 По Эльбе - на байдарках и каноэ (фото) | Кадр дня | DW | 08.04.2019

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Кадр за кадром

По Эльбе - на байдарках и каноэ (фото)

В клубах и обществах любителей гребли в Германии состоит около 120 тысяч человек. Впереди - новый сезон.

Заплыв на байдарках и каноэ по Эльбе, Дрезден (Саксония)

Дрезден • Такую картину можно было наблюдать в прошедшее воскресенье в саксонской столице Дрездене. Здешние любители гребли на байдарках и каноэ по традиции отметили начало нового сезона таким массовым заплывом на фоне всемирно известных достопримечательностей "Флоренции на Эльбе".

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 "Голубое чудо" в Дрездене

  • Мост через Эльбу в туманную погоду. Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Этот подвесной мост построили в Дрездене в 1891-1893 годах. Он стал одним из архитектурных символов саксонской столицы - наряду с Фрауэнкирхе, Цвингером и Оперой Земпера. В июле 2018 года мост отметил свой 125-летний юбилей. Ежедневно по нему проезжает около 30 тысяч автомобилей.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Пятый по счету дрезденский мост через Эльбу соединил два городских района - Блазевиц и Лошвиц. На момент строительства такая подвесная конструкция, обходившаяся без стальных тросов или цепей, не имела аналогов в мире. Вместо них использовали растяжки из клепаной полосовой стали.

  • Почтовая открытка 1898 года

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Лошвицкий мост - так он называется официально. Однако более широко известен под своим народным названием - "Голубое чудо" (Blaues Wunder), появившимся сразу после ввода в эксплуатацию. Как оно возникло?

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    Во-первых, необычной для тех времен была такая голубая краска, которой покрыли металлический каркас. Во-вторых, удивительной была сама конструкция моста - всего лишь две опоры около берегов реки. От третьей посреди русла пришлось отказаться по требованию дирекции речного судоходства.

  • Этот снимок во время строительства сделал дрезденский фотограф Август Коч (August Kotzsch)

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Перед сдачей мост подвергли испытанию, для чего на него загнали... В разных источниках списки отличаются, но общая нагрузка составила около 160 тонн. Среди прочего для теста использовали дорожные катки и разные вагоны, грузовые платформы, пожарные машины, лошадей и так далее. В середине он прогнулся лишь на 9 миллиметров.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Общая длина моста составляет 280 метров, основного пролета - 146 метров. Весит вся конструкция 3500 тонн. Эта фотография была сделана во время наводнения 2013 года. Много он их видел на своем веку и все выдержал без каких-либо проблем.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    "Голубое чудо" в столице Саксонии всего лишь на несколько лет моложе Эйфелевой башни в Париже, ставшей символом новой индустриальной эпохи и использования таких ажурных металлических конструкций в строительстве и архитектуре.

  • Почтовая карточка 1922 года

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Как и знаменитый символ Парижа, дрезденский мост на пенсию не собирается. Эксперты считают, что он прослужит, минимум, еще 20 лет. По случаю 125-летия было объявлено о скором начале ремонтных работ - обновлении антикоррозионного покрытия. До 2020 года на эти цели будет потрачено более 10 миллионов евро.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Этот мост можно назвать одним из самых фотогеничных в Германии. Надеемся, вы согласитесь с нами, посмотрев на фотографии, сделанные в разное время и при разной погоде. Мы же расскажем еще несколько интересных фактов из его истории.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    В 1945 году в конце Второй мировой войны при отступлении вермахта этот мост через Эльбу должны были взорвать, чтобы замедлить продвижение Красной Армии. Он был уже заминирован, но сразу два смелых и решительных жителя Дрездена, не сговариваясь, перерезали кабель в разных местах.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    На поддержание этого памятника инженерно-технического искусства в надлежащем состоянии власти города ежегодно тратят около 100 тысяч евро. Это без учета средств на ремонт и новую краску.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    По случаю 100-летия моста в 1993 году жители Дрездена повторно испытали его на прочность, для чего на нем собралось три тысячи человек.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Чтобы окупить расходы на строительство, в общей сложности - 2,25 млн золотых марок, до 1921 года здесь взимали плату: от двух пфеннигов с пешеходов и десяти пфеннигов за каждую лошадь - до двадцати пфеннигов с автомобилей. Также по два пфеннига приходилось отдавать за каждую домашнюю птицу.

  • Дрезден

    Самый фотогеничный мост Саксонии

    Затраты окупились, плюс еще хватило средств на благоустройство прилегающей территории.

    Автор: Максим Нелюбин


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