Появились сообщения о смерти Владимира Войновича

В соцсети Facebook в ночь на субботу, 28 июля, появились сведения о смерти известного российского писателя Владимира Войновича. Как сообщили в группе "Хроника текущих событий", он скончался от сердечного приступа. Официального подтверждения смерти Войновича пока нет.

Писатель родился в 1932 году. Одна из его самых известных книг - "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина".

В 1980 году Войновича выслали из СССР, лишив советского гражданства. Писатель жил в том числе в Мюнхене. Десять лет спустя Войновичу вернули гражданство, после чего он вернулся в Россию.