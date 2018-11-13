Почему фанаты сборной ФРГ не едут в Лейпциг на матч против России

После провала Германии на ЧМ-2018 по футболу отношения немецкой сборной с болельщиками сильно ухудшились. Ее поединок с командой России в Лейпциге может пройти при полупустых трибунах.
Накануне товарищеского мачта с Россией, который состоится в Лейпциге в четверг, 15 ноября, звезды немецкой футбольной сборной - Мануэль Нойер (Manual Neuer), Лерой Сaне (Leroy Sané), Юлиан Брандт (Julian Brandt) и Тимо Вернер (Timo Werner) - встречались с учениками одной из школ на востоке Германии. Мероприятие было попыткой Немецкого футбольного союза (DFB) наладить контакт команды и ее болельщиков после исторического провала на последнем чемпионате мира в России.
Почему немцы перестали ходить на матчи бундестим
Среди задававших вопросы футболистам сборной ФРГ ребят будет немало тех, кто пойдет вечером на стадион в Лейпциге смотреть поединок вживую. Снижение до 10 евро цены за билеты для детей 6 и менее лет играет здесь свою роль. И тем не менее - многие фанаты немецкой сборной на игру против россиян не пойдут. На нее продано только 30 тысяч билетов - притом, что Red Bull Arena Лейпцига вмещает 42 тысячи зрителей.
Много свободных мест на трибунах осталось и на предыдущем матче сборной Германии против Перу. Так что ухудшившееся отношение болельщиков к своим недавним кумирам - тенденция сама по себе не новая. Уже и перед ЧМ-2018 года посещаемость игр с участием национальной сборной ФРГ стала падать - к примеру, посмотреть прощальный матч Бастиана Швайнштайгера (Bastian Schweinsteiger) - соперником немцев была тогда команда Финляндии - пришел лишь 30 121 зритель. Так почему фанаты сборной ФРГ перестали ходить на ее матчи?
Высокие цены на большой футбол и разочарование в сборной Германии
Хотя детские билеты на поединок Германия-Россия и стоят по 10 евро, цена прочих составляет от 25 до 80 евро. Таким образом, семье с двумя детьми в возрасте от 7 лет посещение одной игры обойдется как минимум в 100 евро - не говоря уже о расходах на транспорт, парковку, еду и напитки и прочее. Довольно солидный бюджет для одного футбольного товарищеского матча.
В ходе разбора причин провала бундестим на ЧМ-2018, где она даже не смогла выйти из группы, глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель (Reinhard Grindel), менеджер сборной Оливер Бирхов (Oliver Bierhoff) и ее главный тренер Йоахим Лёв (Joachim Löw) признали, что команда потеряла контакт со своими болельщиками, и пообещали восстановить утерянную связь.
В октябре тренировки сборной были открыты для посещения, на них пришли почти 5 тысяч фанатов - и в Лейпциге сейчас планируется сделать то же самое. Но достаточно ли этого? Последние два сезона в бундеслиге были отмечены протестами болельщиков против действий НФС из-за, с их точки зрения, излишней коммерциализации игр. Летом представители болельщиков прервали переговоры с НФС, обвинив футбольных функционеров в невежестве, высокомерии и недостатке профессионализма.
Слишком много футбола
Бундеслига, Кубок Германии, Лига чемпионов, Лига Европы, международные отборочные матчи, товарищеские игры - и теперь вот еще Лига наций и, вероятно, третий европейский клубный турнир. Не говоря уже о национальных чемпионатах других стран Европы, тоже довольно популярных в Германии.
В 2018 году футбола стало просто слишком много. И неудивительно, что именно товарищеские международные матчи становятся жертвой перенасыщенности спортом номер один его почитателей.
Место проведения матчей сборной Германии
Последняя игра немецкой сборной против Перу была перенесена из Франкфурта-на-Майне в Зинсхайм из-за опасений, что фанаты франкфуртского "Айнтрахта" организуют протесты против НФС. В Зинсхайме, где проживает всего 35 400 тысяч жителей, такой проблемы не было. Но не было там и устоявшейся традиции посещения футбольных матчей на уровне национальных сборных - а до расположенного рядом с автобаном стадиона непросто доехать общественным транспортом.
Даже билеты на игры бундеслиги на стадионе в Зинсхайме, там проводит свои домашние встречи "Хоффенхайм", редко бывают проданы полностью - так случилось и в товарищеской встрече с перуанцами.
Что касается Лейпцига, то хотя он и насчитывает 600 тысяч жителей, город имеет репутацию неперспективного с футбольной точки зрения. Так что нераспроданные билеты на товарищеский поединок Германия - Россия едва ли удивят специалистов.
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