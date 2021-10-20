Права женщин и равноправие полов

Соблюдение прав женщин остается проблемой, которая в различных странах воспринимается и решается по-разному. В Германии равенство полов закреплено в Основном законе, но сама проблема тем не менее остается.

Во многих странах мира права женщин по сей день ущемляются, а сама проблема равенства полов игнорируется. Степень ущемления прав и свобод женщин в зависимости от той или иной страны различается. Но даже в Европе соблюдение принципа равноправия полов, закрепленного в конституциях стран-членов ЕС, до сих пор остается проблемой. В частности, именно на женщин падает в большей степени нагрузка по воспитанию детей и содержанию домашнего хозяйства. По-прежнему имеет место разница в оплате труда мужчин и женщин. Доля женщин в руководстве европейских компаний и учреждений ниже, чем мужчин, а в мировом масштабе она ничтожна: совет директоров лишь трех процентов 500 крупнейших компаний возглавляют женщины. Физическое насилие против женщин, в том числе в семье, также остается глобальной проблемой.