 По Германии - на верховых буренках (фото) | Кадр дня | DW | 12.06.2019

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Кадр за кадром

По Германии - на верховых буренках (фото)

В Германии сейчас можно увидеть, как купают верховых буренок!

Анника Бинц верхом на Мамбе номер 5

Анника Бинц верхом на Мамбе номер 5

Вольгаст • На этих четырехлетних и 650-килограммовых немецких буренок выражение "как корове седло" ни в коем случае не распространяется - к седлам они, как видно, приучены и выглядят во время верховой езды очень даже элегантно. В роли наездниц выступают будущие зоотехники Анника Бинц (Annika Binz) и Паулина Царгус (Paulina Zargus).  

Паулина Царгус и Мамбо номер 5 в поле около Вольгаста

Паулина Царгус и Мамбо номер 5 в поле около Вольгаста

Эти фотографии сделаны в окрестностях немецкого города Вольгаст в земле Мекленбург - Передняя Померания. Хильда и Мамбо номер 5 живут в одном из здешних фермерских хозяйств, в котором содержится около тысяч молочных коров, но сами они из-за каприза природы родились гермафродитами - бесплодны и не могут давать молока. Поэтому их здесь используют, чтобы обучать будущих специалистов фермерского дела тому, как нужно правильно ухаживать за животными и заботиться о них.

Водные процедуры. Паулина Царгус купает Хильду в реке Пене

Водные процедуры. Паулина Царгус купает Хильду в реке Пене

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    Автор: Илле Симон, Максим Нелюбин



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