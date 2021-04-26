 По Германии - на велосипеде. Самые популярные маршруты | Информация о Германии и советы туристам | DW | 26.04.2021

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По Германии

По Германии - на велосипеде. Самые популярные маршруты

Из-за продолжающейся пандемии немцы ищут альтернативы поездкам за границу. Одна из них - велотуризм. Представляем самые популярные маршруты по Германии.

  • Лес в Нижней Саксонии

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    Велосипедный туризм

    Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) - немецкая общественная организация, в которой состоит около 160 тысяч человек. Каждый год он проводит опрос, чтобы определить самые популярные многодневные веломаршруты по стране. Предлагаем вашему вниманию первую десятку по итогам 2020 года. Новый в ней - только Рейнский маршрут вместо Рурского. Поменялся лидер и некоторые маршруты своими местами.

  • Нойбург-ам-Инн

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    Велотуризм и пандемия

    По данным ADFC, в прошлом году 88 процентов всех многодневных велосипедных путешествий жителей Германии пришлось на внутренние маршруты, что на 7 процентов выше показателя 2019 года. Около половины респондентов решили отказаться от таких поездок за границу из-за пандемии. Согласно прогнозу клуба, в 2021 году эта тенденция пока сохранится.

  • Дрезден

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    1. Эльбский маршрут

    Эльбский маршрут - Elberadweg. Протяженность: 1220 км. Начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Заканчивается в немецком городе Куксхафен, где Эльба впадает в Северное море. Достопримечательности и города: Саксонская Швейцария; Дрезден, Мейсен, Торгау, Виттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.

  • Везер

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    2. Везерский маршрут

    Везерский маршрут - Weserradweg. Протяженность: 515 км. Начинается в Нижней Саксонии в городе Ганноверш-Мюнден на месте слияния рек Верра и Фульда, образующих Везер. Ведет до места впадения в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена. Достопримечательности и города: архитектурные памятники везерского ренессанса; Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфалика, Минден, Бремен.

  • Фишланд-Дарс-Цингст

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    3. Балтийский маршрут

    Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg, он же - Ганзейский маршрут. Протяженность: 7980 км через девять стран на Балтийском море, по Германии - 1095 км. В Германии маршрут начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Висмаре и Штральзунде, Рюген; Киль, Травемюнде, Грайфсвальд.

  • Майн

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    4. Майнский маршрут

    Майнский маршрут - MainRadweg. Протяженность: около 600 км. Начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки Вайсер-Майн - правой составляющей Майна. Заканчивается в Майнце, где эта река впадает в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Байройте, Бамберге и Вюрцбурге; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майне.

  • Пассау

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    5. Дунайский маршрут

    Дунайский маршрут - Donauradweg. Протяженность: 2850 км, из них по Германии - около 600 км. Начинается в немецком городе Донауэшинген в земле Баден-Вюртемберг, также проходит по Баварии, заканчивается в дельте Дуная в Румынии. Достопримечательности и города в Германии: замок Зигмаринген, биосферный заповедник Швабский Альб; Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау.

  • Кохем

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    6. Мозельский маршрут

    Мозельский маршрут - Mosel-Radweg. Протяженность: 239 км. Часть международного маршрута Velo Tour Moselle. Начинается на французской границе в коммуне Перль. Заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Трире, винодельческие деревушки, замок в Кохеме; Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, Трабен-Трарбах.

  • Церковь Святого Варфоломея на Кёнигсзе

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    7. Баварский озерный маршрут

    Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königssee Radweg. Протяженность: 418 км. Начинается в Линдау на Боденском озере. Заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп. Достопримечательности, города и общины: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, церковь Св. Варфоломея на Кёнигсзе, дом-музей Кандинского и Мюнтер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кимзе, Траунштайн.

  • Мерсбург

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    8. Боденский маршрут

    Боденский маршрут - Bodensee-Radweg. Протяженность: около 260 км. Проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Начинается и заканчивается в Констанце. Достопримечательности и города в Германии: памятники Всемирного наследия в Унтерульдингене и на острове Райхенау, цветочный остров Майнау, многочисленные памятники барокко; Линдау, Фридрихсхафен, Мерсбург.

