Почтовые адреса пасхальных зайцев в Германии

В Германии, а также в Германию можно писать письма не только на Рождество - немецкому Рождественскому деду, Святому Николаю и Рождественскому дитяти, но и на Пасху - пасхальному зайцу (нем. Osterhase). Считается, что именно этот вислоухий г-н Остерхазе прячет во всяких укромных местах пасхальные яйца, чтобы на праздник их могли искать и находить все желающие. Главным образом - юные представители подрастающего поколения. Некоторые в Германии даже считают, что детство заканчивается тогда, когда перестаешь в него - то есть в этого самого зайца - верить.

Тот, кто, несмотря на миллионы спрятанных по всем углам и тайникам куриных, гусиных, шоколадных и прочих пасхальных яиц, все же сомневается в существовании г-на Остерхазе, может отправить письмо в один из пасхальных почтамтов, о которых мы сейчас расскажем. Однако предварительно заглянем за кулисы одного из них, полистав нашу фотогалерею.

Фотогалерея: Пасхально-заячий почтамт в Остерайштедте

Пасхальный почтамт "Дорогой пасхальный заяц, желаю тебе..." Такие письма каждый год перед Пасхой поступают в этот специальный почтамт в немецкой земле Нижняя Саксония.

Пасхальный почтамт Он находится в городе Остерайштедт, где обитает один из немецких пасхальных зайцев, отвечающих на такие послания.

Пасхальный почтамт Сюда приходят не только письма и рисунки. Такие вот аппетитные морковки пасхальному зайцу прислали родители по поручению и от имени Николь Александры, которой еще не исполнилось два года.

Пасхальный почтамт В предпасхальные недели на въезде в Остерайштедт даже установлен специальный указатель с изображением этого здешнего обитателя.

Пасхальный почтамт Для ответов на письма используются конверты со специальным штемпелем и почтовой маркой.

Пасхальный почтамт Каждый год в течение нескольких недель перед Пасхой сюда приходит около 35 тысяч писем со всего мира.

Пасхальный почтамт Одному пасхальному зайцу с таким количеством писем, открыток и посылок не справится, поэтому часть работы выполняют добровольные помощники.

Пасхальный почтамт Кстати, живет пасхальный заяц "На опушке леса" (Am Waldrand) в доме номер 12. Впрочем, местные почтальоны хорошо знают, где искать зайца Ханни.

Пасхальный почтамт Иногда зайцу присылают самодельные подарки и даже детские соски, когда приходит время от них торжественно отказаться.

Пасхальный почтамт Писать сюда просят на немецком или английском. Адрес: Hanni Hase / Am Waldrand 12 / 27404 Ostereistedt / Germany. Автор: Максим Нелюбин



Самый старый и большой пасхальный почтамт в Германии работает в эти недели перед праздником в Нижней Саксонии:

Hanni Hase

Am Waldrand 12

27404 Ostereistedt

Germany

Именно здесь "На опушке леса" уже более тридцати пяти лет проживает пасхальный заяц Ханни, писать письма которому просят на английском или немецком языках.

"Город пасхального яйца" или "Пасхальнояйцеград"- так можно перевести название нижнесаксонского Остерайштедта, где он обитает. Происхождение этого географического названия точно не известно. Вряд ли оно связано с христианскими традициями. Возникло же, скорее всего, от слова Eichenstätte, то есть что-то вроде Дубовой рощи. Согласно другой версии, от имени некоего крестьянина Айке (Eike), может быть, когда-то владевшего здесь подворьем. Однако давайте сразу забудем эти второстепенные подробности, чтобы не разрушать сказку.

Откуда пишут немецкому пасхальному зайцу

Свою работу самый старый и крупный немецкий пасхально-заячий почтамт (Osterhasenpostamt) начинает примерно за месяц до праздника, который в 2019 году приходится на 19-22 апреля. Каждый раз сюда зайцу Ханни приходит около 35 тысяч писем со всего мира. Большинство - из Германии и европейских стран, но также из США, Канады, Тайваня, Китая, Новой Зеландии и так далее. Однажды, как сообщает евангелическое информационное агентство epd, письмо сюда пришло с острова Пасхи, чему пасхальный заяц, конечно же, был несказанно рад.

Ни одно из посланий не остается без ответа - главное, чтобы оно дошло сюда не позже, чем за неделю до начала праздника. Самые нетерпеливые начинают писать заранее. В этом году до открытия почтамта их уже набралось более тысячи. В секретариате пасхального зайца Ханни сейчас работает десять помощников - действующих и бывших сотрудников немецкого почтового концерна Deutsche Post, полностью берущего на себя все расходы.

В письмах - просьбы о подарках на праздник и пожелания здоровья друзьям, себе, родителям, бабушкам и дедушкам, а также добра и мира, просто поздравления или какие-то личные истории. Некоторые просят устроить на Пасху хорошую погоду.

Пасхальный заяц Олли из региона Верхний Лаузиц

Приходят и вопросы. Мальчик из Китая хотел знать, отмечается ли Пасха каждый год в один и тот же день? Чтобы понять и ответить на письмо, написанное иероглифами, помощникам пасхального зайца пришлось идти в китайский ресторан. Одна пятилетняя немецкая девочка поинтересовалась, знаком ли пасхальный заяц с Рождественским дедом.

