Права человека

На этой странице собраны материалы DW, посвященные правозащитным темам.
DW освещает важнейшие события, касающиеся ситуации с гражданскими правами и свободами в России, на остальном постсоветском пространстве, в Германии, Европе и мире.
Страны ОБСЕ задействовали в отношении Минска Венский механизм, в рамках которого запросили информацию по вопросам прав человека. В совместном письме 35 стран констатируется, что за год ситуация в республике ухудшилась.
Экономический кризис в Афганистане нарастает. Накопления у людей тают, а снять деньги практически невозможно. Талибы практически парализовали банковскую систему, запретив выводить доллары за пределы страны. Кроме того, основная масса продуктов питания в Афганистан импортируется. Закрытие банков и валютные ограничения уже привела к росту цен. Кроме того, в стране растет уровень безработицы.