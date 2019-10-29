 По ком бьют контрсанкции | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 29.10.2019

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Россия

По ком бьют контрсанкции

Контрсанкции, введенные Россией в ответ на санкции Запада, бьют по потребителям: потери составляют 445 млрд рублей в год. Карикатурист Сергей Елкин о незавидном положении россиян.

Карикатура Сергея Елкина: человек обвит веревкой, которую тянут в две стороны. Одно направление - санкции, другое - контрсанкции.

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    Автор: Сергей Елкин


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