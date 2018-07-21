 По делу о госизмене в ″Роскосмосе″ арестован первый подозреваемый | Новости из Германии о России | DW | 22.07.2018

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Россия

По делу о госизмене в "Роскосмосе" арестован первый подозреваемый

74-летний научный сотрудник подозревается в продаже на Запад сведений о российских разработках гиперзвукового оружия.

Здание ЦНИИМаш

Здание ЦНИИМаш

В пресс-службе корпорации "Роскосмос" в воскресенье, 22 июля, подтвердили информацию об аресте научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Виктора Кудрявцева. "С ним сейчас проводятся следственные действия", - пояснил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в интервью ТАСС.

Устименко также сообщил, что директор Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон проходит по делу о госизмене в качестве свидетеля, никаких обвинений ему не предъявлено.

Контекст

По данным "Интерфакса", смерть бывшего высокопоставленного сотрудника "Роскосмоса" могла быть насильственной. ФСИН начала доследственную проверку. (18.03.2017)

В передаче секретов за рубеж обвиняется сотрудник "ЦНИИмаш", преподаватель МГТУ имени Баумана Владимир Лапыгин. 75-летний ученый находится под домашним арестом. (28.07.2015)

Дмитрия Пайсона уведомили об увольнении за несколько дней до обысков в ОРКК и ЦНИИМаш. Обыски прошли по делу о передаче секретной информации западным спецслужбам. (21.07.2018)

21 июля член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), правозащитник Евгений Еникеев сообщил, что 74-летнему замначальнику одного из центров ЦНИИмаш, кандидату технических наук Виктору Кудрявцеву предъявлено обвинение в госизмене. В феврале 2017 года Кудрявцев в числе ряда ученых подписал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать осужденного на 7 лет по обвинению в госизменеученого ЦНИИМаш Владимира Лапыгина.

Ранее в ЦНИИМаш и в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) прошли обыски по делу о госизмене. По данным газеты "Коммерсант", ФСБ проверяет сведения о причастности должностных лиц к намеренной передаче секретных сведений о российских разработках гиперзвукового оружия западным спецслужбам. Директор исследовательско-аналитического центра ОРКК Дмитрий Пайсон  подал в отставку.

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    Автор: Наталия Королева


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