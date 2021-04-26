По Германии - на велосипеде. Самые популярные маршруты

Рейтинг веломаршрутов по Германии

Велотуризм и пандемия

По данным ADFC, в прошлом году 88 процентов всех многодневных велосипедных путешествий жителей Германии пришлось на внутренние маршруты, что на 7 процентов выше показателя 2019 года. Около половины респондентов решили отказаться от таких поездок за границу из-за пандемии. Согласно прогнозу клуба, в 2021 году эта тенденция пока сохранится.