 Почему экс-советник Трампа ″не убедил″ восточноевропейских популистов | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 29.09.2018

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Европа

Почему экс-советник Трампа "не убедил" восточноевропейских популистов

Бывший главный стратег Трампа Стивен Бэннон летом заявил о создании в Европе фонда в поддержку правых популистов. Чем в итоге закончилось это начинание?

Стивен Бэннон

Стивен Бэннон

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон, лишившийся работы в Белом доме в январе 2018 года, этим летом привлек к себе всеобщее внимание, заявив, что открывает в Европе фонд, который будет поддерживать европейских правых популистов. Одной из целей новой организации под громким названием "Движение" (The Movement) со штаб-квартирой в Брюсселе должна была стать помощь европейским крайне правым на выборах в Европарламент в мае 2019 года. DW решила разобраться, насколько далеко Бэннон продвинулся в своем начинании, чем и в каких странах успел засветиться его фонд.

Правые популисты Европы дистанцируются от американских единомышленников?

Если говорить о странах Центральной и Восточной Европы, в которых у власти национал-консервативные и правопопулистские силы, то в них о фонде "Движение" и его далекоидущих планах знают, похоже, немного. По крайней мере, до недавних пор ни в СМИ Польши, ни Чехии, ни Словакии, ни даже Венгрии не было упоминаний об организации Бэннона.  

Не было их до тех пор, пока 24 сентября Бэннон не посетил Пражский Град (крепость в чешской столице. - Ред.) и не встретился там с немецким политиком чешского происхождения, представляющим правопопулистскую "Альтернативу для Германии". Разумеется, по итогам встречи были сделаны, а потом размещены в соцсетях, совместные фото. Судя по всему, цель мероприятия заключалась именно в этом - попасть на первые полосы газет.

Трамп и Путин на саммите в Хельсинки

Трамп и Путин на саммите в Хельсинки, 16 июля 2018 года

складывается впечатление, что после вызвавшего противоречивую реакцию саммита президентов США и России в Хельсинки правые силы из Восточной и Центральной Европы (особенно власти Польши) держат дистанцию в отношении своих единомышленников из Соединенных Штатов. Сближение американских правых с Владимиром Путиным подозрительно для многих поляков. Правящая в стране партия "Закон и справедливость" (PiS) и ее лидер Ярослав Качиньский традиционно делают ставку на размежевание в отношениях с Москвой.

В свою очередь венгерский премьер-министр Виктор Орбан производит впечатление, что хочет добиться желаемой солидарности с правыми европейскими политиками, такими, как лидер французского "Национального объединения" (до июля 2018 года "Национальный фронт" - Ред.) Марин Ле Пен и, прежде всего, с министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Но без посторонней помощи.

Гонорар Бэннона за выступление - 20 тысяч евро?

Помощь со стороны Стивена Бэннона могла бы скорее помешать этому. Впрочем, не исключено, что контакты американского правого идеолога в Будапеште и так гораздо менее интенсивны, чем показалось в первый момент. Партнером Бэннона в Венгрии является доверенное лицо Орбана Мария Шмидт, директор музея "Дом террора", экспозиции которого рассказывают о преступлениях коммунистических режимов в Восточной Европе, прежде всего, в Венгрии.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

В мае Шмидт пригласила бывшего главного стратега Белого дома на конференцию "Будущее Европы". В будапештских кофейнях ходят слухи о том, что Бэннон за свою речь на конференции, которая финансировалась из денег налогоплательщиков, получил гонорар в 20 тысяч евро.

Некоторые источники утверждают, что отношения Бэннона с Венгрией строятся в первую очередь через бывшего помощника Дональда Трампа, гражданина США с британско-венгерскими корнями Себастьяна Горку. 48-летний Горка неоднократно выступал на право-консервативном телеканале Fox News в качестве аналитика по вопросам безопасности. Вместе с Бэнноном Горка участвовал в президентской кампании Трампа и после его победы на выборах недолго проработал в Белом доме.

Фонд Бэннона был основан еще в 2017 году

Фонд "Движение", как выясняется, был основан еще в январе 2017 года, а не минувшим летом - и не Бэнноном, а брюссельским адвокатом и политиком Мишаэлем Модрикаменом. Он является одним из основателей бельгийской партии Parti Populaire, которая наиболее активна во франкоязычной Валлонии. Parti Populaire называют то праволиберальной, то правопопулистской, то праворадикальной.

Найджел Фараж

Найджел Фараж

В интервью DW Модрикамен сообщил, что в 2017 году искал контакты с Бэнноном и переходной командой Трампа, которая после его победы на выборах готовилась переехать в Белый дом. Тогда он написал письмо, в котором предложил, чтобы "Движение" было представлено по всему миру". Но реакции на его предложение не последовало, вспоминает Модрикамен.

И только нынешним летом к нему обратился Найджел Фараж, инициатор кампании по выходу Великобритании из состава ЕС и депутат Европарламента от евроскептической британской Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP). Фараж и Модрикамен встретились за обедом в Лондоне, на котором присутствовал и Стивен Бэннон.

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Позже Бэннон привлек к себе внимание СМИ сообщением о создании фонда в Брюсселе. Цель "Движения", объясняет Модрикамен, - "координировать деятельность популистских течений и быть связующим звеном между ними, чтобы разрабатывать общие позиции".

Сначала Европа, а затем весь мир?

Фонд в своей работе, продолжает Модрикамен, хочет сосредоточиться сначала на Европе, но позже, возможно, также и действовать по всему миру. При этом бельгийский правопопулист перечисляет такие государства, как Израиль, Индия, Австралия, страны Латинской Америки и даже Японию.

Фонд будет финансироваться посредством частных пожертвований. Речь идет о донорах из США, а также из других стран, добавляет Модрикамен. Пока не ясно, готов ли кто-то пожертвовать деньги "Движению". На вопрос о донорах фонда бельгиец отвечает кратко: "Бэннон работает над этим, но пока мы не можем говорить о наших источниках". Судя по тому, что Стивен Бэннон всячески пытается попасть в заголовки новостных лент, как после недавней встречи в Праге, он, действиельно, отправился в рекламное турне для привлечения потенциальных спонсоров.

Тем временем в Восточной Европе среди местных правых популистов особую активность проявляет венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Совсем недавно он выступал в парламенте ЕС - перед голосованием о том, будет ли в отношении Венгрии за нарушение принципов правового государства начата штрафная процедура в соответствии со статьей 7 Договора о Европейском Союзе, позволяющей, кроме прочего, лишить Будапешт голоса в Совете ЕС.

Речь Орбан посвятил рекламе своей правопопулистской политики и идеи "нелиберального" общества в Европе. При этом в его распоряжении была гораздо более широкая публика, чем у Стивена Бэннона.

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    Автор: Илья Коваль


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