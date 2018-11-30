 Почти 60 тысяч беженцев подлежат немедленной высылке из ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 01.12.2018

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Германия

Почти 60 тысяч беженцев подлежат немедленной высылке из ФРГ

Более чем 177 тысячам бывших соискателей убежища в Германии предоставлена временная отсрочка депортации.

Плакат против депортации

Плакат против депортации

Почти 235 тысяч иностранных граждан, запрашивавших в ФРГ убежище, но получивших отказ, наделены официальным статусом, предусматривающим их принудительную высылку.

Это следует из ответа федерального правительства на запрос эксперта по внутренней политике парламентской фракции оппозиционной Левой партии Уллы Йельпке (Ulla Jelpke). Выдержки из документа приводит в субботу, 1 декабря, сайт телеканала n-tv.

Контекст

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Как немецкие власти пытаются стимулировать добровольный выезд из Германии мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища, рассказывает DW. (04.12.2017)

Между тем свыше 177 тысяч из них легально предоставлена так называемая временная отсрочка высылки (Duldung). Речь идет о ситуациях, когда у беженцев нет паспортов, они испытывают проблемы со здоровьем или же если они несовершеннолетними въехали в ЕС без сопровождения взрослых. 

Еще более 57 тысяч от общего числа подлежат высылке незамедлительно.

По данным федерального правительства, большинство лиц, которые должны быть депортированы, - родом из Афганистана, Ирака и Сербии.

Вместе с тем, по мнению Йельпке, вместо "все чаще повторяющихся призывов к депортации, необходимы эффективные механизмы, которые позволяли бы этим людям оставаться" в Германии.

Ранее стало известно, что практика, в рамках которой в Германии действует запрет на высылку в Сирию соискателей убежища из этой страны, будет продлена на полгода - до конца июня следующего года. 

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