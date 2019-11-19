Почему Украина закрыла свой рынок для старых вагонов из России

С 20 ноября в Украину нельзя ввозить из России грузовые вагоны. Запрет раньше запланированного срока ввело правительство страны. О его причинах и возможных последствиях - DW.
Использование старых грузовых вагонов, которые были выпущены еще в советское время и срок эксплуатации которых давно истек, давно критикуют в Киеве. С 20 ноября в Украину из России запрещено ввозить грузовые вагоны. В первую очередь этот запрет коснется устаревшего подвижного состава. Он не только разрушает инфраструктуру, но и представляет собой серьезную опасность: такие вагоны особенно часто ломаются в пути, сходят с рельсов и загораются, констатируют эксперты.
Старые вагоны в Украине в разы дешевле новых
И все же в Украине до сих пор активно используют такие вагоны. Несмотря на то, что в стране есть свои вагоностроительные заводы, местные предприятия закупали в России бывший в употреблении подвижной состав. Причина - старые вагоны в разы дешевле. Россия активно распродает их с 2015 года, когда там вступил в силу запрет на эксплуатацию вагонов сверх установленного срока.
А покупают их в Украине в основном частные зерновые, металлургические и логистические компании, которые не хотят зависеть от монополиста - государственного акционерного общества "Укрзализныця". Несамоходный подвижной состав "Укрзализныци" постепенно изнашивается и сокращается: за последние два года - на шесть процентов, с 61 тыс до почти 58 тыс единиц.
Списанные вагоны "Укрзализныця" заменяет новыми. Но за неимением средств компания не успевает закупать необходимое количество новых вагонов, чтобы удовлетворить спрос. Особенно это чувствуется в сезон, когда, например, надо осуществлять транспортировку зерна. И здесь как раз и вступают в игру частные компании. Они предлагают использовать старые вагоны по более низким ценам и, что также является важным фактором, обеспечивают более короткие сроки их подачи заказчику.
Неповоротливый монополист "Укрзализныца"
Арендовать же грузовые вагоны у "Укрзализныцы" нужно через систему государственных закупок ProZorro. По словам председателя совета общественной организации "Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры" Владимира Наумова, это значительно снижает уровень коррупции. Но из-за проблемного менеджмента и бюрократических преград госкомпания, сетует Наумов, неэффективно пользуется своим парком подвижного состава и инфраструктурой. Он убежден, что в "Укрзализныце" достаточно своих вагонов, чтобы перевозить все нужные бизнесу грузы.
Но, не смотря на это, за последние два года в Украине парк железнодорожных вагонов частных компаний вырос - в основном за счет закупки б/у вагонов в России - на 41 процент и составляет уже более 78 тысяч единиц. Если новый украинский вагон стоит около 60 тыс долларов, то использованный российский можно купить уже за 16 тыс. Это позволяет частным компаниям сдавать вагоны в аренду по более низким тарифам, чем "Укрзализныця", пояснил в беседе с DW директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.
"Бывшие в употреблении российские вагоны дешевле, что позволяет более оперативно решать проблему нехватки вагонного парка в сезон. В краткосрочной перспективе это выгодно бизнесу, ведь решаются его логистические проблемы. Но в долгосрочной - наоборот, транспортная проблема только обостряется. Ведь" Укрзализныця "остается монополистом на тягу и инфраструктуру. Вагонов будет много, но все равно их нечем возить", - указывает Волк и предупреждает, что Украина может вскоре превратится в свалку старых российских вагонов.
Избавиться от "хлама", который создает опасность для людей
Чтобы этого не произошло, в мае этого года правительство Владимира Гройсмана внесло в список российских товаров, подпадающих под эмбарго в Украине, также и вагоны. Запрет должен был вступить в силу с марта 2020 года. Но почти сразу после объявления этого решения, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, за считанные месяцы в Украину было ввезено из РФ более трех тысячи бывших в употреблении вагонов.
В результате, в стране сейчас насчитывается 14 тысяч вагонов с сомнительными техническими характеристиками, сообщила секретарь Нацкомитета по промышленному развитию Елена Салихова, слова которой цитирует информагентство "Интерфакс-Украина".
Учитывая такие обстоятельства, правительство Алексея Гончарука решило запретить ввоз российских вагонов уже с 20 ноября 2019 года. "Это избавит нас от значительной части хлама, который едет к нам и потом, эксплуатируясь на наших железных дорогах, создает опасность для людей", - отметил Гончарук по итогам заседания правительства.
В выигрыше украинские машиностроители
Власти в Киеве уверяют, что такое решение поддержат украинские вагоностроительные заводы. Сейчас они переживают не лучшие времена, хотя наблюдается и определенная положительная динамика. По данным Госстата, с начала года в Украине в целом по отрасли произведено около 7,5 тыс грузовых вагонов. Для сравнения - в 2011 году, когда наблюдался пик выпуска грузовых вагонов, только один Крюковский завод произвел их более 10 тыс единиц.
Эксперты едины в том, что запрет на ввоз в Украину грузовых вагонов из РФ позволит украинским машиностроительным предприятиям реанимировать свой бизнес. При этом ответа на вопрос, что же делать с уже ввезенными изношенными российскими вагонами, пока не знает никто.
Нацкомитет по промышленному развитию выступает за то, чтобы "Укрзализныця" пересмотрела нормы безопасности для грузовых железнодорожных вагонов, сделав невозможным использование устаревшего подвижного состава, завезенного в Украину из России в течение последних нескольких лет.
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