 Правительство Германии ужесточит борьбу с отмыванием денег | Новости из Германии о Германии | DW | 17.01.2020

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Германия

Правительство Германии ужесточит борьбу с отмыванием денег

Правительство в Берлине представило перечень мер усиления борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. Расширяются возможности по конфискации имущества в случае нарушений.

Бизнесмен с евробанкнотами

Правительство Германии в пятницу, 17 января, представило каталог мер усиления борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. Концепция, разработанная под эгидой министерства финансов ФРГ, в числе прочего предусматривает расширение сотрудничества между компетентными ведомствами и дополнительные обязательства по передаче информации в случае выявления подозрительных финансовых сделок.

Контекст

В Германии конфисковано имущество на 50 млн евро по делу о "Русской прачечной". Это первый серьезный удар в ЕС по одной из крупнейших схем отмывания денег из России. (22.02.2019)

Виолончелиста и друга президента РФ Сергея Ролдугина вновь подозревают в причастности к отмыванию денег. Теперь, по данным OCCRP, через инвестбанк "Тройка Диалог". Взгляд Сергея Елкина. (05.03.2019)

Новый перечень мер базируется на вступившем в силу в конце 2019 года законе о борьбе с отмыванием денег, который призван обеспечить внедрение соответствующих предписаний Евросоюза. В числе запланированных мер - более широкие возможности изъятия имущества в рамках уголовного производства и усиление обязательств контроля над финансовыми операциями. С этой целью на Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) будут возложены дополнительные обязанности.

Помимо финансового сектора, ужесточается контроль над сделками с золотом, драгоценными камнями и недвижимостью. Порог для информирования органов надзора в случае сделок с драгоценными металлами снижен с 10 тысяч до 2000 евро. Нотариусам вменено в обязанность информировать о подозрительных операциях с использованием наличных средств. В Минфине ФРГ подчеркнули, что речи об ограничении, и тем более запрете, таких операций не идет, просто вводятся "повышенные обязательства в сфере идентификации".

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    Подставные фирмы

    Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

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    Фиктивные сделки

    Затем обе фирмы подписывали договор займа, согласно которому фирма "A" одалживает у фирмы "Б" крупную сумму. В действительности же сделка была фиктивной, и никаких денег фирма "А" не получала.

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    Российские компании в качестве гаранта

    Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

  • Судейский молоток лежит на книге

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    Подкупные судьи

    Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

  • Улица в Кишиневе

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

    После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 13:02

Борьба с отмыванием денег: что грозит в Великобритании олигархам из России? (07.04.2019)

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Как работала схема по отмыванию денег из России

Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

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