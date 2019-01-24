Почему шубу в Германии даже в холода лучше не носить

Натуральный мех в Германии не запрещен. Но шуба на улице и в обществе вызывает много споров. Стоит как следует подумать, прежде чем ее надеть.
Когда 80-летняя жительница Бонна по имени Гизела достала меховое пальто, подаренное ей мамой лет пятьдесят назад, и вышла на улицу, она очень удивилась, услышав в свой адрес громкие крики: "Живодерство!". К тому же кричали восьмилетние мальчишки. Во времена ее молодости натуральный мех носили, конечно, не все, но никто никого за это не презирал. Как правило, меховые изделия имели кожаную подкладку и не очень приятно ощущались на теле во время холодов. Поэтому к меху у Гизелы довольно равнодушное отношение. Шуба из лисы уже давно уныло висит в шкафу.
Зато она ей позарез понадобилась, когда Гизела сопровождала своего мужа в деловой поездке в Санкт-Петербург. Из всей делегации она была единственной обладательницей шубы, и когда немецкие политики и их жены попали в суровую зиму в России, она была единственной, кто не побежал в магазин в незнакомом городе, чтобы купить теплую одежду. А дома ей за шубу досталось...
Мех дарит тепло
"Мех - идеальный и красивый дар природы", - на сайте Немецкого института меха (Deutsches Pelzinstitut) воспевается не только внешний вид натурального меха, но и его главное качество: способность дарить человеку тепло. "Человеку не холодно, но при этом он не потеет, - подчеркивает это качество меха Катарина Штарлай (Katharina Starlay) - дизайнер одежды и автор книг о стиле и моде. - В этом есть что-то необыкновенное. Мех обеспечивает приятный температурный режим тела".
Тем не менее, у меха в Германии - дурная слава. Здесь особенно многочисленны и активны защитники животных, которые борются с производителями пушнины. Акции протеста против шуб из натурального меха уже никого не удивляют. Да и в целом есть ощущение, что носить мех в Германии как-то неприлично. Такое давление ощущают на себе, конечно, не только производители и продавцы меховых изделий, но также любительницы шуб. Представители сразу нескольких предприятий, работающих с мехом, отметили такое явление, как Understatement. Это значит, что в Германии вообще не принято выставлять напоказ свой достаток. Так что и шуба как статусная вещь - не про немецкое общество.
"Одежда в Германии в целом больше не имеет такого статуса, как во времена моей молодости, - говорит Барбара Сикст (Barbara Sixt), представляющая Немецкий институт меха. - У потребителей сместились приоритеты. На первом месте в списке желаемых покупок у немцев стоит бытовая техника, смартфоны и планшетники. Цифры предрождественской торговли подтверждают эту тенденцию на протяжении последних лет".
Отказ от меха - тренд в обществе?
Немецкий дизайнер Катарина Штарлай настойчиво рекомендует хорошо подумать, когда и где можно носить изделия из меха. Это скорее будет круг друзей и знакомых, которые вас знают и кому вы доверяете. А вот надевать шубу на деловую встречу она не рекомендует. Катарина Штарлай уверена, что тенденция "Мех? Нет, спасибо!" сохранится в немецком обществе еще долгие годы. От меха отказываются не только на словах на страницах ведущих изданий, но и ведущие дома моды. О своем решении недавно заявил Chanel: с мая 2019 года в коллекциях этого модного дома больше не будет изделий из меха и кожи редких животных.
А ведь его художественным директором с 1983 года является Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld), который известен как раз своей любовью к этим материалам. В интервью журналу "Vogue" модный дом объяснил свое решение полностью отказаться от натурального меха желанием отвечать настроениям своих клиентов. Они хотят знать, откуда материал, как содержали животных и так далее.
"Мы живем в эпоху, когда каждый из нас несет глобальную ответственность", - объясняет тренды и настроения в немецком обществе Катарина Штарлай. Сама она для себя решила, что не будет покупать новые меховые изделия, чтобы не поддерживать производство, но у нее есть пальто с меховым воротником, которая досталась ей по наследству от бабушки. От нее она не собирается отказываться. Это, кстати, еще одно свойство качественных изделий из натурального меха, которое ценят их любители и производители: долговечность. Поэтому Катарина Штарлай рекомендует использовать старые меховые вещи. Ведь их всегда можно перешить в более модные.
Барбара Сикст разделяет критический подход потребителей и убеждена в преимуществах меха: "В наше время как никогда важно задавать вопросы, что мы носим, что потребляем и как мы живем. Натуральный мех - это наш ответ обществу потребления и быстротечной моде, которая наводнила рынок товарарми из синтетических волокон. Мех - натуральный продукт, экологичный, ноский. Шубу или, скажем, горжетку можно носить несколько десятилетий".
Защитники животных с такими дифирамбами меху согласиться не могут и настаивают на том, что те, кто его носит - соучастники убийства.
Любопытно, что в то время как эти противники меха говорят о падении интереса к нему, другие - модельеры и скорняжных дел мастера - считают, что натуральный мех становится все популярнее. В общем-то, правы и те, и другие. Все больше крупных брендов, среди которых - Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Tom Ford, Stella McCartney, Vivienne Westwood, а теперь и Chanel, - отказываются от использования меха в своих коллекциях. При этом мех появляется на парках, в виде аксессуаров, и даже на детской одежде.
Как покупают мех в Германии
А что говорят цифры? По данным Немецкого института меха, в этой сфере в Германии работают 150 предприятий, занимающихся оптовой торговлей, изготовлением меховой одежды, облагораживанием меха. Еще насчитывается около ста скорняков. В розничной торговле в Германии около 295 специализированных магазинов, и 9000 представителей розничной торговли с меховыми изделиями в своем ассортименте. Выручка меховой индустрии на протяжении последних десяти лет колеблется в районе миллиарда евро. Это объясняют сезонными колебаниями и мягкими погодными условиями. Например, в 2017 году, когда зима пришла довольно поздно, в начале февраля, выручка торговли меховыми изделиями составила "только" 995 миллионов евро.
По субъективным наблюдениям уличной моды в Германии можно сказать, что мех даже в холодную погоду в глаза не бросается. Если в Мюнхене или Берлине еще можно встретить женщин в шубах, то во многих других городах это все-таки редкость.
А вот еще один показатель: если еще в 2005 году в Германии насчитывалось 28 ферм по разведению норки, и ее поголовье составляло около 400 тысяч особей, то к концу 2018 года в стране осталось лишь одно-единственное хозяйство. 1 сентября 2017 года вступил силу новый закон, касающийся содержания животных на зверофермах, специализирующихся на производстве пушнины. Ужесточающие нововведения, которые вводились с 2011 года, сделали многие немецкие пушные фермы нерентабельными, и они были вынуждены просто свернуть производство. Идею закрытия последней фермы активно поддерживают защитники животных.
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