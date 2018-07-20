Почему Россия простила странам Африки долги на миллиарды долларов

Ходоки у Путина: как регионы просят списать долги за газ

Депутаты из регионов РФ просят прокуратуру проверить, можно ли списать населению долги за газ по примеру Чечни. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому в итоге решать этот вопрос.