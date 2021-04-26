По Германии - на велосипеде. Самые популярные маршруты

Из-за продолжающейся пандемии немцы ищут альтернативы поездкам за границу. Одна из них - велотуризм. Представляем самые популярные маршруты по Германии.
Сайты велосипедных маршрутов
1. Эльбский маршрут - Elberadweg
2. Везерский маршрут - Weser-Radweg
3. Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg
4. Майнский маршрут - Main-Radweg
5. Дунайский маршрут - Donau-Radweg
6. Мозельский маршрут - Mosel-Radweg
7. Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königsee-Radweg
8. Боденский маршрут - Bodensee-Radweg
9. Альтмюльтальский маршрут - Altmühltal-Radweg
10. Рейнский маршрут - Rheinradweg
Хороша страна Германия, здесь Швейцарий больше всех! Ничего случайного в этом нет.
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Этот город на Балтийском море - настоящий заповедник кирпичной готики и истории Ганзы.
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Главная достопримечательность - фрески X века в одной из островных церквей.
Ежегодно в гостиницах этого небольшого баварского города останавливается более 250 тысяч туристов. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Боденское озеро - третье по площади озеро в Центральной Европе. Оно находится на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.
Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и руины.
В Средние века Шпайерский собор был одним из крупнейших зданий мира. В 1981 году его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Архитектор здешнего вокзала в стиле нибелунгов получил орден от Николая II. На карте города есть Кольцо Нибелунгов, улицы Зигфрида, Кримхильды, Хагена и других героев древнего эпоса.
140 лет назад, 15 октября 1880 года, было официально завершено возведение Кельнского собора. Строительство этого храма продолжалось более шести столетий, включая долгий перерыв.