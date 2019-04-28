 Почти 13 000 правых экстремистов в ФРГ готовы к насилию | Новости из Германии о Германии | DW | 03.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Почти 13 000 правых экстремистов в ФРГ готовы к насилию

Депутат бундестага потребовал новой концепции против радикализации в интернете. Немецкие ведомства полагают, что из 24 тысяч экстремистов в ФРГ около 13 000 "готовы к насилию".

Правые радикалы на демонстрации в Плауэне, 1 мая 2019 г.

Правые радикалы на демонстрации в Плауэне, 1 мая 2019 г.

Более половины правых экстремистов в Германии  - около 12 700 из 24 000 "готовы к применению насилия". Об этом в пятницу, 3 мая, сообщило министерство внутренних дел страны в ответ на запрос фракции "Свободной демократической партии" (СвДП) в бундестаге. В связи с этим эксперт СвДП по внутриполитическим вопросам Константин Куле (Konstantin Kuhle) потребовал разработки "новой концепции против радикализации в интернете".

Контекст

Парижские террористы прониклись радикальными идеями в тюрьме. В местах заключения в Германии тоже немало радикально настроенных исламистов. Необходима профилактическая работа, но наладить ее нелегко. (20.01.2015)

В тюрьмах Германии растет число радикальных исламистов, которые там пропагандируют свои взгляды. Для того, чтобы остановить процесс радикализации заключенных, существуют программы помощи. (03.03.2019)

Федеральное ведомство по охране конституции (BfV), по данным МВД, проверяет сотни интернет-профилей или каналов, связанных с правыми экстремистами. С распространением популярности соцсетей и различных платформ для интернет-общения частных лиц и небольших групп возникает "опасность радикализации, которую нельзя недооценивать", - говорится в ответе правительства. В особенности это играет роль в таких случаях, когда свою позицию может излагать только одна сторона. "Отсутствие возражений в этих случаях может привести к быстрой радикализации вплоть до решения использовать политическое насилие", - полагают в Берлине.

Один из примеров подобной радикализации - Давид С., который в июле 2016 года застрелил девятерых человек в мюнхенском торговом центре Olympia. Ранее он приобрел радикальные взгляды, общаясь в интернете, а также нашел единомышленников на игровой платформе Steam. Константин Куле раскритиковал тот факт, что праворадикальные заявления и угрозы осуществить теракты "годами" остаются видимыми в интернете.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    183 учреждения

    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 183 пенитенциарных учреждения. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Комната на одного

    Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Чем вооружена охрана?

    Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Салат с секретом

    Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 183 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 63 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Тюрьма класса "люкс"

    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 25:45

Беженцы нон грата, или Почему правые радикалы так сильны на востоке ФРГ - Европа в фокусе

 

Контекст

Как выглядят немецкие тюрьмы

Немецкие тюрьмы нередко сравнивают с санаториями: мол, сидеть здесь - одно удовольствие. Это, конечно, не так: жизнь в тюрьме не сравнить с жизнью вольной. И все-таки: как же на самом деле выглядят немецкие тюрьмы? (16.11.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Демонстрация правых радикалов в Кётене  

О чеченцах на востоке Германии, их менталитете и интеграции - глава МВД Бранденбурга в интервью DW  

Беженцы нон грата, или Почему правые радикалы так сильны на востоке ФРГ - Европа в фокусе  

Также по теме

Deutschland Symbolbild Rechtsradikale Gewalt

В ФРГ предупреждают о растущей готовности правых радикалов к насилию 28.04.2019

Правые экстремисты планируют нападения, обмениваясь информацией в интернете, предупреждает Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ. Но им не хватает организованности.

NPD Finanzierung verfassungsfeindliche Parteien

Германская спецслужба изучит контакты Москвы и немецких ультраправых 14.02.2019

Пристальный интерес к контактам Москвы и немецких правых вызван возможным вмешательством Кремля в предстоящие выборы депутатов Европарламента, а также в парламентские выборы в трех землях на востоке ФРГ.

Реклама

Самые читаемые

США обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу  

Выдан ордер на арест лидера венесуэльской оппозиции Лопеса  

Семен Слепаков: Люди сейчас сидят в засаде  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно