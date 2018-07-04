По запросу СПЧ Генпрокуратура РФ поручила проверить дело Оюба Титиева

Генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Чечни провести проверку по делу главы регионального представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков. Об этом сообщается на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в среду, 4 июля.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить возможную необоснованность решения Следственного комитета РФ, отказавшего Титиеву в возбуждении дела о фальсификации материалов следствия. "Принимая во внимание, что по изложенным доводам руководителями нижестоящей прокуратуры решения не принимались, с целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору Чеченской Республики поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать Вас о результатах", - говорится в письме Генпрокуратуры Федотову, датированном 28 июня.

Пресс-служба СПЧ также сообщает, что Генпрокуратура РФ изучила заключение комиссии по научно-правовой экспертизе по делу Титиева, в котором говорится о необоснованном решении следственного органа об отказе в возбуждения дела о проверке обстоятельств, при которых был задержан Титиев.

Дело Оюба Титиева

Глава чеченского представительства "Мемориала" Титиев был задержан в Чечне 9 января, полиция заявила об обнаружении у него около 180 граммов марихуаны. Титиеву предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков в крупном размере), максимальное наказание по ней - 10 лет лишения свободы. Глава СПЧ призывал СКР провести проверку возможного подброса наркотиков, однако в ведомстве заявили, что не нашли для нее оснований.

Предварительное заседание суда по делу перенесено на 9 июля. Решение принято в связи с тем, что адвокаты обвиняемого подали в Верховный суд ходатайство о переносе рассмотрения "в другой регион, например, в Москву".

В "Мемориале" считают, что Титиев арестован на основании сфальсифицированных доказательств, при этом нарушено его право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конституцией России. Вскоре после задержания Титиева телевидение Чечни показало выступление главы республики Рамзана Кадырова, который назвал независимых правозащитников "врагами народа", занимающимися "стукачеством".

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