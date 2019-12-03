Почтовые голуби - любимые птицы немецких горняков (фото)

Дортмунд / Камен • Любовь и голуби по-немецки…. Разведением почтовых голубей (нем. Brieftaube) в Германии сейчас занимается около 30 тысяч человек. В 1960-х годах было втрое больше. Однако, как отмечают в немецком Федеральном объединении голубеводства, интерес сейчас снова стал расти - не только в Германии, но и других европейских странах, например, в Болгарии и Польше, а также некоторых государствах Восточной Азии.

27-летний житель города Камен в Рурской области Марсель Краузе (Marcel Krause) в своей голубятне

Наиболее известным немецким регионом, где было распространено и до сих пор пользуется популярностью это хобби, является Рурская область. Раньше разведением "скаковых лошадей маленького человека" (нем. das Rennpferd des kleinen Mannes), как почтовых голубей называют в этом регионе, там особенно любили заниматься шахтеры и рабочие металлургических предприятий. На протяжении последних десятилетий этот бывший индустриальный регион переживает реструктуризацию - последнюю шахту по добыче каменного угля закрыли в конце 2015 года. Однако стаи почтовых голубей в небе над здешними городам можно достаточно часто увидеть до сих пор. Во время соревнований некоторые голуби способны за час пролетать до 130-километров.

Марсель Краузе является владельцем 120 почтовых голубей. Самому старому - 16 лет

Эти фотографии агентства dpa тоже были сделаны в Рурской области - в голубятне 27-летнего жителя города Камен Марселя Краузе (Marcel Krause). В соседнем городе Дортмунде в первые выходные января пройдет Немецкая ярмарка голубеводства - крупнейшая в мире. В ней будет участвовать около двухсот экспонентов - фирм, выпускающих, например, специальный корм, фургоны для перевозки птиц и так далее, предлагающих страховки и прочие сервисы. Также здесь можно будет увидеть две тысячи почтовых голубей из Европы, Америки, Азии, Южной Африки и даже Австралии. Организаторы ожидают до двенадцати тысяч посетителей.

Хобби в последние время подвергается критике со стороны защитников животных из-за того, что тысячи таких голубей во время соревнований гибнут, теряются или получают травмы.

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