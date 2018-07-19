По следам Максима Горького, или Где искупаться летом в Германии?

Слухи о том, что немецкая статистика знает все, несколько преувеличены. Например, она не знает точно, сколько в Германии насчитывается озер, отвечая на этот вопрос лишь приблизительно - во всяком случае, если попытаться учесть все до единого. Площадью более одного гектара - от 15 тысяч до 30 тысяч.

Однако более крупные естественные и искусственные водоемы площадью более половины квадратного километра подсчитаны точно - ровно 969. По количеству таких крупных озер лидируют земли Мекленбург - Передняя Померания и Бавария. В первой из них очень много равнинных озер, во второй - горных.

В нашей галерее мы собрали фотографии двадцати наиболее красивых и популярных немецких озер, в которых официально разрешено купаться - то есть, где регулярно проводят контроль качества воды и других параметров безопасности. При этом в Баден-Вюртемберге, например, насчитывается более трехсот таких водоемов для пляжного отдыха. В Бранденбурге - более трех тысяч, в Северном Рейне - Вестфалии - более семидесяти.

Подробные списки озер для купания по федеральным землям и карты, на которых они отмечены, можно посмотреть на сайте www.seen.de. На нем, кстати, также собрана информация по многим другим европейским странам, а также есть отдельные тематические разделы на немецком языке, посвященные, например, отдыху с детьми, кемпингу, нудистским пляжам или велосипедным турам вокруг или между озерами.

Фотогалерея: Немецкие озера

Лучше немецкие озера Боденское озеро (Bodensee, Баден-Вюртемберг) ••• Находится на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Самое большое озеро Германии. Площадь немецкой части составляет 173 квадратных километра. Через Боденское озеро протекает Рейн, истоки которого находятся в Швейцарских Альпах.

Лучше немецкие озера Кимзе (Chiemsee, Бавария) ••• "Баварское море", как его также называют, расположенно в шестидесяти километрах от Мюнхена. На одном из островов здесь находится дворец Херренкимзе, построенный для короля Людвига II.

Лучше немецкие озера Ванзе (Wannsee, Берлин) ••• Популярное место отдыха жителей немецкой столицы и соседнего Потсдама. Первый общественный пляж был открыт здесь в 1907 году. Эта фотография была сделана спустя несколько лет.

Лучше немецкие озера Закровское озеро (Sacrower See, Бранденбург) ••• Через это озеро под Берлином, как и через Ванзе, протекает река Хафель - в районе Потсдама. Вода здесь - самая чистая в столичном регионе.

Лучше немецкие озера Гроссер-Плёнер-Зе (Großer Plöner See, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Находится на территории природного парка Гольштейнская Швейцария и входит в десятку самых больших по площади немецких озер.

Лучше немецкие озера Шармютцельзе (Scharmützelsee, Бранденбург) ••• На озере Шармютцельзе находится курорт Бад-Заров, где в 1922-1923 годах поправлял свое здоровье Максим Горький - правда, жил он в другом доме, но в этом в 1972 году был открыт музей, посвященный пребыванию знаменитого пролетарского писателя на немецкой земле.

Лучше немецкие озера Вальхензе (Walchensee, Бавария) ••• Находится примерно в восьмидесяти километрах от Мюнхена посреди Баварских Альп и является одним из самых глубоких озер Германии - более 190 метров.

Лучше немецкие озера Зильберзе (Silbersee, Северный Рейн - Вестфалия) ••• "Серебряное озеро", как дословно переводится название, находится около города Хальтерн-ам-Зе, а название получило, благодаря цвету здешнего песка. До следующего места отсюда - рукой подать...

Лучше немецкие озера Хальтернское водохранилище (Halterner Stausee, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это водохранилище является популярным местом отдыха жителей Рурской области. Здешняя плотина была построена в конце 1920-х годов. Длина пляжа составляет почти 800 метров.

Лучше немецкие озера Айбзе (Eibsee, Бавария) ••• Находится в Баварских Альпах около самой высокой немецкой горы - Цугшпитце. Известно благодаря насыщенному изумрудно-зеленому цвету воды и живописным островкам.

Лучше немецкие озера Шлухзе (Schluchsee, Баден-Вюртемберг) ••• Горное водохранилище в немецком "Чернолесье" - регионе Шварцвальд. Расположено на высоте 930 метров над уровнем моря - выше всех других водохранилищ в Германии.

Лучше немецкие озера Эдерзе (Edersee, Гессен) ••• Живописное озеро на территории Национального парка Келлервальд-Эдерзе, который в числе других старых буковых лесов Германии входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лучше немецкие озера Гроссер-Гойчезе (Großer Goitzschesee, Саксония-Анхальт) ••• Раньше в этом регионе вокруг Биттерфельда добывали бурый уголь. Затем карьеры заполнили водой. Образовавшиеся озера стали популярными местами отдыха. В 2006 году на Гроссер Гойчезе привезли этот парусник 1890 года постройки.

Лучше немецкие озера Фюлингер-Зе (Fühlinger See, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это озеро, созданное на месте карьера по добыче гравия, находится на окраине Кельна в районе Фюлинген. Состоит из семи озер, связанных друг с другом. На одном из них проводятся соревнования по гребле, а в здешнем парке - музыкальные и разные другие фестивали. Эта фотография была сделана во время одного из них.

Лучше немецкие озера Мюриц (Müritzsee, Мекленбург - Передняя Померания) ••• Мюриц - крупнейшее озеро на Мекленбургском озерном плато и самое большое озеро Германии, целиком расположенное на территории страны.

Лучше немецкие озера Дюммер-Зе (Dümmer See, Нижняя Саксония) ••• Это озеро можно перейти вброд - самое глубокое место не превышает полутора метров. Здесь много прекрасных пляжей, а также есть пристани для катеров, яхт и лодок.

Лучше немецкие озера Гросер-Штехлинзе (Großer Stechlinsee, Бранденбург) ••• Самое глубокое озеро Бранденбурга (70 метров) славится свой очень чистой и прозрачной водой, что привлекает сюда многочисленных любителей просто поплавать или понырять с аквалангом.

Лучше немецкие озера Коспуденер-Зе (Cospudener See, Саксония) ••• Это озеро находится около Лейпцига. Образовалось на месте бывшего угольного карьера, к затоплению которого приступили в начале 2000-х годов. Вокруг озера проложена 11-километровая асфальтированная велосипедная дорожка.

Лучше немецкие озера Шальзе (Schaalsee, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Одно из самых глубоких озер Германии (71,5 метра) находится в треугольнике между крупными немецкими городами - Гамбургом, Любеком и Шверином на территории биосферного заповедника.

Лучше немецкие озера Штайнхудер Мер (Steinhuder Meer, Нижняя Саксония) ••• В немецком названии этого самого большого озера на северо-западе Германии используется слово "море". Основную часть отдыхающих здесь составляют жители Ганновера. На озере даже есть искусственный остров с пляжем. Автор: Максим Нелюбин



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