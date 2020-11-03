 По делу о теракте в Вене задержаны выходцы из России | Новости из Германии о Европе | DW | 05.11.2020

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Европа

По делу о теракте в Вене задержаны выходцы из России

Всего в связи с терактом в Вене были задержаны 14 человек в возрасте от 18 до 28 лет. Все они имеют миграционное происхождение.

Свечи на месте теракта в Вене

Свечи на месте теракта в Вене

После террористической атаки в Вене было задержано 14 человек. Об этом вечером в среду, 4 ноября, сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

Все задержанные в возрасте от 18 до 28 лет имеют миграционное происхождение, некоторые из них не являются австрийскими гражданами. В их отношении проводится расследование на предмет причастности к террористической организации. Глава венской полиции Герхард Пюрстль добавил, что среди задержанных есть лица с двойным гражданством, в том числе выходцы из Российской Федерации, Турции, Бангладеш и Северной Македонии.

Теракт в Вене

Жертвами теракта 2 ноября в Вене стали 4 человека, еще 23 получили ранения, некоторые из них - в тяжелом состоянии. Злоумышленник, вооруженный винтовкой, стрелял в шести разных местах исторического центра Вены, в том числе вблизи венской синагоги. Он действовал в одиночку и был застрелен полицией.

Теракт совершил 20-летний выходец из Северной Македонии, который имел австрийский и македонский паспорта. В прошлом он попытался выехать в Сирию с целью присоединиться к ИГ и был задержан.

25 апреля 2019 года он был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения за членство в террористической группировке, а 5 декабря "условно-досрочно освобожден". Он участвовал в программе по дерадикализации, однако ему удалось обмануть органы правосудия.

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    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 05:28

Теракт в Вене: почему Австрия стала мишенью для исламистской атаки?

 

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