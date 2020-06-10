По делу о разливе топлива под Норильском задержаны три менеджера

По делу о разливе топлива под Норильском задержаны три топ-менеджера ТЭЦ-3 - директор ТЭЦ Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Об этом сообщила в среду, 10 июня, официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Всех троих подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. В ближайшее время им предъявят обвинение и решат вопрос о заключении под стражу, сказала Петренко. По версии СК, с 2018 года конструкция разрушенного резервуара требовала капитального ремонта, но в ноябре того же года резервуар - в нарушение установленного порядка - в отсутствие требующегося заключения экспертизы промышленной безопасности был введен в эксплуатацию комиссией под председательством Алексея Степанова актом, утвержденным директором Смирновым.

В "Норильском никеле" задержание трех сотрудников считают неоправданно жесткой мерой. "Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами, и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии", - сказал вице-президент "Норникеля", директор Заполярного филиала Николай Уткин.

Ранее был арестован начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.

Разлив топлива объявлен ЧС федерального масштаба

29 мая в результате разгерметизации аварийного резервуара на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (Норильско-Таймырская энергетическая компания, дочернее предприятие "Норникеля") разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Они попали в ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, и достигли озера Пясино. МЧС России, по словам главы ведомства Евгения Зиничева, стало известно о происшествии лишь 31 мая. До этого "Норникель" пытался ликвидировать последствия ЧП собственными силами.

Разлив топлива под Норильском был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Возбуждено четыре уголовных дела. По данным Greenpeace, в 2018 году аварийный объект прошел проверку Ростехнадзора.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:00 Поделиться ЧС в Сибири: кто ответит за разлив топлива под Норильском? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3dHEM Экологическая катастрофа в Сибири: кто ответит за разлив топлива под Норильском?