  • Долина реки Альтмюль

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    9. Альтмюльтальский маршрут

    Альтмюльтальский маршрут - Altmühltal-Radweg. Протяженность: 266 км. Маршрут проложен во долине реки Альтмюль - самому большому по площади природному парку Баварии. Начинается в городе Ротенбург-об-дер-Таубер и заканчивается в Регенсбурге. Достопримечательности и города: Ансбах, Маркт-Берольцхайм, монастырь Вельтенбург, Айхштетт.

  • Замок Пфальцграфенштайн на Среднем Рейне

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    10. Рейнский маршрут

    Рейнский маршрут - Rheinradweg. Протяженность: около 1230 км. Этот трансконтинентальный велосипедный маршрут начинается около истока Рейна в Швейцарии и проходит через несколько европейских государств - Австрию, Германию и Францию - до устья в Нидерландах. Достопримечательности и города в Германии: Шпайер, Вормс, Карлсруэ, Кобленц, Бонн, Кельн, Дюссельдорф, Ксантен.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Лес в Нижней Саксонии

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    Велосипедный туризм

    Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) - немецкая общественная организация, в которой состоит около 160 тысяч человек. Каждый год он проводит опрос, чтобы определить самые популярные многодневные веломаршруты по стране. Предлагаем вашему вниманию первую десятку по итогам 2020 года. Новый в ней - только Рейнский маршрут вместо Рурского. Поменялся лидер и некоторые маршруты своими местами.

  • Нойбург-ам-Инн

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    Велотуризм и пандемия

    По данным ADFC, в прошлом году 88 процентов всех многодневных велосипедных путешествий жителей Германии пришлось на внутренние маршруты, что на 7 процентов выше показателя 2019 года. Около половины респондентов решили отказаться от таких поездок за границу из-за пандемии. Согласно прогнозу клуба, в 2021 году эта тенденция пока сохранится.

  • Дрезден

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    1. Эльбский маршрут

    Эльбский маршрут - Elberadweg. Протяженность: 1220 км. Начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Заканчивается в немецком городе Куксхафен, где Эльба впадает в Северное море. Достопримечательности и города: Саксонская Швейцария; Дрезден, Мейсен, Торгау, Виттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.

  • Везер

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    2. Везерский маршрут

    Везерский маршрут - Weserradweg. Протяженность: 515 км. Начинается в Нижней Саксонии в городе Ганноверш-Мюнден на месте слияния рек Верра и Фульда, образующих Везер. Ведет до места впадения в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена. Достопримечательности и города: архитектурные памятники везерского ренессанса; Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфалика, Минден, Бремен.

  • Фишланд-Дарс-Цингст

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    3. Балтийский маршрут

    Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg, он же - Ганзейский маршрут. Протяженность: 7980 км через девять стран на Балтийском море, по Германии - 1095 км. В Германии маршрут начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Висмаре и Штральзунде, Рюген; Киль, Травемюнде, Грайфсвальд.

  • Майн

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    4. Майнский маршрут

    Майнский маршрут - MainRadweg. Протяженность: около 600 км. Начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки Вайсер-Майн - правой составляющей Майна. Заканчивается в Майнце, где эта река впадает в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Байройте, Бамберге и Вюрцбурге; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майне.

  • Пассау

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    5. Дунайский маршрут

    Дунайский маршрут - Donauradweg. Протяженность: 2850 км, из них по Германии - около 600 км. Начинается в немецком городе Донауэшинген в земле Баден-Вюртемберг, также проходит по Баварии, заканчивается в дельте Дуная в Румынии. Достопримечательности и города в Германии: замок Зигмаринген, биосферный заповедник Швабский Альб; Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау.

  • Кохем

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    6. Мозельский маршрут

    Мозельский маршрут - Mosel-Radweg. Протяженность: 239 км. Часть международного маршрута Velo Tour Moselle. Начинается на французской границе в коммуне Перль. Заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Трире, винодельческие деревушки, замок в Кохеме; Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, Трабен-Трарбах.

