подало главе национальной автономии Махмуду Аббасу заявление об отставке. Об этом сообщило во вторник, 29 января, палестинское агентство Wafa.

Контекст

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Ситуация в секторе Газа грозит выйти из-под контроля. Протесты палестинцев могут перерасти в новые столкновения с израильскими военными. DW о том, чего добиваются протестующие. (11.04.2018)

Аббас прилагает усилия для формирования нового коалиционного правительства, отмечает агентство AFP. До его появления кабинет министров во главе с Рами Хамдаллой продолжит выполнять свои обязанности.

По мнению наблюдателей, Махмуд Аббас стремится изолировать своих противников из радикального исламистского движения ХАМАС, которое с 2007 года находится у власти в секторе Газа. Сторонники  Аббаса сохранили власть на Западном берегу реки Иордан.

В декабре 2018 года глава автономии объявил о роспуске Палестинского законодательного совета и намерении в течение полугода провести новые парламентские выборы. Аббас сослался на вердикт конституционного суда, но не уточнил, когда он был вынесен.

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