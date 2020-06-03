 По делу о гибели Флойда предъявлены обвинения еще трем полицейским | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

По делу о гибели Флойда предъявлены обвинения еще трем полицейским

Обвинение Дереку Шовину, душившему Джорджа Флойда, переквалифицировано на более серьезное. Прокуратура Миннесоты выдвинула обвинения и против остальных сотрудников полиции, причастных к гибели афроамериканца.

Полицейские рядом с плакатом с изображением погибшего при задержании афроамериканца Джорджа Флойда

Прокуратура Миннесоты предъявила троим полицейским обвинения в пособничестве убийству афроамериканца Джорджа Флойда. Это следует из документов суда в Миннесоте, опубликованных в среду, 3 июня.

Таким образом, обвинения выдвинуты в отношении всех четырех сотрудников полиции, участвовавших в задержании Флойда, в результате которого тот погиб. Адвокаты семьи погибшего назвали это "моментом горькой радости" для родственников 46-летнего афроамериканца. "Это важный шаг на пути правосудия, и мы довольны тем, что эта мера принята до того, как тело Джорджа Флойда было предано земле", - говорится далее в заявлении.

Обвинение душившему Флойда полицейскому переквалифицировано

Одновременно в отношении главного обвиняемого - Дерека Шовина, непосредственно душившего Флойда, обвинение в убийстве по неосторожности переквалифицировано на более тяжкую степень - с третьей на вторую. По этой статье наказание может составить до 40 лет лишения свободы.

Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе после того, как полицейский Шовин около девяти минут душил его коленом при задержании. Эта трагедия вызвала волну протестов по всем Соединенным Штатам. Во многих городах демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

Смотрите также:

  • Участница акции протеста с плакатом Black Lives Matter (Жизни черных важны)

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Жизни черных важны"

    Десятки тысяч людей в США протестуют против полицейского произвола после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в результате насильственных действий белого полицейского. Демонстранты по всей стране выходят на акции с плакатами "Black Lives Matter" ("Жизни черных важны"), "Прекратите нас убивать", "Я не могу дышать" и "Я следующий?".

  • Демонстрация в Окленде

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Прекратить полицейское насилие"

    Участники демонстрации в Окленде несут плакат, напоминающий о гибели афроамериканцев в результате жестокости белых полицейских в разные годы: в Окленде в 2009 году, в Фергюсоне - в 2014-м, в Балтиморе - в 2015-м. Каждая из этих смертей вызвала большой резонанс в американском обществе и повлекла за собой массовые протесты.

  • Акция протеста в Миннеаполисе

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Демонстранты требуют привлечь полицейских к ответственности

    Демонстранты требуют наказать сотрудников полиции, причастных к трагедии. Четверо белых полицейских, задерживавших Флойда, уволены. Душивший его полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. В отношении трех других следственные действия продолжаются. Между тем судмедэксперты признали причиной смерти Флойда удушение сотрудником полиции.

  • Демонстранты с руками, заведенными за спину, лежат на Тайм-Сквер

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Лечь на землю, руки за спину и не двигаться"

    Участники мирного протеста в Нью-Йорке лежат на Тайм-Сквер с руками, заведенными за спину, - именно в этой позе лежал на асфальте Джордж Флойд, в то время как полицейский в течение почти 9 минут душил его коленом.

  • Полицейские задерживают демонстрантов

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Жесткие действия полиции

    Изначально мирные протесты постепенно начали перерастать в стычки с полицией. Многие свидетели отмечали жесткие действия полицейских по отношению к демонстрантам. Фотографии и видео столкновений полицейских с протестующими и задержания с применением дубинок и резиновых пуль заполнили социальные сети.

  • Полицейский надевает наручники на корреспондента CNN.

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Журналисты под ударом

    Журналисты, освещавшие протесты в США, нередко становились объектами атак со стороны полиции. 31 мая в Миннеаполисе обстреляли съемочную группу DW, днем ранее от резиновых пуль пострадали сотрудники агентства Reuters. Правоохранители также неоднократно задерживали журналистов. На фотографии полицейский надевает наручники на корреспондента CNN. Атаковали журналистов и демонстранты.

