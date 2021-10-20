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Права женщин и равноправие полов

Соблюдение прав женщин остается проблемой, которая в различных странах воспринимается и решается по-разному. В Германии равенство полов закреплено в Основном законе, но сама проблема тем не менее остается.

Во многих странах мира права женщин по сей день ущемляются, а сама проблема равенства полов игнорируется. Степень ущемления прав и свобод женщин в зависимости от той или иной страны различается. Но даже в Европе соблюдение принципа равноправия полов, закрепленного в конституциях стран-членов ЕС, до сих пор остается проблемой. В частности, именно на женщин падает в большей степени нагрузка по воспитанию детей и содержанию домашнего хозяйства. По-прежнему имеет место разница в оплате труда мужчин и женщин. Доля женщин в руководстве европейских компаний и учреждений ниже, чем мужчин, а в мировом масштабе она ничтожна: совет директоров лишь трех процентов 500 крупнейших компаний возглавляют женщины. Физическое насилие против женщин, в том числе в семье, также остается глобальной проблемой.

Sanay Yagmur, Aktivistin aus Aserbaidschan

Изнасилование несовершеннолетней в Азербайджане. При чем здесь феминизм? 20.10.2021

Несовершеннолетняя гендерная активистка в Азербайджане обвиняет двоюродного брата в изнасиловании, а полицию - в бездействии и покрывании преступника. Общество же винит саму жертву и феминизм.
ILLUSTRATION - Eine Frau versucht, sich vor der Gewalt eines Mannes zu schützen (gestellte Szene), aufgenommen am 02.04.2020 in Osterode. Foto: Frank May/picture alliance (model released) | Verwendung weltweit

Силовики ворвались в женский приют в Казани и увезли двух девушек 19.10.2021

Силовики забрали двух девушек из кризисного центра для женщин в Казани. Девушки бежали из Дагестана, где их насильно выдали замуж, сообщили "НГ" правозащитники.

Талибы жаждут мести, или Как миллиарды международной помощи стали проблемой для нищего Афганистана 14.10.2021

Экс-заместитель главы МИД Афганистана Джавед Лудин уверен, что миллиарды международной помощи стали проблемой для нищей страны. При этом, как отметил бывший чиновник, "огромную роль играли семейные связи". "Талибан" озлоблен, уверен Джавед Лудин. В талибах, по его мнению, "сидит глубокая жажда мести, которой они дадут волю". При этом вопрос как прокормить население, Талибан отдаст на волю Аллаха.
Taliban delegates meet with Qatar delegates in Doha, Qatar, in this handout photo uploaded to social media on October 9, 2021. Picture uploaded on on October 9, 2021. Social media handout/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Делегация США провела переговоры с талибами в Дохе 11.10.2021

По заявлению американской стороны, переговоры с талибами в Дохе прошли "открыто и профессионально". Главными темами были безопасность, права человека и возможности выезда из страны.

Афганские журналистки при Талибане: угроза профессии и личной безопасности (08.10.2021) 08.10.2021

Пришедшие к власти талибы запугивают афганганское общество, особенно женщин. Они уходят из профессии. Репортаж корреспондента Ника Коннолли из Кабула посвящен афганским журналисткам.

Нобелевка мира для россиянина: кому Дмитрий Муратов посвятил премию. DW Новости (08.10.2021) 08.10.2021

Нобелевскую премию мира в этом году присудили журналистам из России и Филлиппин, а именно главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинке Марии Ресса. Что сказал Муратов в этой связи? И какой сигнал хотели этим послать России?

Провал США в Афганистане: американский генерал дал жесткую оценку миссии Вашингтона на Гиндукуше 07.10.2021

"Это был провал", - так генерал Дуглас Льют, бывший координатор американских операций в Афганистане, оценивает итоги миссии США в этой стране. Он считает, что нет никакого оправдания тому, что произошло в августе 2021 года. И ответственность, по мнению отставного генерала, лежит в том числе на администрациях Трампа и Байдена. "Для Америки это не повод для гордости", - отмечает Дуглас Льют.
The idle Tesla Factory is seen in Fremont, California on Sunday, May 10, 2020. Shelter in place orders because of coronavirus have closed the plant. In a series of tweets Saturday, Tesla CEO Elon Musk threatened to move the company's headquarters to Texas or Nevada, where shelter-in-place rules are less restrictive. Photo by Terry Schmitt/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Tesla проиграла дело по обвинению в расизме на рабочем месте 05.10.2021

