 Почти 10 миллионов детей могут не вернуться в школы после пандемии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.07.2020

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Мир

Почти 10 миллионов детей могут не вернуться в школы после пандемии

На фоне кризиса, связанного с распространением коронавируса, в ряде стран мира резко сокращены бюджеты на образование и растет бедность, указывает организация Save the Children.

Пустой класс в школе в Либерии

Пустой класс в школе в Либерии

По меньшей мере 9,7 миллиона детей по всему миру никогда не вернутся в школу после пандемии коронавируса, предполагает британская неправительственная организация Save the Children. В новом докладе, опубликованном в понедельник, 13 июля, она предупреждает о сложившейся в настоящее время "беспрецедентной глобальной чрезвычайной ситуации в сфере образования".

При этом организация указывает на серьезные сокращения бюджетов на образование в ряде стран после начала пандемии и растущую бедность. В 12 странах мира (в Западной и Центральной Африке, а также в Йемене и Афганистане) имеется "чрезвычайно высокий риск" того, что дети бросят школу навсегда, в еще 28 странах - "умеренный либо высокий риск".

Пострадают в особенности девочки

При этом, по всей вероятности, девочки пострадают значительно больше, чем мальчики. В то время, когда закрыты учебные заведения, в ряде стран им угрожает гендерное насилие, риск раннего вступления в брак и ранней беременности, предупреждает НПО. Многие семьи также будут вынуждены забрать детей из школ ради трудовой деятельности, говорится далее в докладе.

Эксперты Save the Children призвали правительства и кредиторов отреагировать на глобальные проблемы в сфере образования и в срочном порядке инвестировать в продолжение работы школ после нескольких месяцев вынужденного закрытия. Организация также призвала кредиторов предоставить странам с низким уровнем доходов возможность приостановить выплату задолженности.

По данным организации, 1,6 миллиарда детей во всем мире из-за пандемии были лишены возможности ходить в школу. При этом, несмотря на усилия правительств и гуманитарных организаций, около 500 миллионов школьников не имели доступа к дистанционному обучению. В настоящее время более одного миллиарда школьников все еще не могут посещать занятия в связи с ограничительными мерами в их странах, указывается далее.

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    Автор: Марина Борисова


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