 Правительство Йемена договорилось с сепаратистами на юге страны | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.11.2019

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Мир

Правительство Йемена договорилось с сепаратистами на юге страны

Законное правительство Йемена заключило мирное соглашение с сепаратистами из Южного переходного совета. Бывшие союзники воюют друг с другом с августа.

Подписание мирного соглашения между Югом и Севером Йемена

Подписание мирного соглашения между Югом и Севером Йемена

Международно признанное правительство Йемена и сепаратисты из Южного переходного совета, на протяжении нескольких месяцев ведущие боевые действия друг против друга, договорились о заключении мирного соглашения. Тем самым был сделан важный шаг к обеспечению мирного решения йеменского конфликта, заявил во вторник, 5 ноября, специальный представитель генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс.

Контекст

Территории Йемена и Ирака стала полем битвы Ирана с Саудовской Аравией за господство в регионе. Переговоры по ядерной программе Тегерана играют ключевую роль в стратегии США в нем. (14.04.2015)

Целью ударов коалиции во главе с Саудовской Аравией стали военные объекты в районе города Ходейда. Конфликт между повстанцами-хуситами и правительственными войсками Йемена продолжается несколько лет. (20.09.2019)

Соглашение, подписанное в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, предполагает, в частности, что правительство Йемена возвратится в Аден, а отряды сепаратистов вольются в вооруженные силы Йемена. Кроме того, в течение ноября планируется перевести перестановки в правительстве Йемена с тем, чтобы в него вошли представители севера и юга страны.

В августе 2019 года сепаратисты, до этого времени поддерживавшие правительство в борьбе с шиитскими повстанцами-хуситами, подняли мятеж и захватили Аден и несколько других южных районов страны.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Хуситы, поддерживаемые Ираном, контролируют большую часть страны. В 2015 году в конфликт на стороне правительства Йемена вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

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