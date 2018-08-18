Почти половина россиян не знает о вводе советских войск в Чехословакию

Почти 50 процентов россиян ничего не знают о вводе советских войск в Чехословакию, положившем конец реформам "Пражской весны". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные негосударственным исследовательским "Левада-центром" в преддверии 50-летия оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора - 21 августа 1968 года.

Выдержки из исследования публикует в воскресенье, 19 августа, британская газета The Guardian.

В полном объеме статистические данные будут обнародованы 20 августа, сообщил изданию директор центра, социолог Лев Гудков. Результаты опроса, по его мнению, свидетельствуют о возвращении в России к пропаганде в духе эпохи Брежнева, к "стереотипам советского периода".

Свыше трети опрошенных сочли вторжение обоснованным

Свыше трети участников опроса - 36 процентов - высказали мнение, что вторжение было обоснованным, а Советский Союз совершенно точно или с большой долей вероятности действовал правильно при отправке войск в ЧССР.

Еще 45 процентов затруднились с оценкой событий - по сравнению с 2003 годом этот показатель вырос на 11 процентов.

Более чем одна пятая от общего числа респондентов - 21 процент - возложила ответственность за произошедшее на западные страны, заявив об их "подрывных действиях", направленных на раскалывание социалистического блока государств.

Еще около 23 процентов сочли, что имела место "попытка переворота", предпринятая антисоветски настроенными политиками в Чехословакии и в итоге приведшая к вводу войск.

Еще порядка 18 процентов россиян уверены, что произошло "восстание против режима, установленного Советским Союзом". В 2008 году аналогичный ответ дал 31 процент респондентов.

"Молодые люди не хотят ничего знать"

По словам Гудкова, лишь десять процентов участников исследования в возрасте от 18 до 35 лет признались, что имеют представление о событиях "Пражской весны". "Молодые люди не знают и не хотят знать, что произошло", - считает он.

"Думаю, это проявление повсеместной аморальности великой державы, что стало основой для российского империалистического возрождения при Путине и в условиях поддержки аннексии Крыма", - убежден социолог.

Жертвами столкновений стали более 100 человек

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года в Чехословакию вступили несколько тысяч военнослужащих из стран Варшавского договора, прежде всего СССР.

Эти события завершили период под названием "Пражская весна", связанный с проведением реформ и направленный на создание "социализма с человеческим лицом".

Жертвами столкновений стали более 100 человек.

Во вторник, 21 августа, у здания Чешского радио в Праге, где в 1968 году проходили самые тяжелые столкновения, состоятся памятные мероприятия, в которых намерены принять участие премьер-министр страны Андрей Бабиш и председатели обеих палат парламента.

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