Права женщин и равноправие полов

Соблюдение прав женщин остается проблемой, которая в различных странах воспринимается и решается по-разному. В Германии равенство полов закреплено в Основном законе, но сама проблема тем не менее остается.
Во многих странах мира права женщин по сей день ущемляются, а сама проблема равенства полов игнорируется. Степень ущемления прав и свобод женщин в зависимости от той или иной страны различается. Но даже в Европе соблюдение принципа равноправия полов, закрепленного в конституциях стран-членов ЕС, до сих пор остается проблемой. В частности, именно на женщин падает в большей степени нагрузка по воспитанию детей и содержанию домашнего хозяйства. По-прежнему имеет место разница в оплате труда мужчин и женщин. Доля женщин в руководстве европейских компаний и учреждений ниже, чем мужчин, а в мировом масштабе она ничтожна: совет директоров лишь трех процентов 500 крупнейших компаний возглавляют женщины. Физическое насилие против женщин, в том числе в семье, также остается глобальной проблемой.
Экс-заместитель главы МИД Афганистана Джавед Лудин уверен, что миллиарды международной помощи стали проблемой для нищей страны. При этом, как отметил бывший чиновник, "огромную роль играли семейные связи". "Талибан" озлоблен, уверен Джавед Лудин. В талибах, по его мнению, "сидит глубокая жажда мести, которой они дадут волю". При этом вопрос как прокормить население, Талибан отдаст на волю Аллаха.
Нобелевскую премию мира в этом году присудили журналистам из России и Филлиппин, а именно главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинке Марии Ресса. Что сказал Муратов в этой связи? И какой сигнал хотели этим послать России?
"Это был провал", - так генерал Дуглас Льют, бывший координатор американских операций в Афганистане, оценивает итоги миссии США в этой стране. Он считает, что нет никакого оправдания тому, что произошло в августе 2021 года. И ответственность, по мнению отставного генерала, лежит в том числе на администрациях Трампа и Байдена. "Для Америки это не повод для гордости", - отмечает Дуглас Льют.
После прихода к власти талибов в Афганистане были введены жесткие ограничения. Но многие женщины, которые стали основной целью для радикальных исламистов, не собираются сдаваться и продолжают бороться за свои права.