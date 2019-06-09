Почему Турция не хочет отказываться от покупки С-400 у России

Анкара должна отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 ("Триумф") и приобрести американские противоракетные комплексы Patriot. Такие требования предъявляет Турции президент США Дональд Трамп. И он, судя по всему, готов добиться своей цели любой ценой. США ультимативно потребовали от Турции не позднее 31 июля отказаться от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Если Анкара не выполнит этого требования, то Вашингтон вышлет из страны турецких пилотов, которые в настоящее время обучаются в Соединенных Штатах, и отстранят турецкие компании от участия в производстве истребителей F-35, заявила заместитель министра обороны США по материально-техническому обеспечению Эллен Лорд журналистам в Вашингтоне в пятницу, 7 июля.

Но Анкара не собирается отказываться от сделки с Москвой.

Анкара не хочет отказываться от сделки с РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил государственному информационному агентству Anadolu, что российское руководство заключило с Анкарой соглашение о поставках С-400, и Турция не собирается отказываться от сделки с Россией. Общая ее сумма составляет 2,5 миллиарда долларов.

Реджеп Тайип Эрдоган

Российские С-400, о покупке которых договорилась стороны, могут поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км и в состоянии одновременно сбивать до 80 целей.

Министр обороны Турции Хулуси Акар также регулярно подтверждает готовность властей страны приобрести российское вооружение. Он заявил, что турецкие военные в РФ уже прошли обучение применению и обслуживанию С-400. Первые ЗРК С-400 Турция получит к июлю. Поставить их на боевое дежурство она намерена к октябрю 2019 года.

Санкции США как способ давления на Турцию

Чтобы заставить турецкое руководство отказаться от сделки с Москвой, Вашингтон на протяжении нескольких месяцев оказывает жесткое давление на своего партнера по НАТО. Президент США Трамп много раз критиковал намерение Турции приобрести С-400. А госсекретарь Майк Помпео угрожал Анкаре санкциями.

По данным американского телеканала CNBC, администрация Трампа даже предъявила Эрдогану ультиматум. В случае если Турция откажется отменить сделку с Россией, США грозят исключить Анкару из своей программы поставок самолетов F-35. Турецкая армия заказала сотню таких многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, а пилоты уже начали проходить обучение. Такие меры со стороны американской администрации были бы нежелательны для Анкары.

Истребители F-35

Не исключено, что в конечном итоге давление США вынудит Турцию отказаться от сделки с РФ. С прошлого года страна переживает серьезный экономический и финансовый кризис. Насколько серьезно могут навредить экономике страны американские санкции, можно понять на прошлогоднем примере, когда Вашингтон ввел пошлины на турецкую продукцию из стали алюминия, после того как суд в Турции отказался освободить из-под ареста американского пастора Эндрю Брансона. Принятые тогда Соединенными Штатами меры многие экономические эксперты называют одним из факторов, вызвавших экономический кризис в Турции.

Зачем Турции российские С-400

Эксперт в области политики безопасности Ульрих Кун (Ulrich Kuhn) считает, что жесткая позиция турецкого руководства в вопросе покупки российский С-400 базируется на определенных интересах. "Эту сделку нужно рассматривать как шахматный дипломатический ход", - говорит эксперт. По его мнению, администрация Трампа сильно разозлила правительство Эрдогана, когда отказалась выдать ему проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Кроме того, США взяли себе в союзники в Сирии и Ираке курдских повстанцев, которых Турция считает террористами. "Сейчас речь идет об ответе Вашингтону и о том, чтобы послать сигнал - Турция как геополитически важное транзитное государство может постоять за свои интересы", - поясняет Ульрих Кун. По его мнению, сделка с Россией оправдана для Турции и с военной точки зрения: "Эти комплексы будут размещены там, где нестабильная ситуация с безопасностью. Южная граница Турции, например, небезопасна". Хотя никто из соседних государств не собирается наносить удар по Турции.

Кроме того, покупка российского вооружения имеет и другое значение. "Турция может обеспечить себе доступ к новой технике. Военный персонал будет обучен. Анкара получит лицензию и когда-нибудь, возможно, научиться самостоятельно производить элементы ЗРК", - продолжает эксперт в области политики безопасности Ульрих Кун.

Что движет Анкарой: политический расчет или бизнес-выгода

Турецкое руководство аргументирует необходимость приобретения С-400 преимущественно коммерческой привлекательностью российского предложения. Американские комплексы Patriot Анкара согласится приобрести лишь тогда, когда Вашингтон предложит такие же хорошие условия, как Россия, заявил на этой неделе президент Эрдоган. Российские С-400 по цене в 2,5 млрд долларов стоят гораздо дешевле американской версии Patriot и считаются более современными и эффективными.

Но при этом покупка оружия у РФ - это гораздо больше, чем просто выгодная сделка. США и другие страны-члены НАТО озабочены, во-первых, тем, что С-400 технологически не совместим с системами, которые альянс разместил в Турции. А во-вторых, тем, что Москва может получить доступ к секретной информации о F-35, поскольку Турция будет одновременно использовать и российские ЗРК, и американскими самолеты.

Анкара стоит перед дилеммой. Если она уступит США, то этим серьезно разозлит Москву. Кремль, как и Соединенные Штаты, может ввести экономические санкции против Турции, как это уже было в 2015 году - после того, как турки сбили в районе турецко-сирийской границы российский бомбардировщик Су-34. И по чьим бы правилам не согласился играть Эрдоган, он в любом случае рискует очень сильно рассердить другую сторону.

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