  • Протестующий на фоне пожара

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    От мирных протестов - к беспорядкам и хаосу

    Распространившиеся по всей стране протесты во многих местах переросли в беспорядки, сопровождавшиеся насилием, грабежами и мародерством. Глава Минюста США назвал в числе катализаторов хаоса членов левого движения "Антифа", внесенного в стране список террористических организаций.

  • Военная техника и солдаты Нацгвардии в Миннеаполисе

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    В 25 городах США ввели комендантский час

    Беспорядки вынудили власти ряда американских городов ввести комендантский час. Подобные меры были приняты, в частности, в Атланте, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, Питсбурге, Миннеаполисе и других городах. Власти по меньшей мере восьми штатов задействовали солдат Национальной гвардии или запросили их поддержку, чтобы противостоять грабежам, мародерствам и поджогам.

  • Дональд Трамп

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Трамп пригрозил подавить беспорядки с помощью военных

    Президент США Дональд Трамп назвал беспорядки в стране "внутренним терроризмом" и заявил о готовности прибегнуть для их подавления к помощи военных. Ранее в ходе телефонной конференции он призвал власти штатов использовать против демонстрантов силу и назвал губернаторов "слабаками".

  • Ашраф Хакими из дортмундской Боруссии написал на футболке Justice for George Floyd (Правосудие для Джорджа Флойда)

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Протестующих в США поддержали футболисты бундеслиги

    С акциями в поддержку протестующих в США после трагедии в Миннеаполисе выступил ряд футболистов бундеслиги во время матчей 30-31 мая. На фото - Ашраф Хакими из дортмундской "Боруссии" с надписью на футболке "Justice for George Floyd" ("Правосудие для Джорджа Флойда"). Подобные акции запрещены уставами бундеслиги и ФИФА, но руководство последней пообещало не штрафовать футболистов.

  • Полицейские стоят на одном колене перед протестующими

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Извинения за полицейский произвол

    Сотрудники в Нью-Йорке и штатах Орегон, Флорида, Айова и Кентукки, которых отправили наблюдать за демонстрациями, встали на колено перед протестующими, выразив таким образом солидарность с жертвами расизма и принеся извинения за полицейский произвол.

  • Участница акции в Берлине

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Нет правосудия - нет мира"

    Акции солидарности с жертвами расизма и полицейского произвола прошли в ряде крупных европейских городов. На фото - участница демонстрации в Берлине держит плакат с надписью "Нет правосудия - нет мира".

  • Участники демонстрации в Афинах держат плакаты с буквами, образовывающими предложение Я не могу дышать

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Демонстрация в память о Джордже Флойде прошла в Афинах

    Участники демонстрации в поддержку жертв полицейского произвола и насилия в Афинах. Буквы на плакатах, которые держат демонстранты, образовывают предложение "Я не могу дышать"

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 14:48

Протесты против расизма и беспорядки в США: Трамп грозит привлечь военных. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты в Беларуси на фоне ареста блогера Тихановского и беспорядки в США. DW новости  

США: убийства афроамериканцев и полицейских в Далласе  

Также по теме

USA Washington DC | Proteste gegen Polizeigewalt vor dem weißen Haus- Tod von George Floyd

В США не утихают протесты из-за гибели Джорджа Флойда 03.06.2020

Несмотря на комендантский час, в ряде городов США продолжились антирасистские акции протеста. В Хьюстоне в демонстрации принял участие мэр города. На этот раз протесты прошли мирно.

Frankreich Demonstration in Paris in Erinnerung an Adama Traore

В Париже 20 тысяч человек вышли на акцию протеста против полицейского насилия 03.06.2020

В нескольких городах Франции прошли массовые акции против полицейского насилия. Причиной протестов стали новые отчеты о причинах смерти темнокожего молодого человека Адама Траоре в 2016 году.

Реклама

Самые читаемые

ЕСПЧ призвал Россию изменить условия содержания пожизненно заключенных  

В США не утихают протесты из-за гибели Джорджа Флойда  

Джо Байден приблизился к выдвижению кандидатом от Демпартии США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно