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Права человека

На этой странице собраны материалы DW, посвященные правозащитным темам.

DW освещает важнейшие события, касающиеся ситуации с гражданскими правами и свободами в России, на остальном постсоветском пространстве, в Германии, Европе и мире.

SARATOV, RUSSIA - OCTOBER 6, 2021: A close view of barbed wire fencing at the Regional Tuberculosis Hospital No 1 under the Russian Federal Penitentiary Service, its staff charged with abusing convicts. Filipp Kochetkov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS1133F9

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело о пытках заключенных 06.11.2021

После того как свыше 60 заключенных рассказали о пытках и издевательствах в межобластной туберкулезной больнице №19, делу был дан ход.
25.10.2020, Belarus, Minsk: 6368034 25.10.2020 Riot police detain protesters during an opposition rally to reject the presidential election results in Minsk, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik Foto: Viktor Tolochko/Sputnik/dpa |

Страны ОБСЕ требуют от Беларуси ответов по ситуации с правами человека 05.11.2021

Страны ОБСЕ задействовали в отношении Минска Венский механизм, в рамках которого запросили информацию по вопросам прав человека. В совместном письме 35 стран констатируется, что за год ситуация в республике ухудшилась.
21.08.2021 Police officers detain a journalist who holds a placard which reads You are afraid of the truth during a single picquet of solidarity with collegues who were added to the list of foreign agent media near the headquarters of Russia's Federal Security Service (FSB) in Moscow on August 21, 2021. - Russia on August 20, 2021, added independent TV channel Dozhd (TV Rain) to a growing list of foreign agent media outlets as liberal organisations face mounting pressure in the country. (Photo by Natalia KOLESNIKOVA / AFP) (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images)

США и их союзники раскритиковали нарушения свободы СМИ в России 29.10.2021

Подписанты совместного заявления призвали Москву прекратить политические преследования журналистов. Россия пытается закрыть гражданам доступ к независимым СМИ, указывается в документе.
Dirk Schuebel, Leiter der Delegation der Europäischen Union in Belarus

Посол ЕС в Беларуси сообщил, против кого будет направлен пятый пакет санкций 26.10.2021

Пятый пакет санкций Евросоюза против Лукашенко сосредоточится на организаторах миграции в ЕС, сообщил посол в Беларуси Дирк Шюбель. Но главная для Брюсселя тема - права человека в Беларуси.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 20, 2021: Acting Foreign Minister of Afghanistan, Taliban (banned in Russia) official Amir Khan Muttaqi (R) and a deputy prime minister of the interim Afghan government, Taliban (banned in Russia) official Abdul Salam Hanafi leave after the 3rd meeting of the Moscow Format on the Afghanistan peace settlement at President Hotel. Sergei Bobylev/TASS

Россия назвала уважение прав человека условием признания талибов 20.10.2021

Талибы получат шанс на признание лишь в том случае, если будут соблюдать права человека, заявила Россия. В то же время участники форума в Москве призвали выстраивать отношения с талибами вне зависимости от их признания.

Das Gebäude des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wurde vom britischen Architekten Richard Rogers entworfen. Aus der Luft betrachtet hat das Gebäude die Form einer Waage, wobei die runden Sitzungssäle die Waagschalen darstellen. Durch die Verwendung einer Stahlkonstruktionen und groÃüer Glasflächen sollte es nach Auffassung des Architekten eine besondere Offenheit ausdrücken und sich damit vom typischen monumentalen Eindruck alter Gerichtsgebäude abheben. Frankreich, Februar 2008. Straßburg, Elsaß, Frankreich, 07.02.2008 | Verwendung weltweit

ЕСПЧ присудил чеченскому правозащитнику 26 000 евро 19.10.2021

Модератор Telegram-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев был похищен в 2020 году. Его местонахождение не установлено до сих пор.
Das Namensschild der USA (französisch «Etats-Unis») hängt am leeren Platz des US-Delegierten während der 38. Sitzung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen («United Nations Human Rights Council») im europäischen Hauptquartier der UN in der Schweiz. (zu dpa «USA kehren als Beobachter in den UN-Menschenrechtsrat zurück») +++ dpa-Bildfunk +++

США вернулись в Совет ООН по правам человека 15.10.2021

США вышли из Совета ООН по правам человека при Дональде Трампе в 2018 году, но с приходом к власти Джо Байдена резко изменили курс и подали заявку на членство в Совете.
Luxemburg, Europ?ischer Gerichtshof, luxemburg || Mindestpreis 0 Euro

Комитет Европарламента по правовым вопросам готовит иск в суд ЕС на Еврокомиссию 14.10.2021

Европарламент недоволен бездействием Еврокомиссии в отношении Польши и Венгрии. Он ожидает, что та применит к ним новый механизм верховенства закона, однако этого не происходит.
People stand at one of the entrances to the Memorial rights group office in Moscow, on March 21, 2013. The graffiti on the facade reads: A Foreign Agent. Russian prosecutors searched today the offices of Memorial, one of the country's oldest and most respected rights groups, as part of a new campaign targeting hundreds of nongovernmental organizations across the country, one of the group leader Oleg Orlov said.AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

На центр "Мемориал" в Москве напали неизвестные в масках 14.10.2021

Неизвестные попытались сорвать показ фильма польского режиссера Агнешки Холланд "Гарет Джонс" в московском офисе правозащитного центра "Мемориал".
A Taliban fighter stands guard along a road in Kabul on September 9, 2021. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

Германия провела переговоры с талибами о правах человека 12.10.2021

Делегация ФРГ обсудила в Катаре с представителями "Талибана" права человека в Афганистане, угрозу терроризма и возможность выезда из Исламской Республики лиц, претендующих на защиту со стороны Германии.
Taliban delegates meet with Qatar delegates in Doha, Qatar, in this handout photo uploaded to social media on October 9, 2021. Picture uploaded on on October 9, 2021. Social media handout/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Делегация США провела переговоры с талибами в Дохе 11.10.2021

По заявлению американской стороны, переговоры с талибами в Дохе прошли "открыто и профессионально". Главными темами были безопасность, права человека и возможности выезда из страны.

Афганские журналистки при Талибане: угроза профессии и личной безопасности (08.10.2021) 08.10.2021

Пришедшие к власти талибы запугивают афганганское общество, особенно женщин. Они уходят из профессии. Репортаж корреспондента Ника Коннолли из Кабула посвящен афганским журналисткам.
10.06.2018 Kundgebung für die Freilassung der politischen Häftlinge: Plakat mit Schriftzug: Putins Russland – Land der Rechtlosigkeit und Folter (Moskau, Russland)

Комментарий: Пытки как один из инструментов политики российских властей 07.10.2021

Систематическое применение пыток к заключенным российских тюрем дискредитируют не только ФСИН, но и всю систему государственной власти в России, считает Федор Крашенинников.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 7, 2020: A flower on by a plaque in memory of Russian journalist Anna Politkovskaya on the house at 8 Lesnaya Street where she used to live and was shot dead on October 7, 2006. The limitation period in the murder case expires on October 7, 2021, with the murder contractor unfound. Mikhail Japaridze/TASS

Комментарий: Кремлю не удастся убить память об Анне Политковской 07.10.2021

Журналистка и правозащитница Анна Политковская была убита 15 лет назад. Кремль предпочел бы забыть о ней. Но ее помнят во всем мире как бесстрашного борца за гражданские права, уверен Миодраг Шорич.
ST PETERSBURG, RUSSIA - OCTOBER 7, 2016: Flowers and candles seen by a portrait of Russian journalist Anna Politkovskaya at the Solovetsky Stone. Politkovskaya was shot dead on October 7, 2006. Peter Kovalev/TASS |

Австрийская журналистка: "Политковская была бы сегодня в эмиграции" 07.10.2021

Какой была убитая 15 лет назад Анна Политковская, кто мог за этим стоять и почему сегодня она не могла бы работать в России - интервью DW c австрийской журналисткой Сюзанне Шолль.

Снять деньги практически невозможно: из-за талибов экономика Афганистана оказалась на грани коллапса (04.10.2021) 04.10.2021

Экономический кризис в Афганистане нарастает. Накопления у людей тают, а снять деньги практически невозможно. Талибы практически парализовали банковскую систему, запретив выводить доллары за пределы страны. Кроме того, основная масса продуктов питания в Афганистан импортируется. Закрытие банков и валютные ограничения уже привела к росту цен. Кроме того, в стране растет уровень безработицы.
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