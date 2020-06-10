 По делу о разливе топлива под Норильском задержаны три менеджера | Новости из Германии о России | DW | 10.06.2020

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Россия

По делу о разливе топлива под Норильском задержаны три менеджера

Директора ТЭЦ-3, главного инженера и его заместителя подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов.

Последствия разлива нефтепродуктов под Норильском

Последствия разлива нефтепродуктов под Норильском

По делу о разливе топлива под Норильском задержаны три топ-менеджера ТЭЦ-3 - директор ТЭЦ Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Об этом  сообщила в среду, 10 июня, официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Всех троих подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. В ближайшее время им предъявят обвинение и решат вопрос о заключении под стражу, сказала Петренко. По версии СК, с 2018 года конструкция разрушенного резервуара требовала капитального ремонта, но в ноябре того же года резервуар - в нарушение установленного порядка - в отсутствие требующегося заключения экспертизы промышленной безопасности был введен в эксплуатацию комиссией под председательством Алексея Степанова актом, утвержденным директором Смирновым.

В "Норильском никеле" задержание трех сотрудников считают неоправданно жесткой мерой. "Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами, и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии", - сказал вице-президент "Норникеля", директор Заполярного филиала Николай Уткин.

Ранее был арестован начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.

Разлив топлива объявлен ЧС федерального масштаба

29 мая в результате разгерметизации аварийного резервуара на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (Норильско-Таймырская энергетическая компания, дочернее предприятие "Норникеля") разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Они попали в ручей Безымянный, реки Далдыкан и Амбарная, и достигли озера Пясино. МЧС России, по словам главы ведомства Евгения Зиничева, стало известно о происшествии лишь 31 мая. До этого "Норникель" пытался ликвидировать последствия ЧП собственными силами.

Разлив топлива под Норильском был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Возбуждено четыре уголовных дела. По данным Greenpeace, в 2018 году аварийный объект прошел проверку Ростехнадзора. 

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    Автор: Андрей Гурков


 

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