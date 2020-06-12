 По всему миру прошли акции против расизма и полицейского насилия | Новости из Германии о Европе | DW | 13.06.2020

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Европа

По всему миру прошли акции против расизма и полицейского насилия

Антирасистские акции протеста в Париже и Лондоне переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

Беспорядки в центре Парижа

Беспорядки в центре Парижа

После смерти афроамериканца Джорда Флойда в Миннеаполисе по всему миру вновь прошли акции протеста против расизма и полицейского насилия. В Париже в субботу, 13 июня, в акции протеста участвовали тысячи человек.

К манифестации призвала сестра погибшего четыре года назад при задержании Адамы Траоре. "Мы сегодня собрались для того, чтобы выразить протест против полицейского насилия, насилия в обществе и этнического насилия", - заявила во время акции Асса Траоре. Родившийся в семье выходцев из Мали 24-летний мужчина скончался после задержания в пригороде Парижа в 2016 году. Причины смерти до конца не выяснены.

Беспорядки в Лондоне и Париже

Во время акции на площади Республики группа людей в черной одежде и со скрытыми лицами устроила беспорядки, забросав полицейских камнями и бутылками. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Выступление правоэкстремистов в Лондоне

Выступление правоэкстремистов в Лондоне

В Лондоне параллельно с основной акцией протеста прошло выступление правоэкстремистских групп, которое переросло в беспорядки и столкновения с полицией. Ряд демонстрантов бросали в полицейских бутылки и дымовые бомбы. Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила об "абсолютно неприемлемом, бесцеремонном поведении" некоторых протестующих. Кроме того, она отметила, что коронавирус по-прежнему представляет опасность для всех и призвала собравшихся разойтись по домам. В свою очередь мэр Лондона Садик Хан возложил вину за насилие в отношении полицейских на правоэкстремистские группировки.

Протесты против расизма после смерти Джорджа Флойда

Движение Black Lives Matter, возникшее в 2013 году, выступает против насилия в отношении темнокожих. В последние недели акции в его поддержку начались после резонансной гибели Джорджа Флойда в США. Акции протесты против расизма общей численностью в сотни тысяч участников состоялись в целом ряде городов на нескольких континентах.

Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе после того, как белый полицейский при поддержке трех сослуживцев на протяжении почти 9 минут душил его коленом при задержании. Гибель 46-летнего афроамериканца получила широкую огласку благодаря видеозаписям очевидцев. Главному фигуранту предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности, а трем остальным полицейским - в пособничестве убийству. Трагедия в крупнейшем городе Миннесоты вызвала в стране и мире волну протестов против расизма и полицейского насилия.

Смотрите также:

  • Участница акции протеста с плакатом Black Lives Matter (Жизни черных важны)

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Жизни черных важны"

    Десятки тысяч людей в США протестуют против полицейского произвола после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в результате насильственных действий белого полицейского. Демонстранты по всей стране выходят на акции с плакатами "Black Lives Matter" ("Жизни черных важны"), "Прекратите нас убивать", "Я не могу дышать" и "Я следующий?".

  • Демонстрация в Окленде

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Прекратить полицейское насилие"

    Участники демонстрации в Окленде несут плакат, напоминающий о гибели афроамериканцев в результате жестокости белых полицейских в разные годы: в Окленде в 2009 году, в Фергюсоне - в 2014-м, в Балтиморе - в 2015-м. Каждая из этих смертей вызвала большой резонанс в американском обществе и повлекла за собой массовые протесты.

  • Акция протеста в Миннеаполисе

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Демонстранты требуют привлечь полицейских к ответственности

    Демонстранты требуют наказать сотрудников полиции, причастных к трагедии. Четверо белых полицейских, задерживавших Флойда, уволены. Душивший его полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. В отношении трех других следственные действия продолжаются. Между тем судмедэксперты признали причиной смерти Флойда удушение сотрудником полиции.

  • Демонстранты с руками, заведенными за спину, лежат на Тайм-Сквер

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Лечь на землю, руки за спину и не двигаться"

    Участники мирного протеста в Нью-Йорке лежат на Тайм-Сквер с руками, заведенными за спину, - именно в этой позе лежал на асфальте Джордж Флойд, в то время как полицейский в течение почти 9 минут душил его коленом.

  • Полицейские задерживают демонстрантов

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Жесткие действия полиции

    Изначально мирные протесты постепенно начали перерастать в стычки с полицией. Многие свидетели отмечали жесткие действия полицейских по отношению к демонстрантам. Фотографии и видео столкновений полицейских с протестующими и задержания с применением дубинок и резиновых пуль заполнили социальные сети.

  • Полицейский надевает наручники на корреспондента CNN.

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Журналисты под ударом

    Журналисты, освещавшие протесты в США, нередко становились объектами атак со стороны полиции. 31 мая в Миннеаполисе обстреляли съемочную группу DW, днем ранее от резиновых пуль пострадали сотрудники агентства Reuters. Правоохранители также неоднократно задерживали журналистов. На фотографии полицейский надевает наручники на корреспондента CNN. Атаковали журналистов и демонстранты.

  • Протестующий на фоне пожара

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    От мирных протестов - к беспорядкам и хаосу

    Распространившиеся по всей стране протесты во многих местах переросли в беспорядки, сопровождавшиеся насилием, грабежами и мародерством. Глава Минюста США назвал в числе катализаторов хаоса членов левого движения "Антифа", внесенного в стране список террористических организаций.

  • Военная техника и солдаты Нацгвардии в Миннеаполисе

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    В 25 городах США ввели комендантский час

    Беспорядки вынудили власти ряда американских городов ввести комендантский час. Подобные меры были приняты, в частности, в Атланте, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, Питсбурге, Миннеаполисе и других городах. Власти по меньшей мере восьми штатов задействовали солдат Национальной гвардии или запросили их поддержку, чтобы противостоять грабежам, мародерствам и поджогам.

  • Дональд Трамп

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Трамп пригрозил подавить беспорядки с помощью военных

    Президент США Дональд Трамп назвал беспорядки в стране "внутренним терроризмом" и заявил о готовности прибегнуть для их подавления к помощи военных. Ранее в ходе телефонной конференции он призвал власти штатов использовать против демонстрантов силу и назвал губернаторов "слабаками".

  • Ашраф Хакими из дортмундской Боруссии написал на футболке Justice for George Floyd (Правосудие для Джорджа Флойда)

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Протестующих в США поддержали футболисты бундеслиги

    С акциями в поддержку протестующих в США после трагедии в Миннеаполисе выступил ряд футболистов бундеслиги во время матчей 30-31 мая. На фото - Ашраф Хакими из дортмундской "Боруссии" с надписью на футболке "Justice for George Floyd" ("Правосудие для Джорджа Флойда"). Подобные акции запрещены уставами бундеслиги и ФИФА, но руководство последней пообещало не штрафовать футболистов.

  • Полицейские стоят на одном колене перед протестующими

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Извинения за полицейский произвол

    Сотрудники в Нью-Йорке и штатах Орегон, Флорида, Айова и Кентукки, которых отправили наблюдать за демонстрациями, встали на колено перед протестующими, выразив таким образом солидарность с жертвами расизма и принеся извинения за полицейский произвол.

  • Участница акции в Берлине

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Нет правосудия - нет мира"

    Акции солидарности с жертвами расизма и полицейского произвола прошли в ряде крупных европейских городов. На фото - участница демонстрации в Берлине держит плакат с надписью "Нет правосудия - нет мира".

  • Участники демонстрации в Афинах держат плакаты с буквами, образовывающими предложение Я не могу дышать

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Демонстрация в память о Джордже Флойде прошла в Афинах

    Участники демонстрации в поддержку жертв полицейского произвола и насилия в Афинах. Буквы на плакатах, которые держат демонстранты, образовывают предложение "Я не могу дышать"

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:56

Black Lives Matter: проблема расизма актуальна и для России

Контекст

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В Берлине вступит в силу закон о борьбе с дискриминацией. Он коснется госслужащих, работающих в городских структурах. Критики считают, что закон дискриминирует прежде всего полицейских. (12.06.2020)  

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Black Lives Matter: расовая дискриминация в США и ее причины  

Протесты против расизма - "Европа в фокусе"  

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