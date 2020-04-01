По случаю 75-летия окончания войны бизнес ФРГ призывает страны ЕС сплотиться

По случаю 75-ой годовщины окончания Второй мировой войны в Европе Восточный комитет - Восточноевропейская ассоциация немецкой экономики (OAOEV) указывает на необходимость тесного сотрудничества между европейскими странами. "Сейчас подходящий момент, чтобы еще раз уяснить, что протекционизм и национальный эгоизм заводят в тупик" и страны Европы могут быть успешными только в сотрудничестве друг с другом, подчеркивается в заявлении главы OAOEV Оливера Хермеса (Oliver Hermes), распространенном в четверг, 7 мая.

За последние 75 лет были достигнуты "далеко не все" поставленные цели, отметил Хермес, указав, что "именно в последнее время опасно обострились конфликты внутри Европы и между отдельными странами", а пандемия коронавируса SARS-CoV-2 нанесла дополнительный ущерб внутреннему рынку ЕС и ограничила свободу передвижения в шенгенской зоне.

Для преодоления этих и других вызовов OAOEV продолжает выступать за интеграцию стран Западных Балкан в ЕС, а также усиление диалога с членами инициативы ЕС "Восточное партнерство" (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдавия и Украина) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

"Важная историческая задача" Германии

Годовщина окончания войны напоминает о "нашем особом обязательстве - делать все для сохранения мира и взаимопонимания в Европе", отмечает Хермес. То обстоятельство, что Германии после 1945 года удалось восстановить экономику при помощи граждан стран, с которыми она прежде вела "страшные" войны, "было и остается чудом", и "мы должны быть всегда благодарны этим странам за предоставленный нам второй шанс", продолжает глава OAOEV, указывая, что за немецкой экономикой сохраняется ключевая роль в "общем европейском будущем".

Географический центр Европы находится не в Брюсселе, а на восточной границе ЕС, указывает Хермес. По его словам, годовщина окончания войны напоминает, что тесное сотрудничество с такими странами, как Украина, Беларусь и Россия, остается "важной исторической задачей" ФРГ.

OAOEV был основан в Кельне в 1952 году, чтобы "соединить новым мостом" разделенную Германию с Восточной Европой, напомнил глава организации. Сейчас она сотрудничает с представителями властей и бизнеса из 29 стран.

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