Что касается подарков, как отмечают добровольные сотрудники почтамта, запросы детей из года в год явно растут, хотя многие по-прежнему хотят получить на праздник просто шоколадное яйцо. Каждый написавший получает ответ на фирменном бланке, заверенный личной печатью пасхального зайца, а также небольшой сюрприз. Очень важно не забыть написать разборчивым почерком свой собственный обратный адрес.

Пасхальные почтамты в Айслебене и Верхнем Лаузице

Помимо почтамта в Остерайштедте, в Германии такие пасхальные филиалы есть еще в двух местах - они меньше, но письма сюда тоже приходят со всего мира. Один находится в восточногерманском городе Айслебен в земле Саксония-Анхальт, где есть район с подходящим пасхальным названием - Osterhausen:

An den Osterhasen

Siedlungsstraße 2

06295 Osterhausen

Germany

В Остерхаузене на письма отвечает супружеская пара - пасхальный заяц Олли (Osterhase Olli) и г-жа Лотти Длинное Ухо (Lotti Langohr). Третий пасхальный почтамт работает в регионе Верхний Лаузиц в федеральной земле Саксония:

Oberlausitzer Osterhasenpostamt

Viebigstraße 1

02782 Seifhennersdorf

Germany

Смотрите также:

Пасхальные яйца - необычные, забавные, пикантные

Пасхальные яйца Страусиное яйцо со сценой Распятия Христа из коллекции Эрхарда Шверина (Erhard Schwerin), Лейпциг.

Пасхальные яйца "Падение Берлинской стены". Автор: Моника Гольдберг (Monika Goldberg).

Пасхальные яйца Такое страусиное яйцо можно было купить на пасхальной ярмарке в Люббенау (Бранденбург). Автор: Хельга Цапель (Helga Zapel) из Лейпцига.

Пасхальные яйца Левша, как известно, подковал блоху. Немецкие умельцы, как видно на фотографии, разрисовали пасхальные яйца для улитки. Экспонат Музея саксонского народного искусства в Дрездене.

Пасхальные яйца Если тыкву можно превратить в карету, то страусиное яйцо - в автомобиль. Его можно было купить на ярмарке пасхальных яиц в Лейпциге.

Пасхальные яйца В этом яйце уместился целый цирк. Экспонат Пасхального музея в Нессельванге (Nesselwang), Бавария.

Пасхальные яйца Индюшиное яйцо, украшенное изображением ягненка из Пасхального музея в Зонненбюле (Sonnenbühl), Баден-Вюртемберг.

Пасхальные яйца Еще один экспонат музея в Зонненбюле - павлины на пасхальных яйцах.

Пасхальные яйца Голубиные яйца для роботов? Автор: Лудгер Брандт (Ludger Brandt).

Пасхальные яйца Пасхальные яйца, украшенные цветами и травами. Авторы: Гундула и Фридрих Готшлих (Gundula und Friedrich Gottschlich) из Бад-Мускау (Саксония).

Пасхальные яйца Петушок на пасхальном яйце. Экспонат частной коллекции Доротеи Шольце (Dorothea Scholze) из Баутцена (Саксония).

Пасхальные яйца Традиционные пасхальные яйца из Лужицы - области проживания лужицких сербов в Восточной Германии и Польше. Сначала их красят, а затем выцарапывают узоры или рисунки. С другими пасхальными традициями этого западнославянского народа можно познакомиться по ссылке в конце страницы.

Пасхальные яйца "Ателье художника" - экспонат выставки, проходившей в Вендском музее в Котбусе (Бранденбург). Автор: Кристина Хаген (Christina Haagen).

Пасхальные яйца Яйцо - символ плодородия во многих культурах мира. Эти страусиные яйца были частью экспозиции, проходившей несколько лет назад в Краеведческом музее Цвёница (Zwönitz) в Саксонии. На выставке было представлено около тысячи экспонатов из 100 стран.

Пасхальные яйца Пасхальное яйцо из флюорита - экспонат специальной выставки Немецкого музея самоцветов в городе Идар-Оберштайн (Рейнланд-Пфальц). Автор: Дитер Иерусалим (Dieter Jerusalem).

Пасхальные яйца "Яйцо дракона" из частной коллекции - экспонат пасхальной выставки, проходившей в Вендском музее в 2012 году.

Пасхальные яйца Другие экспонаты пасхальной выставки Вендского музея в Котбусе.

Пасхальные яйца Страусиные яйца - экспонаты выставки, проходившей в замке Райдт в городе Мёнхенгладбах (Северный Рейн - Вестфалия).

Пасхальные яйца Индюшиные яйца, украшенные изображениями птиц, на пасхальной ярмарке в Цонсе (Северный Рейн - Вестфалия). Автор: Биргит Фёлькер (Birgit Völker).

Пасхальные яйца Где птички, так и кошечки… Автор: Максим Нелюбин



______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp