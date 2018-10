Почему феминистки и инвалиды становятся жертвами хейтеров в Рунете

Риторика ненависти или hate speech - довольно распространенное явление в российском интернете, которое никак не регулируется законом. Оскорбления, насмешки и преследование в социальных сетях психологически давят на жертву. Культуролог Оксана Мороз объясняет, как справиться с такими атаками.

DW: Риторика ненависти действительно возникает именно в тех онлайн-сообществах, представители которых наиболее уязвимы в обычной жизни?

Оксана Мороз: Все зависит от самого сообщества, политического пространства и того, как мы выделяем группы уязвимых. Группы, которые в европейской культуре существуют уже достаточно давно как уязвимые, и принимаются там, в России таковыми могут не восприниматься.

Культуролог Оксана Мороз

Например, довольно часто hate speech возникает в отношении людей с инвалидностью, и эти люди начинают бороться за то, чтобы определенные платформы придумывали правила в их защиту. В России, наоборот, таких случаев мало, просто потому что люди с инвалидностью до сих пор вычеркнуты из публичного дискурса. О них очень мало говорят. Есть группы меньшинств, которые в мировой практике считаются объектами hate speech, но в конкретной культуре они просто невидимы, их не обсуждают, они могут не сталкиваться с непосредственными проявлениями ненависти, хотя очевидно будут угнетаемы.

- Что характерно для риторики ненависти в России?

- Отличия проходят по линии принятия или непринятия hate speech большими агентами - государством и общественными деятелями. Глядя на страницы одиозных публичных личностей в соцсетях, можно заметить, что они прекрасно используют hate speech, но их никто не блокирует. Даже если на них жалуются, это не отражается на их популярности. В обществе отсутствует понимание, что риторика вражды, жесткие высказывания являются этически недопустимыми и наказуемыми.

У нас hate speech - элемент бытового хамства. В то же время в Америке была большая дискуссия по поводу неблокировки Дональда Трампа, когда он позволял себе жесткие высказывания в адрес политиков из других стран. У американских граждан был вопрос, почему политика Twitter распространяется не на всех. Возмущение было огромным, а в России такой вопрос даже не возникает. Есть группы, в отношении которых hate speech рассматривается как попытка сказать наконец-то правду в глаза.

- Какие темы в Рунете особенно притягивают хейтеров - людей, которые оставляют оскорбительные комментарии?

- Все, что связано с современной фем-повесткой, флешмобом #MeToo в России воспринимается не так толерантно. Еще все, что касается людей с ограниченными возможностями: вместо того, чтобы помочь человеку, начинается демонстрация культуры силы. Кроме того, любые правозащитники, которые работают с ущемленными людьми. Недавно в Москве был протест против открытия химчистки для бездомных. Обсуждение свелось к обычному hate speech: жители этого района называли людей без определенного места жительства заразными, опасными, опустившимися.

- Хейтеры в обычной жизни тоже всех оскорбляют?

- Хейтеры довольно редко переходят грань между онлайн и офлайн: для этого нужна определенная воля и желание переступить черту. Но все равно можно причинять огромный вред и онлайн: например, сталкинг, то есть преследование жертвы в персональных аккаунтах, может ударить по эмоциональному и психологическому состоянию. Современные хейтеры - диванные аналитики, которые активны онлайн. Но нельзя говорить о том, что они безопасны. Борьба с hate speech должна происходить на уровне законодательства.

- В России могут осудить за репост, при этом за онлайн-оскорбления вряд ли накажут. Есть ли какие-то законы против хамства в интернете?

- Основная масса законов в России, касающихся онлайн-среды, не придумана специально для онлайна. Например, статья за экстремизм, которая относится к любым материалам и высказываниям, может быть удобно применена. Именно к пользователям тех соцсетей, которые передают данные силовым ведомствам. Это попытка зарегулировать все пространство производства смыслов, без разделения на он- и офлайн.

- Как обычные пользователи соцсетей могут отличить хейтеров от проплаченных троллей?

- Это сложно. Доказать, что человек проплаченный, можно только после расследования. На самом деле, для пользователя нет никакой разницы: они все производят очень токсичные высказывания, от них в любом случае нужно защищаться. Бан - самый простой способ. Другой вариант - пожаловаться на человека и попросить его забанить на какой-то срок. Или, встречаясь с хейтером, вы подтягиваете группу поддержки и занимаетесь "бригадингом". В ответ группой вы нападаете на хейтера. Последний метод работает в культурах силы, где возможно доказать свое право на высказывание с группой поддержки. В более толерантных культурах комментаторы сами подключатся, чтобы указать на нарушение прав человека.

В рамках проекта "The Earth Is Flat - Kак читать медиа"Гете-Института в Москве культуролог Оксана Мороз представит свой взгляд на проблему hate speech. "The Earth Is Flat" - серия мастер-классов и публичных лекций для развития медиграмотности и критического мышления. Мероприятия пройдут в 15 регионах России.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:41 Now live 02:41 мин Поделиться Как обмануть алгоритмы соцсетей Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2q44B Как обмануть алгоритмы соцсетей

Смотреть видео 02:21 Now live 02:21 мин Поделиться Как вырваться из информационного пузыря Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2qhu4 Как вырваться из информационного пузыря