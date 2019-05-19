 По призыву Пашиняна жители Еревана заблокировали здания судов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

По призыву Пашиняна жители Еревана заблокировали здания судов

В Ереване и некоторых других городах сторонники Пашиняна начали блокировать суды, следуя призыву премьера. В полдень он намерен объявить "второй и самый главный этап революции".

Никол Пашинян (фото из архива)

Никол Пашинян (фото из архива)

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна в понедельник, 20 мая, заблокировали суды в Ереване и других городах страны. Накануне Пашинян призвал заблокировать все входы судов республики и ждать его заявления. В 12 часов по местному времени он обещал объявить "второй и самый главный этап революции", направленный на реформирование судебной системы.

Контекст

Перед судом в Ереване предстали бывший президент Роберт Кочарян, два генерала и бывший вице-премьер - причем по событиям 11-летней давности. (13.05.2019)

Год назад в Армении мирно сменилась власть. Ереванские политики и журналисты рассказали в Берлине о главных завоеваниях революции. Судя по их высказываниям, работать есть еще над чем. (08.05.2019)

В свою очередь, президент Армении Армен Саркисян призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать конституцию и законы. По словам Саркисяна, "демократические процессы необратимы, и ни у кого не должны вызывать сомнения".

Процесс в отношении Кочаряна

Никол Пашинян объявил о втором этапе революции после решения об освобождении из-под ареста под залог экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Генпрокуратура Армении обжалует это решение. По мнению прокурора Петроса Петросяна, находясь на свободе, Кочарян может помешать следствию.

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 годы. В июле 2018 года его задержали и взяли под арест по обвинению в свержении конституционного строя из-за разгона многотысячной акции протеста 1 марта 2008 года. Процесс против Кочаряна начался 13 мая 2019 года. Часть обвинения связана с делом о беспорядках 1 - 2 марта 2008 года, когда в результате жестких действий властей погибли 10 человек, более 200 получили ранения. Другой эпизод судебного процесса связан с обвинениями в адрес экс-президента в получении взятки в особо крупных размерах.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Протесты в Ереване

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Против Саргсяна на посту премьера

    Протесты в Ереване начались 13 апреля. Армяне вышли на улицы, протестуя против избрания премьер-министром страны Сержа Саргсяна, который до этого два срока находился на посту президента. Ранее в Армении была принята конституционная реформа, предполагающая переход от президентской формы правления к парламентской.

  • Армяне недовольны уровнем жизни в стране

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Армяне недовольны уровнем жизни в стране

    70 процентов жителей страны недовольны социально-экономическим положением, низкими зарплатами и пенсиями, отсутствием рабочих мест и почти массовой миграцией, отмечает директор Института философии и права Академии наук Армении Геворг Погосян. При этом колоссальное недовольство, по его словам, вызывает несменяемость власти.

  • Armenien Nikol Pashinyan Opposition (picture-alliance/dpa/TASS/A. Geodakyan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Никол Пашинян - лидер протестов и парламентской оппозиции

    Акции протеста проходят под руководством Никола Пашиняна - лидера оппозиционной парламентской фракции "Елк" ("Выход"). Через несколько дней после начала протестов Пашинян объявил о "революционной ситуации" в республике и начале "бархатной революции". "Сегодня состоится самый крупный митинг в истории Армении", - сказал депутат своим сторонникам 17 апреля.

  • Полиция считает акции незаконными

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Тотальные акции неповиновения"

    Полиция называет протесты незаконными и распространяет соответствующие заявления. Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян вручил такое уведомление лидеру оппозиции Николу Пашиняну, однако тот демонстративно порвал документ, заявив о начале "тотальных акций неповиновения".

  • Жесткие меры полиции

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жесткие меры правоохранительных органов

    Полиция предпринимает довольно жесткие меры против участников массовых акций протеста. Так, на проспекте Баграмяна, где расположены парламент и президентская резиденция, силы правопорядка растянули колючую проволоку, сюда подтянуты дополнительные силы - бронемашины, водометы, другая спецтехника. Манифестанты держат в руках вувузелы, барабаны, флаги и транспаранты.

  • Каждый день - десятки задержаний )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Каждый день - десятки задержаний

    В каждый день протеста стражи порядка задерживают десятки человек, многих из которых впоследствии отпускают. 22 апреля число задержанных превысило 200 человек. Полиция и спецназ также применили спецсредства для разгона демонстрантов.

  • Безрезультатные переговоры

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Безрезультатные переговоры

    22 апреля Саргсян и Пашинян сели за стол переговоров, которые в итоге провалились. "Речь идет не о диалоге, а о нашей повестке", - заявил оппозиционер, пояснив, что намерен обсудить условия отставки Саргсяна и "мирной передачи власти". Экс-президент ответил, что политическая сила, набравшая на выборах 7-8 процентов, не может говорить от имени народа, и покинул место проведения встречи.

  • Обезглавливание протестного движения

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Обезглавливание" протестного движения

    После безрезультатной встречи с премьером Саргсяном протесты возобновились. Полицийские в свою очередь продолжили увозить протестующих в отделения, при этом в числе задержанных на этот раз оказались лидер оппозиции Пашинян и еще два депутата от его партии "Елк" - Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

  • Жители и гости города относятся с пониманием

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жители и гости города относятся с пониманием

    Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.

  • В Брюсселе обеспокоены ситацией в Армении

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    В Брюсселе обеспокоены ситуацией в Армении

    Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний.

  • Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    К протестующим присоединились военные

    В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

  • Глава оппозиционной фракции Елк Никол Пашинян

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    С первой попытки Пашинян не стал премьером

    1 мая на специальном заседании Национального собрания прошли выборы нового премьер-министра Армении. Единственным кандидатом на этот пост был лидер протестного движения, глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян. В итоге ему не удалось получить необходимое для избрания число голосов: Пашиняна поддержали лишь 45 депутатов, 56 проголосовали против.

  • Протестующие блокируют дорогу в Ереване

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Новая акция тотального гражданского неповиновения

    2 мая сторонники Никола Пашиняна в знак протеста против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны начали по его призыву акцию тотального неповиновения. Протестующие заблокировали некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Кроме того, в стране было полностью прекращено железнодорожное сообщение.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 14:00

Интервью DW: премьер-министр Армении Никол Пашинян о революции, коррупции, Карабахе и Навальном

Контекст

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Серж Саргсян, 17 апреля избранный премьер-министром Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали массовые протесты в Ереване и других городах. После отставки они продолжились. (22.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Интервью DW: премьер-министр Армении Никол Пашинян о революции, коррупции, Карабахе и Навальном  

Пашинян довел до конца мирную "бархатную революцию"  

Жители Армении требуют перемен  

Также по теме

Armenien Ministerpräsident Nikol Paschinjan

Никол Пашинян призвал жителей Армении блокировать здания судов 19.05.2019

После решения об освобождении из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна премьер-министр страны объявил о втором этапе революции.

Armenien Parlament stimmt erneut über Ministerpräsidenten ab

Что изменилось за год после революции в Армении 23.04.2019

Год назад на фоне протестов премьер Армении Серж Саргсян ушел в отставку. Что изменилось в стране при новом главе правительства Пашиняне, и какие плоды принесла революция - у DW.

Интервью DW: премьер-министр Армении Никол Пашинян о революции, коррупции, Карабахе и Навальном 04.02.2019

Никол Пашинян просит не сравнивать революцию в Армении с революциями в других странах. Кроме того, премьер-министр считает неудачным сравнение Нагорного Карабаха с Донбассом или Абхазией и обещает бороться с коррупцией.

Реклама

Самые читаемые

Никол Пашинян призвал жителей Армении блокировать здания судов  

Трамп угрожает Ирану полным уничтожением  

Первому заводу Ford в России остался один месяц  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно