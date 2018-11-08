 Почему ушастые совы очень любят зимовать в дельте Одера (фото) | Кадр дня | DW | 08.11.2018

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Кадр за кадром

Почему ушастые совы очень любят зимовать в дельте Одера (фото)

Почему этих сов называют ушастыми, хорошо видно на фотографии, сделанной в начале ноября в Бранденбурге. Но почему они очень любят именно эти места?

Ушастая сова (Бранденбург)

08.11.2018, Альт-Тухебанд • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.

Ноябрьские кадры из Германии

  • Мюльхайм-ан-дер-Рур

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ноябрьская клубника

    07.11.2018, Мюльхайм-ан-дер-Рур • Клубничный сезон в этом году в Германии выдался превосходный, но летом мало кто мог предположить, что в некоторых местах клубника здесь продолжит созревать под открытым небом до начала ноября - например, в земле Северный Рейн - Вестфалия, где была сделана эта фотография. Пусть не очень крупная, но все же своя!

  • Лидия Смуда (Lydia Smuda) и Петер Ченчер (Peter Tschentscher)

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Самая старая жительница Гамбурга

    07.11.2018, Гамбург • Лидия Смуда родилась в 1906 году в Рейнской области. Сейчас она является самой старой жительницей Гамбурга и всего лишь на один год моложе самого старого жителя Германии - Густава Гернета из Саксонии-Анхальт. На этой фотографии 112-летнюю долгожительницу во вторник, 6 ноября, поздравляет первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.

  • Нюрнберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Золотой ноябрь" в Нюрнберге

    06.11.2018, Нюрнберг • Жителям Германии, судя по всему, придется привыкать к новой природной реальности - золотому ноябрю. В любом случае, нынешний октябрь на этот статус во многих местах претендовать не мог - погода стояла почти летняя, многие деревья оставались зелеными. Так ноябрь выглядит сейчас в Нюрнберге около средневековой церкви Святого Лаврентия.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Реликт холодной войны

    06.11.2018, Берлин • 120-метровый холм Тойфельсберг состоит из обломков зданий, разрушенных во время Второй мировой войны. В 1950-х годах здесь обосновались американские спецслужбы. После воссоединения Германии шпионский комплекс пришел в запустение и стал популярным среди любителей заброшенных мест. В начале ноября власти Берлина присвоили этой территории статус исторического памятника.

  • Люнебургская пустошь летом во время цветения вереска

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Субботник в среду

    05.11.2018, Зольтау • Немецкие пустоши сформировались в результате многовековой деятельности человека на месте вырубленных лесов. Чтобы они не зарастали, их надо либо использовать в качестве пастбищ, либо регулярно очищать от поросли деревьев - например, берез или сосен. В среду, 7 ноября, свой вклад в это дело внесут школьники в Люнебургской пустоши - чтобы было, где расти и цвести вереску.

  • Хунсрюкская веррукария

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Хунсрюкская веррукария

    05.11.2018, Рейнланд-Пфальц • Первые описания лишайников содержаться в трудах "отца ботаники" - древнегреческого ученого Теофраста. Группа насчитывает более 25 тысяч видов. Недавно немецким ученым из Кобленца удалось открыть новый вид - на этом кварците из национального парка Хунсрюк-Хохвальд. Назвали лишайник по месту находки - хунсрюкской веррукарией (Verrucaria hunsrueckensis).

  • Кельн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Кельнские овцы

    04.11.2018, Кельн • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Где эта ратуша, где этот дом?

    03.11.2018, Франкфурт-на-Майне • Старая ратуша и другие достопримечательности исторического центра Франкфурта-на-Майне в земле Гессен отражаются в медном раструбе во время выступления музыкантов на площади Рёмерберг. Старая ратуша Рёмер - одна из самых красивых в Германии. На протяжении многих столетий она была местом избрания и коронации немецких императоров.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Земляные человечки"

    02.11.2018, Штутгарт • Два маленьких суриката осматриваются в большом вольере под присмотром заботливой родительницы. Они появились на свет в Штутгартском зоопарке восемь недель назад и сейчас впервые вышли на прогулку. "Земляные человечки" (Erdmännchen), как их называют немцы, относятся к числу самых популярных животных в зоопарках Германии.

  • Кельн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Толстый Петр"

    01.11.2018, Кельн • "Толстый Петр" ("Dicker Pitter") - так жители города называют самый большой колокол Кельнского собора, посвященный Апостолу Петру. Он был отлит в 1923 году и весит 24 тонны. Полтора года колокол молчал. Сейчас здесь завершили монтаж новой подвески языка и провели, так сказать, первую репетицию. Всего в соборе насчитывается 11 колоколов. Самые старые были изготовлены в XIV веке.


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    Путешествие по осенней Германии 2018 года начнем около этих живописных берез в природном парке Шлаубеталь (Бранденбург).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Осенне-золотая поверхность озера во Фрайбурге (Баден-Вюртемберг).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Одинокий подсолнух на поле около Штансдорфа недалеко от Потсдама (Бранденбург).

  • Нижняя Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Туманный ландшафт под Ганновером (Нижняя Саксония).

