Правительство Германии ужесточит борьбу с отмыванием денег

Правительство Германии в пятницу, 17 января, представило каталог мер усиления борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. Концепция, разработанная под эгидой министерства финансов ФРГ, в числе прочего предусматривает расширение сотрудничества между компетентными ведомствами и дополнительные обязательства по передаче информации в случае выявления подозрительных финансовых сделок.

Новый перечень мер базируется на вступившем в силу в конце 2019 года законе о борьбе с отмыванием денег, который призван обеспечить внедрение соответствующих предписаний Евросоюза. В числе запланированных мер - более широкие возможности изъятия имущества в рамках уголовного производства и усиление обязательств контроля над финансовыми операциями. С этой целью на Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) будут возложены дополнительные обязанности.

Помимо финансового сектора, ужесточается контроль над сделками с золотом, драгоценными камнями и недвижимостью. Порог для информирования органов надзора в случае сделок с драгоценными металлами снижен с 10 тысяч до 2000 евро. Нотариусам вменено в обязанность информировать о подозрительных операциях с использованием наличных средств. В Минфине ФРГ подчеркнули, что речи об ограничении, и тем более запрете, таких операций не идет, просто вводятся "повышенные обязательства в сфере идентификации".

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