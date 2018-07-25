По следам "Новичка" в Солсбери и окрестностях (инфокарты)

Чарли Роули утверждает, что не помнит, где нашел флакон с ядом "Новичок", который принял за духи. DW перечисляет главные места, связанные с отравлением Скрипалей и пары из Эймсбери.
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