Американская компания по производству электромобилей Tesla выплатит около 7 миллионов долларов бывшему лифтеру по делу о расистских оскорблениях и дискриминации на одном из ее заводов.
Drei in schwarzen Burkas gehüllte Frauen stehen vor einem Hörsaal der Universität in Kabul. Bei einer Demonstration zogen dutzende Frauen über das Gelände der Universität, wo sie ihre Unterstützung für die Regierung der militant-islamistischen Taliban vermittelten. +++ dpa-Bildfunk +++

В университет Кабула перестали пускать женщин 28.09.2021

Закрывший студенткам и преподавательницам доступ в университет Кабула ректор поддерживает талибов. Нынешний Афганистан является единственной страной мира, где девочкам не разрешено посещать среднюю школу.
A vies of a Ballot box in a polling station in Gardabae, Iceland, Saturday, Sept. 25, 2021. Icelanders are voting in a general election dominated by climate change, with an unprecedented number of political parties likely to win parliamentary seats. Polls suggest there won’t be an outright winner on Saturday, triggering complex negotiations to build a coalition government. (AP Photo/Brynjar Gunnarsson)

В Исландии женщинам не удалось завоевать большинства в парламенте 27.09.2021

Вопреки первым прогнозам доля женщин в парламенте Исландии будет ниже 50 процентов, сообщил ЦИК. Ранее сообщалось, что Исландия станет первой в Европе страной, где женщин в парламенте больше, чем мужчин.
Pupils of the girls' school in Surobi village, Afghanistan November 23, 2006. Photo: Heikki Saukkomaa +++(c) dpa - Report+++

ЮНЕСКО призвала талибов открыть школы для девочек 18.09.2021

Талибы разрешили вернуться в школы только мальчикам и учителям мужчинам, а также упразднили министерство по делам женщин, возродив на его базе ведомство по пропаганде добродетели и предотвращению порока.

Женщин в Афганистане могут убить за протест против талибов, но они все равно не хотят молчать 17.09.2021

После прихода к власти талибов в Афганистане были введены жесткие ограничения. Но многие женщины, которые стали основной целью для радикальных исламистов, не собираются сдаваться и продолжают бороться за свои права.
KABUL, AFGHANISTAN - SEPTEMBER 11: Women holding banners take part in a march to support Taliban in Kabul, Afghanistan on September 11, 2021. Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency

Жизнь в Афганистане после возвращения талибов (фотогалерея) 14.09.2021

После нового захвата Афганистана боевиками "Талибана" жизнь, казалось бы, возвращается в привычное русло. Но многое в стране изменилось - в особенности, для женщин. Смотрите фотогалерею DW.
Afghan women walk at a mosque in Herat, Afghanistan September 10, 2021. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов 14.09.2021

Несмотря на приход к власти талибов, многие жители Афганистана пытаются вернуться к привычному для себя укладу. Но жизнь в стране кардинально изменилась - особенно для женщин.
U.N. High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet speaks during a special session of the Human Rights Council on the situation in Afghanistan, at the European headquarters of the United Nations in Geneva, Switzerland, August 24, 2021. REUTERS/Denis Balibouse

ООН обвинила "Талибан" в убийствах и похищениях людей 13.09.2021

Есть достоверные сведения о расправах талибов над бывшими афганскими силовиками. Боевики устраивают облавы в поиске противников и вытесняют женщин из общественной жизни, заявила комиссар ООН по правам человека Бачелет.

KABUL, AFGHANISTAN - SEPTEMBER 11: Women attend a program to support Taliban at Kabul Education University on September 11, 2021. Bilal Guler / Anadolu Agency

Талибы представили новые правила обучения в вузах Афганистана 13.09.2021

Новые правила в вузах Афганистана предполагают раздельное обучение мужчин и женщин, а также строгий дресс-код в соответствии с традициями ислама, каким его понимают талибы.
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