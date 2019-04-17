 По всей Франции звонили церковные колокола в память о пожаре Нотр-Дама | Новости из Германии о Европе | DW | 17.04.2019

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Европа

По всей Франции звонили церковные колокола в память о пожаре Нотр-Дама

По призыву конференции епископов Франции по всей стране в церквях одновременно зазвонили колокола. Ровно в это время двумя днями ранее был обнаружен пожар в соборе Парижской Богоматери.

Повреждения крыши собора Парижской Богоматери

Повреждения крыши собора Парижской Богоматери

В память о разрушительном пожаре в соборе Парижской Богоматери в церквях по всей Франции одновременно зазвонили колокола. По призыву конференции французских епископов колокольный звон раздался в среду, 17 апреля, в 18.50 по местному времени (19.50 мск) - именно в это время двумя днями ранее было обнаружено возгорание в одной из главных парижских достопримечательностей.

Архиепископ французской столицы Мишель Опти провел во второй по величине церкви Парижа Сен-Сюльпис предпасхальную мессу, которая должна была пройти в Нотр-Даме. Вспоминая о бедствии, архиепископ несколько раз подчеркнул: "Мы снова отстроим нашу церковь". На службе присутствовали супруга президента Франции Брижитт Макрон и министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

Контекст

Утром 16 апреля пожар в соборе Парижской Богоматери был полностью потушен. О последствиях этой катастрофы для Европы рассуждает писатель Виктор Ерофеев. (16.04.2019)

Собор Парижской Богоматери всегда служил и будет служить источником вдохновения. Таким видели его живописцы XIX и XX веков. (16.04.2019)

Сотни человек собрались перед церковью в столичном районе Сен-Жермен, где был установлен огромный экран. К другим храмам по всей стране вечером также пришли люди. В частности, колокола звонили в базилике Сакре-Кёр на Монмартре, соборе Святого Андре в Бордо и в Страсбургском соборе.

После катастрофы Франция намерена объявить среди архитекторов международный конкурс, чтобы отстроить обрушившийся в результате пожара шпиль собора Парижской Богоматери.

Пожар в соборе Парижской Богоматери

В результате пожара собор Парижской Богоматери, являющийся одним из символов Парижа, сильно пострадал. Крыша обвалилась на две трети, разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы из 12 апостолов и четырех крылатых тетраморфов - символов евангелистов.

По счастливому стечению обстоятельств, они были отправлены на реставрацию незадолго до возгорания и не пострадали. Спасен также терновый венец Иисуса Христа - одна из главных христианских реликвий. От обрушения удалось спасти основную несущую конструкцию, башни главного фасада, а также колокола.

Нотр-Дам-де-Пари ежегодно посещали около 13 млн человек. Строительство собора началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", опубликованный в 1831 году. Его продажи по всему миру существенно выросли после пожара во всемирно известном храме.

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    "Собор - это часть Франции, поэтому мы восстановим его все вместе", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Французский государственный фонд сохранения культурного наследия 16 апреля объявит общенациональный сбор средств на восстановление собора. Французские миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно уже пожертвовали на восстановление собора 300 млн евро.

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    Терновый венец Иисуса Христа удалось спасти

    От пожара удалось спасти одну из самых важных христианских реликвий, находящихся в соборе - терновый венец Иисуса Христа. В соответствии с Евангелиями, именно этот венец возложили на голову Христа перед распятием.

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    На фотографиях последствий пожара внутри собора, опубликованных ведущими французскими изданиями, видно, что уцелели алтарь собора и алтарный крест. Огонь не коснулся и хранящихся в храме реликвий.

  • Нотр-Дам после пожара

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    Пожар в Соборе Парижской богоматери полностью потушен

    Утром 16 апреля пожар в Соборе Парижской богоматери был полностью потушен. Его последствиями стали обрушение купола и кровли собора. Каркас здания удалось спасти.

  • Frankreich, Paris: Brand in der Kathedrale Notre Dame (picture-alliance/dpa/T. Camus)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Пожар нанес колоссальный ущерб собору

    Сильнейший пожар в соборе Парижской Богоматери нанес огромный ущерб - обрушились шпиль и крыша, огонь перекинулся на одну из знаменитых прямоугольных башен. Пожарная служба Парижа заявила, что не уверена, сможет ли остановить распространение огня.

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance/dpa/S. Vassev)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    В тушении были задействованы сотни пожарных

    Сообщение о возгорании поступило в 18.50 по местному времени (19.50 мск). По данным МВД Франции, на место прибыли около 400 пожарных. По предварительным сведениям, возгорание "потенциально связано" с реставрационными работами, которые проходили в соборе. Стоимость их проведения оценивается в 6 млн евро.

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance/N. Liponne)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    "Париж изуродован"

    За пожаром наблюдали несколько сотен очевидцев. Часть из них расположилась у расположенной неподалеку церкви Сен-Жюльен-ле-Повр. Кто-то из собравшихся молился, кто-то исполнял церковные гимны. "Париж изуродован, город уже никогда не будет таким, как прежде. Это трагедия", - отметил один из очевидцев. Архиепископ города Мишель Опети призвал другие церкви в знак солидарности звонить в колокола.

  • Эмманюэль Макрон на месте пожара в Нотр-Дам

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    На место трагедии прибыл президент Макрон

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в связи с "ужасным пожаром" перенес на более поздний срок запланированное на вечер 15 апреля телеобращение к нации. Глава государства прибыл на место трагедии, после чего проследовал на экстренное совещание в расположенную неподалеку штаб-квартиру полиции. "Мне - как и всем соотечественникам - грустно видеть, как горит часть нас", - написал он в Twitter.

  • Frankreich, Paris: Brand in der Kathedrale Notre Dame (Getty Images/AFP/E. Feferberg)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Местных жителей эвакуировали

    По словам мэра французской столицы Анн Идальго, жителей Сите - острова на Сене, где располагается Нотр-Дам, эвакуировали в связи с угрозой обрушения здания. Полиция попросила туристов воздержаться от посещения данного района. По предварительным данным, один из пожарных получил серьезные травмы. О других пострадавших не сообщается.

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Мировые лидеры соболезнуют

    Мэр Лондона Садик Аман Хан выразил поддержку Парижу. В Ватикане и Иерусалиме заявили, что молятся за спасение собора. Президент США Дональд Трамп назвал Нотр-Дам "частью нашей культуры". По его словам, "в мире, вероятно, нет другого такого собора, как этот". "Наши мысли - с нашими французскими друзьями", - написал в Twitter представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Символ французской столицы

    Собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. Его строительство началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году. Ежегодно здание посещали порядка 13 млн верующих и туристов. В соборе хранится одна из главных христианских реликвий - Терновый венец Иисуса Христа.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 02:25

Пожар в соборе Парижской Богоматери: что осталось от храма (16.04.2019)

Контекст

Нотр-Дам в живописи

Таким видели Собор Парижской Богоматери художники XIX и XX веков. (16.04.2019)  

Пожар в соборе Парижской богоматери

Сильнейший пожар в самом известном соборе Парижа - Нотр-Дам - нанес серьезные повреждения: обрушились шпиль и крыша здания, огонь повредил одну из прямоугольных башен. Причина возгорания неизвестна. (16.04.2019)  

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Пожар в соборе Парижской Богоматери: что осталось от храма (16.04.2019)  

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