Почему экс-советник Трампа "не убедил" восточноевропейских популистов

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон, лишившийся работы в Белом доме в январе 2018 года, этим летом привлек к себе всеобщее внимание, заявив, что открывает в Европе фонд, который будет поддерживать европейских правых популистов. Одной из целей новой организации под громким названием "Движение" (The Movement) со штаб-квартирой в Брюсселе должна была стать помощь европейским крайне правым на выборах в Европарламент в мае 2019 года. DW решила разобраться, насколько далеко Бэннон продвинулся в своем начинании, чем и в каких странах успел засветиться его фонд.

Правые популисты Европы дистанцируются от американских единомышленников?

Если говорить о странах Центральной и Восточной Европы, в которых у власти национал-консервативные и правопопулистские силы, то в них о фонде "Движение" и его далекоидущих планах знают, похоже, немного. По крайней мере, до недавних пор ни в СМИ Польши, ни Чехии, ни Словакии, ни даже Венгрии не было упоминаний об организации Бэннона.

Не было их до тех пор, пока 24 сентября Бэннон не посетил Пражский Град (крепость в чешской столице. - Ред.) и не встретился там с немецким политиком чешского происхождения, представляющим правопопулистскую "Альтернативу для Германии". Разумеется, по итогам встречи были сделаны, а потом размещены в соцсетях, совместные фото. Судя по всему, цель мероприятия заключалась именно в этом - попасть на первые полосы газет.

Трамп и Путин на саммите в Хельсинки, 16 июля 2018 года

складывается впечатление, что после вызвавшего противоречивую реакцию саммита президентов США и России в Хельсинки правые силы из Восточной и Центральной Европы (особенно власти Польши) держат дистанцию в отношении своих единомышленников из Соединенных Штатов. Сближение американских правых с Владимиром Путиным подозрительно для многих поляков. Правящая в стране партия "Закон и справедливость" (PiS) и ее лидер Ярослав Качиньский традиционно делают ставку на размежевание в отношениях с Москвой.

В свою очередь венгерский премьер-министр Виктор Орбан производит впечатление, что хочет добиться желаемой солидарности с правыми европейскими политиками, такими, как лидер французского "Национального объединения" (до июля 2018 года "Национальный фронт" - Ред.) Марин Ле Пен и, прежде всего, с министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Но без посторонней помощи.

Гонорар Бэннона за выступление - 20 тысяч евро?

Помощь со стороны Стивена Бэннона могла бы скорее помешать этому. Впрочем, не исключено, что контакты американского правого идеолога в Будапеште и так гораздо менее интенсивны, чем показалось в первый момент. Партнером Бэннона в Венгрии является доверенное лицо Орбана Мария Шмидт, директор музея "Дом террора", экспозиции которого рассказывают о преступлениях коммунистических режимов в Восточной Европе, прежде всего, в Венгрии.

Виктор Орбан

В мае Шмидт пригласила бывшего главного стратега Белого дома на конференцию "Будущее Европы". В будапештских кофейнях ходят слухи о том, что Бэннон за свою речь на конференции, которая финансировалась из денег налогоплательщиков, получил гонорар в 20 тысяч евро.

Некоторые источники утверждают, что отношения Бэннона с Венгрией строятся в первую очередь через бывшего помощника Дональда Трампа, гражданина США с британско-венгерскими корнями Себастьяна Горку. 48-летний Горка неоднократно выступал на право-консервативном телеканале Fox News в качестве аналитика по вопросам безопасности. Вместе с Бэнноном Горка участвовал в президентской кампании Трампа и после его победы на выборах недолго проработал в Белом доме.

Фонд Бэннона был основан еще в 2017 году

Фонд "Движение", как выясняется, был основан еще в январе 2017 года, а не минувшим летом - и не Бэнноном, а брюссельским адвокатом и политиком Мишаэлем Модрикаменом. Он является одним из основателей бельгийской партии Parti Populaire, которая наиболее активна во франкоязычной Валлонии. Parti Populaire называют то праволиберальной, то правопопулистской, то праворадикальной.

Найджел Фараж

В интервью DW Модрикамен сообщил, что в 2017 году искал контакты с Бэнноном и переходной командой Трампа, которая после его победы на выборах готовилась переехать в Белый дом. Тогда он написал письмо, в котором предложил, чтобы "Движение" было представлено по всему миру". Но реакции на его предложение не последовало, вспоминает Модрикамен.

И только нынешним летом к нему обратился Найджел Фараж, инициатор кампании по выходу Великобритании из состава ЕС и депутат Европарламента от евроскептической британской Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP). Фараж и Модрикамен встретились за обедом в Лондоне, на котором присутствовал и Стивен Бэннон.

Позже Бэннон привлек к себе внимание СМИ сообщением о создании фонда в Брюсселе. Цель "Движения", объясняет Модрикамен, - "координировать деятельность популистских течений и быть связующим звеном между ними, чтобы разрабатывать общие позиции".

Сначала Европа, а затем весь мир?

Фонд в своей работе, продолжает Модрикамен, хочет сосредоточиться сначала на Европе, но позже, возможно, также и действовать по всему миру. При этом бельгийский правопопулист перечисляет такие государства, как Израиль, Индия, Австралия, страны Латинской Америки и даже Японию.

Фонд будет финансироваться посредством частных пожертвований. Речь идет о донорах из США, а также из других стран, добавляет Модрикамен. Пока не ясно, готов ли кто-то пожертвовать деньги "Движению". На вопрос о донорах фонда бельгиец отвечает кратко: "Бэннон работает над этим, но пока мы не можем говорить о наших источниках". Судя по тому, что Стивен Бэннон всячески пытается попасть в заголовки новостных лент, как после недавней встречи в Праге, он, действиельно, отправился в рекламное турне для привлечения потенциальных спонсоров.

Тем временем в Восточной Европе среди местных правых популистов особую активность проявляет венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Совсем недавно он выступал в парламенте ЕС - перед голосованием о том, будет ли в отношении Венгрии за нарушение принципов правового государства начата штрафная процедура в соответствии со статьей 7 Договора о Европейском Союзе, позволяющей, кроме прочего, лишить Будапешт голоса в Совете ЕС.

Речь Орбан посвятил рекламе своей правопопулистской политики и идеи "нелиберального" общества в Европе. При этом в его распоряжении была гораздо более широкая публика, чем у Стивена Бэннона.

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