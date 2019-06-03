По Эльбе - на байдарках и каноэ (фото)

Ной-Дархау • Эта фотография была сделана в начале нынешнего лета на реке Эльба в нижнесаксонской коммуне Ной-Дархау. В последние годы в Германии увеличивается число любителей гребли на байдарках и каноэ. В одном только немецком спортивном обществе Deutscher Kanu-Verband (DKV) сейчас состоит более 120 тысяч человек.

По Эльбе можно путешествовать самостоятельно или организованными группами. 200-километровый поход от саксонского Бад-Шандау на чешской границе до Виттенберга состоит обычно из девяти однодневных этапов. Из Виттенберга до Гамбурга, что на сотню километров больше, можно добраться за десять дней, но многое зависит от подготовки и физической формы. Вдоль реки, кстати, также проложен популярный велосипедный маршрут- Elberadweg.

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Эльба сверху

Течет река Эльба... От Шнаккенбурга до Куксхафена Эльба - вторая по протяженности река Германии. Берущая начало в Чехии, она несет свои воды с востока на северо-запад Германии мино Дрездена, Магдебурга, Виттенберга, Дессау, Гамбурга и Куксхафена и, преодолев более 1000 километров, впадает в Северное море. Фильм "Эльба сверху" показывает ее на отрезке в 250 километров, от Шнаккенбурга до Куксхафена.

Течет река Эльба... Эльба крупным планом Целое лето путешествовали вдоль Эльбы и, так сказать, над ней режиссер и сценарист фильма Маркус Фишёттер (Marcus Fischötter) и оператор Михаэль Драйер (Michael Dreyer). Они снимали на земле и с вертолетов. Кроме впечатляющих кадров фильм предлагает и массу занимательных историй: о реке, о биотопах на ее берегах и о людях, которые не могут себе представить жизни без Эльбы.

Течет река Эльба... Светлая река По поводу этимологии названия реки есть много гипотез. Одна из них указывает на латинское происхождение: "albus" означает "светлый". Согласно другим версиям, у Эльбы славянские или германские корни, которые ведут к древнескандинавскому слову elfr "река". А есть еще легенда, которая гласит, что Эльба названа так в честь сказочных эльфов, обитающих на ее берегах.

Течет река Эльба... Пограничная зона Путешествие начинается на стыке трех федеральных земель – Нижней Саксонии, Бранденбурга и Саксонии-Анхальт. В начале пути находится городок Шнаккенбург. В течение 40 лет от Шнаккенбурга до Лауэнбурга простиралась на 100 километров граница между двумя германскими государствами. Сегодня долина реки в бывшей запретной зоне - часть заповедника.

Течет река Эльба... Возвращение бобров С высоты птичьего полета камера "опускает" зрителя к самой воде, оставаясь при этом на высоте 200 метров, к лодке, в которой сидит любитель-натуралист Штефан Раймш. Отложив весла, он рассказывает о своей страсти - бобрах, за которыми он давно уже ведет наблюдение. Одно время бобров здесь почти не осталось: в большой цене были мясо и мех этих животных. А теперь популяция возрождается.

Течет река Эльба... Завтрак на Эльбе В озере Гатовер обитает два семейства бобров. В свободное плавание они отваживаются только в сумерках. Но если набраться терпения… Из кустов на берегу раздается аппетитный хруст. "Бобер, - шепчет Штефан Раймш. - Завтракает..." И вот он выплывает посмотреть, кто там помешал его трапезе. Всего в Германии обитает около шести тысяч бобров.

Течет река Эльба... Нетронутый биотоп Благодаря тому, что участок Эльбы между Шнаккенбургом и Лауэнбургом почти полвека был запретной зоной, здесь сохранилась почти первозданная природа. Здесь нет плотин, нет труб со сточными водами. 150 видов птиц выводят здесь птенцов, даже особенно пугливые орланы-белохвосты, тысячи пернатых совершают остановку во время перелетов. Нигде больше в Германии нет так много белых аистов, как на Эльбе.