  • Церковь Святого Варфоломея на Кёнигсзе

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    7. Баварский озерный маршрут

    Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königssee Radweg. Протяженность: 418 км. Начинается в Линдау на Боденском озере. Заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп. Достопримечательности, города и общины: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, церковь Св. Варфоломея на Кёнигсзе, дом-музей Кандинского и Мюнтер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кимзе, Траунштайн.

  • Мерсбург

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    8. Боденский маршрут

    Боденский маршрут - Bodensee-Radweg. Протяженность: около 260 км. Проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Начинается и заканчивается в Констанце. Достопримечательности и города в Германии: памятники Всемирного наследия в Унтерульдингене и на острове Райхенау, цветочный остров Майнау, многочисленные памятники барокко; Линдау, Фридрихсхафен, Мерсбург.

  • Долина реки Альтмюль

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    9. Альтмюльтальский маршрут

    Альтмюльтальский маршрут - Altmühltal-Radweg. Протяженность: 266 км. Маршрут проложен во долине реки Альтмюль - самому большому по площади природному парку Баварии. Начинается в городе Ротенбург-об-дер-Таубер и заканчивается в Регенсбурге. Достопримечательности и города: Ансбах, Маркт-Берольцхайм, монастырь Вельтенбург, Айхштетт.

  • Замок Пфальцграфенштайн на Среднем Рейне

    Рейтинг веломаршрутов по Германии

    10. Рейнский маршрут

    Рейнский маршрут - Rheinradweg. Протяженность: около 1230 км. Этот трансконтинентальный велосипедный маршрут начинается около истока Рейна в Швейцарии и проходит через несколько европейских государств - Австрию, Германию и Францию - до устья в Нидерландах. Достопримечательности и города в Германии: Шпайер, Вормс, Карлсруэ, Кобленц, Бонн, Кельн, Дюссельдорф, Ксантен.

    Автор: Максим Нелюбин


Сайты велосипедных маршрутов

1. Эльбский маршрут - Elberadweg
2. Везерский маршрут - Weser-Radweg
3. Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg
4. Майнский маршрут - Main-Radweg
5. Дунайский маршрут - Donau-Radweg
6. Мозельский маршрут - Mosel-Radweg
7. Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königsee-Radweg
8. Боденский маршрут - Bodensee-Radweg
9. Альтмюльтальский маршрут - Altmühltal-Radweg
10. Рейнский маршрут - Rheinradweg

Велотуризм

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Замок Хоэншвангау - неоготика в баварских Альпах

Есть ли еще в мире деревня, которая может похвастаться сразу двумя королевскими замками? Причем такими, посмотреть на которые каждый день приезжают тысячи туристов со всего мира.  

Боденский маршрут

Остров цветов Майнау - райский сад на Боденском озере

Этот немецкий остров-сад на Боденском озере стал одной из главных достопримечательностей региона, благодаря усилиям шведского правнука российского царя Александра II.  

Базилика Бирнау - жемчужина барокко

Этот паломнический храм расположен в Баден-Вюртемберге на берегу Боденского озера. Полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.  

Романские древности немецкого острова Райхенау

Главная достопримечательность - фрески X века в одной из островных церквей.  

Город Линдау на Боденском озере

Ежегодно в гостиницах этого небольшого баварского города останавливается более 250 тысяч туристов. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.  

Боденское озеро - озеро трех стран

Боденское озеро - третье по площади озеро в Центральной Европе. Оно находится на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.  

Доисторические свайные жилища - свидетели бронзового века

Десять тысяч лет одной рыбацкой деревушки на Боденском озере.  

Рейнский маршрут

Живописные замки Среднего Рейна

Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и руины.  

Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы

В Средние века Шпайерский собор был одним из крупнейших зданий мира. В 1981 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

По следам Зигфрида, или Вормс - город нибелунгов

Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.  

Кельнский собор отмечает юбилей окончания строительства

140 лет назад, 15 октября 1880 года, было официально завершено возведение Кельнского собора. Строительство этого храма продолжалось более шести столетий, включая долгий перерыв.  

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Контекст

Рейтинг веломаршрутов по Германии

Представляем самые популярные велосипедные маршруты в Германии.  

Ссылки в интернете

Общегерманский велосипедный клуб

Аудио- и видеофайлы по теме

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Немцы пересаживаются на электровелосипеды  

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