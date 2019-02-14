Правительство Великобритании готово к нерегулируемому "Брекзиту"

Правительство Великобритании готово выйти из Евросоюза без соответствующего соглашения, если парламент в оставшееся время не поддержит план, предложенный премьер-министром Терезой Мэй. Об этом в пятницу, 15 февраля, заявила лидер правительственного большинства в Палате общин Андреа Лидсом.

"По сути, это то, что произойдет, если мы не проголосуем за сделку. Правовая позиция заключается в том, что мы уходим без сделки", - цитирует ее слова агентство Reuters.

Новое поражение Мэй

Накануне, фактически за полтора месяца до запланированного выхода Великобритании из состава ЕС, Мэй потерпела в парламенте очередное поражение. Палата общин14 февраля большинством голосов отвергла предложенный правительством законопроект, который должен был утвердить мандат Мэй на дальнейшие переговоры с ЕС об условиях "Брекзит", а также исключить возможность нерегулируемого выхода Великобритании из ЕС.

Таким образом, Палата общин проголосовала против собственного решения принятого две недели назад, напоминает агентство dpa. Часть парламентариев выступает за то, чтобы принудить Мэй сдвинуть сроки "Брекзита", если до середины марта правительству не удастся провести через парламент соглашение с ЕС.

Очередное голосование в парламенте намечено на 27 февраля. Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта.

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