Течет река Эльба... Круглые деревни В нижнесаксонской долине Эльбы много лесов, лугов, болотистых топей. Людей здесь встретишь нечасто. Населенные пункты выглядят весьма любопытно. В старинных деревушках, построенных еще в Средневековье, дома расходятся кругами от главной площади. Одна из деревень получила печальную известность. Это Горлебен. С 1995 года недалеко от нее, под землей, находится хранилище радиоактивных отходов.

Течет река Эльба... Непреступные крепости Крепость в городке Дёмиц считается самой большой из сохранившихся на севере Германии. Знаменит и один из районов Дёмица, носящий название "деревенской республики Рютерберг". В годы существования ГДР эту "республику" охраняли особенно тщательно из-за того, что в этом месте Эльба делает большой изгиб, удобный для бегства на Запад.

Течет река Эльба... Республика Рютерберг Майнхард Шмехель был бургомистром Рютерберга. В 1967 году на его глазах деревню на песчаной косе со всех сторон оградили неприступной стеной. Вход закрывали в 9 вечера и открывали в 5 утра. При любом движении в сторону Эльбы пограничник на вышке начинал нервничать. После 22 лет изоляции деревенские жители сказали "Хватит!" и объявили Рютерберг республикой. На следующий день пала Берлинская стена.

Течет река Эльба... Лестница для рыбы Специальное пропускное сооружение для рыб, идущих из Северного моря на нерест, соорудили на Эльбе в 2010 году. Цепь из 45 бассейнов, связанных между собой, тормозит течение реки и позволяет рыбе в обход плотин преодолевать высоту в четыре метра. Более сорока тысяч рыб проходит ежедневно через эту самую большую в Европе рыбную лестницу.

Течет река Эльба... Рыбаки на Эльбе Сто лет тому назад рыболовство на Эльбе было прибыльным делом. Потом вода загрязнилась, рыбы стало меньше, а с развитием грузового судоходства рыболовство почти сошло на нет. В окрестностях Гамбурга, например, профессиональным ловом занимаются всего несколько человек. В сети к ним попадают не только "местная" рыба, но и экзотические особи - привезенные из Китая и расплодившиеся в Эльбе крабы.

Течет река Эльба... Гамбургский порт Полвека тому назад тысячи рук разгружали корабли, а на верфях более 30 тысяч рабочих строили самые большие по тем временам сухогрузы. Сегодня в Гамбургском порту около двух тысяч человек работают на верфях: ремонтируют суда, строят фрегаты и роскошные яхты. Гамбург – второй по величине контейнерный порт Европы. Более 9 миллионов контейнеров в год проходят через четыре его главных терминала.

Течет река Эльба... Церковь в порту Гамбургский порт продолжает расти. В 2002 году был сдан в эксплуатацию терминал Альтенверде, один из самых современных в мире. Построен терминал на месте бывшего рыбацкого поселка на берегу Эльбы. 500 домов были снесены, жителей переселили на новые квартиры. От поселка осталась одна лишь церковь. И кладбище вокруг нее.

Течет река Эльба... Сады и самолеты На берегах Эльбы в районе Гамбурга, болотистых и плодородных, произрастают овощи и фрукты в огромных количествах. 10 миллионов яблоневых, грушевых и вишневых деревьев образуют один из самых больших садов в Европе. В пригороде Гамбурга собирает самолеты Airbus – главный работодатель города. И самый большой яхт-клуб Германии тоже находится на Эльбе.

Течет река Эльба... Выход к морю При выходе из Гамбурга Эльба превращается в мощную судоходную трассу, одну из самых загруженных в мире. Русло реки здесь углубили до 15 метров, чтобы в порт проходили тяжелые океанские котейнеровозы и пассажирские лайнеры. И чем ближе к морю, тем сильнее приливы и отливы, тем шире становится река. У Куксхафена Эльба растеклась уже на 15 километров. За Нойверком она окончательно сливается с морем. Автор: Элла Володина



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