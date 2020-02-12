Почему студенты ВШЭ против ограничения их публичной деятельности

13 февраля Мосгорсуд рассмотрит апелляцию студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, в декабре прошлого года осужденного на три года условно за призывы к экстремистской деятельности в интернете (статья 280 УК РФ). Тем временем в конце января руководство вуза изменило правила внутреннего распорядка, ограничив студентам и преподавателям публичную деятельность. Собеседники DW связывают это с тем, что многие студенты "Вышки" принимали участие в акциях протеста в российской столице летом 2019 года. О сути изменений и об отношении к ним самих студентов - у DW.

"ВШЭ против цензуры"

"В Высшей школе экономики введена цензура!", - возмущается студентка 4 курса НИУ ВШЭ Ниля Мусаева, недовольная новыми правилами внутреннего распорядка вуза. Их после бурных дискуссий утвердил ученый совет "Вышки". Теперь преподавателям и студентам ВШЭ запрещено вести политическую деятельность от имени вуза. Кроме того, его студенческие медиа лишились статуса студенческих организаций и финансирования.

Ниля Мусаева

Мусаева и ее единомышленники - всего 20 человек - создали инициативную группу "ВШЭ против цензуры", собравшую почти 5 тысяч подписей против принятия поправок. "Мы создали альянс со студенческим советом, пошли на компромиссы, многие поправки были изменены или отменены, но некоторые остались. Мы продолжаем думать, как с этим работать", - делится Ниля Мусаева.

В процессе обсуждения новых правил ученый совет ВШЭ согласился со студентами и снял поправку, запрещавшую "деятельность, которая вызывает существенные разногласия в обществе". В вузе прошла широкая большая дискуссия о том, какие разногласия существенны для общества, а какие - нет, и консенсуса по этому поводу достичь не удалось. Не был принят и пункт о запрете в стенах вуза правозащитной деятельности.

А вот другое ограничение ученый совет утвердил. "Мы просим студентов и преподавателей не указывать свою принадлежность к ВШЭ, когда они занимаются политикой. В том числе, просим не подписывать открытые письма как студенты ВШЭ. Сделано это для того, чтобы не возникало ситуации, когда позиция меньшинства по спорным вопросам подается как общая позиция университета", - разъяснил позицию вуза Андрей Лавров, директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ.

"Вышка" - один из крупнейших вузов России

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" - это государственный вуз, созданный в 1992 году и финансируемый правительством России. ВШЭ - в тройке самых крупных вузов страны, в нем учатся более 40 тысяч студентов и аспирантов и работают 6 тысяч преподавателей и научных сотрудников.

Студент ВШЭ Егор Жуков сегодня представляется как политик

"Вышка" регулярно появляется в политических новостях. Еще в 2009 году после очередного Марша несогласных столичная милиция требовало от администрации вуза отчислить студентов и уволить преподавателей, участвовавших в той акции. Руководство университета навстречу не пошло, отметив, что "заниматься политикой им не запрещено".

А осенью 2019 года проректор вуза Валерия Касамара принимала участие в выборах в Мосгордуму, но проиграла кандидату от "Справедливой России". Когда минувшим летом в российской столице проходили массовые акции протеста с требованием допустить на выборы незарегистрированных кандидатов, в них участвовали и студенты "Вышки".

Горячее лето 2019 года

Ряд студентов и преподавателей вуза считают, что утвержденные изменения правил внутреннего распорядка ВШЭ появились не случайно. "Это результат горячего политического лета, что вызвало неудовольствие кураторов университета в органах власти", - полагает доцент ВШЭ Павел Кудюкин.

Павел Кудюкин

В свою очередь в ректорате просят не связывать поправки и летние протесты, отмечая, что просто пришло время внести уточнения, которые касаются открытых писем.

"Вышка" регулярно проводит модернизацию своей правовой базы. Соответственно накопился большой объем параметров, которых нужно учесть в нашей внутренней документации. Это расшифровка того, что университет вне политики. Мы обозначили рамку, что можно, а что нельзя", - указывает Андрей Лавров, директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ.

"В университет пришел страх"

Студенты Высшей школы экономики о поправках знают, но на камеру свою позицию высказывают очень осторожно. Больше половины из примерно 30 опрошенных DW в главном здании ВШЭ на Покровском бульваре вообще отказались говорить на эту тему.

"В университет пришел страх - так же, как и в общество в целом. Мы стремительно катимся в советские времена. Можете себе представить, как обстоит дело в других университетах: вот даже "Вышку" ограничивают, а нам уже сам бог велел", - добавляет Павел Кудюкин.

Вероятно, самый известный на сегодня студент Высшей школы экономики Егор Жуков сейчас представляется уже как политик. "Я считаю, что на "Вышку" сильно давят. Руководство университета выбрало путь, чтобы защитить хотя бы что-то. Но, делая шаг за шагом назад, можно увидеть, что ничего не осталось", - считает Жуков.

Не боится высказывать свое мнение и Ниля Мусаева. Отчасти от того, что ее имя уже на слуху и отступать - поздно. Девушка признается, что ей обидно за "вышку". Четыре года назад Мусаева, по ее выражению, поступала в другой университет.

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