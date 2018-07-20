Почему Россия простила странам Африки долги на миллиарды долларов

На саммите Россия-Африка президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва списала африканским странам долги на сумму более 20 млрд долларов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.
Африканские страны составят около трети портфеля заказов Рособоронэкспорта, заявил глава ведомства. Владимир Путин выступил за удвоение товарооборота с Африкой. (23.10.2019)
Владимир Путин, возможно, "теряет" Судан, зато "приобретает" Ливию. Экспансия России в Африке стала одним из главных элементов политики Кремля, считает Константин Эггерт. (16.04.2019)