  • Мекленбург - Передняя Померания

    Немецкая осень - 2018

    Маяк и еще не убранные на зиму пляжные корзины на балтийском курорте Варнемюнде во время первого осеннего шторма этой осени (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Серые журавли в небе над Мешерином (Бранденбург).

  • Мекленбург - Передняя Померания

    Немецкая осень - 2018

    Опустевший морской причал курорта Цинновиц на балтийском острове Узедом (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Мехерних (Северный Рейн - Вестфалия)

    Немецкая осень - 2018

    Утренний туман около города Мехерних (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Мекленбург - Передняя Померания

    Немецкая осень - 2018

    Осень на полуострове Фишланд-Дарс-Цингст (Мекленбург - Передняя Померания).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Рыбацкий домик на озере Хаммерзе (Бранденбург).

  • Саксония

    Немецкая осень - 2018

    В окрестностях замка "Трех орешков для Золушки" - Морицбург под Дрезденом (Саксония).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Каштаны около Цешдорфа уже сбросили листья (Бранденбург).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Мельница XVI века в Бремсдорфе (Бранденбург).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Окрестности города Ванген в Альгое (Баден-Вюртемберг).

  • Бранденбург

    Немецкая осень - 2018

    Цистерцианский монастырь XIII века в Нойцелле (Бранденбург). Обитель была распущена в 1817 году и воссоздана в начале нынешнего сентября. Здешний новый приорат состоит сейчас из восьми братьев-цистерцианцев.

  • Бавария

    Немецкая осень - 2018

    Рыбак на лодке посреди водохранилища на реке Изар - озера Сильвенштайн (Бавария).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Церковь Святого Галла в Ридлингене (Баден-Вюртемберг).

  • Баден-Вюртемберг

    Немецкая осень - 2018

    Скворцы на проводах над виноградниками в Эренкирхене (Баден-Вюртемберг).

  • Бавария

    Немецкая осень - 2018

    Альпийские ландшафты около Берхтесгадена (Бавария).

  • Бавария

    Немецкая осень - 2018

    Паломническая церковь Девы Марии на винограднике около нижнефранконского города Фолькаха (Бавария). "Виноградник" (Weingarten) в данном случае не только указывает на место, но и входит в полное название храма XIII века на немецком языке - Wallfahrtskirche Maria im Weingarten.

  • Нижняя Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Окутанная облаками гора Вурмберг - вторая по высоте после Броккена гора лесного региона Гарц (Нижняя Саксония).

  • Нижняя Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Японский клен в "Горном саду" - Берггартен в Ганновере (Нижняя Саксония).

  • Гессен

    Немецкая осень - 2018

    Овца в осеннем лесу около Бенсхайма (Гессен).

  • Саксония

    Немецкая осень - 2018

    Парк развлечений в Лихтенау (Саксония). Благодаря необычно теплой осени многие такие парки в Германии в этом году продлили сезон.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Где немцы наслаждаются природой

В Германии насчитывается около сотни природных парков, один другого великолепнее. DW представляет самые красивые из них.  

Самые красивые уголки немецкой природы

В Германии насчитывается шестнадцать национальных парков. Первый был создан в 1970 году, самый молодой - всего лишь несколько лет назад.  

"Красивый вид" на Одер

"Красивый вид" ("Schöne Aussicht") - так называется склон в районе бранденбургского города Лебус, с которого сделана эта фотография внутренней дельты Одера.  

Обмелевший Одер

Эта фотография сделана в конце июля на реке Одер, по которой проходит граница между Германией и Польшей.  

Овцы на германо-польской границе

Эти овцы не просто пасутся на берегу реки Одер, по которой проходит германо-польская граница. Они охраняют здешние дамбы - вернее, помогают поддерживать их в надлежащем состоянии.  

Живописный рассвет на Одере

Этот снимок был сделан ранним утром неподалеку от города Лебус в Бранденбурге. Из-за весеннего паводка берега реки Одер оказались затопленными.  

Адонисы на Одере

Самый большой в Европе ареал их компактного произрастания находится в Бранденбурге.  

"Ледяные блины" на Одере

Эта фотография агентства dpa была сделана в Бранденбурге около Франкфурта-на-Одере. Такие льдины немцы называют "ледяными блинами" или "блинными льдинами" - Pfannkucheneis.  

Очень важные немецкие птицы

"Птица года" - проект немецких экологических организаций, посвященный пернатым, выводящим потомство в Германии. Представляем птиц последних двух десятилетий и 2018 года.  

Немецкий лес: цифры, факты, правила, советы и фотографии

Баварский лес, Шварцвальд, Гарц - эти названия известны не только в Германии. Чтобы отдохнуть на природе, немцам не надо далеко ездить.  

10 причин любить Бранденбург

Остров - часть суши, окруженная водой. Берлин - город, со всех сторон окруженный Бранденбургом, где достопримечательностей не меньше, чем в немецкой столице.  

Рейтинг немецких достопримечательностей

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.  

Кадр за кадром - Ноябрь 2018  

Немецкая осень - 2018  

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В объективе - небо  

Фотограф снимает птиц  

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