Почему родственников пациента должны пускать в реанимацию

В России Совет Федераций одобрил закон, дающий право родственникам посещать своих близких в отделениях интенсивной терапии или реанимации. Раньше решение, пускать или не пускать родных, принимал главврач. "Теперь это становится требованием закона", - значится на сайте Госдумы РФ.

Правила посещения реанимации в Германии

В Германии родных пускают в реанимацию уже давно. Так давно, что немецкие врачи уже даже не могут вспомнить, с каких пор. "Как давно мы разрешаем посещать пациентов в отделении интенсивной терапии? - переспрашивает Йенс-Кристиан Шеве (Jens-Christian Schewe), заместитель руководителя отделения анестезиологии-реанимации Боннской университетской клиники. - Больше 20 лет".

Больному нужна поддержка близких

"Конечно, визиты не всегда уместны, - говорит специалист. - Если существуют медицинские противопоказания, например. Но в принципе посещения способствуют процессу выздоровления, особенно когда пациенты находятся в сознании". На сайтах многих немецких клиник размещена информация для посетителей отделений интенсивной терапии и реанимации. И один из важных моментов, на которые обращают внимание родных и близких, это как раз благотворное влияние визитов на состояние больного. Даже если человек еще не пришел в сознание, ему все равно нужна поддержка: можно взять близкого человека за руку, просто посидеть с ним рядом, рассказать о том, как прошел день, принести какие-то личные вещи пациента, например, фотографию или рисунок ребенка.

Реанимация в клинике Бонна - типичный пример

В Боннской университетской клинике действуют те же правила, что и в других аналогичных медучреждениях Германии. Перед входом в отделение реанимации - дверь. Чтобы попасть туда, надо позвонить. Если медперсонал в данный момент не занят одним из больных, то вам сразу откроют дверь. На входе - дезинфицирующее средство: посетителям рекомендуют тщательно обработать руки перед посещением и после. В реанимации действуют четкие правила. В день операции медперсонал просит родных и близких воздержаться от посещений, а справки даются по телефону. Правила посещения обговариваются с каждой семьей индивидуально.

В боннской клинике - гибкий график посещений. "Мы открыты 24 часа. Это кризисная ситуация. Конечно, мы не можем обеспечить для близких круглосуточного сидения у постели больного, но мы готовы подобрать часы, когда визит будет наиболее удобен", - поясняет Йенс-Кристиан Шеве.

Кто может посещать больного? В первую очередь - близкие люди первой степени родства. И это как раз тот момент, на который немецкие врачи обращают особое внимание. Из гигиенических и медицинских соображений лучше, если круг посетителей будет ограничен.

Дети в реанимации

Можно ли детям приходить в отделение интенсивной терапии? "Конечно, мы разрешаем приходить и детям, - отвечает боннский врач Йенс-Кристиан Шеве. - Мы не устанавливаем возрастных ограничений. Мы, конечно, стараемся не подвергать детей с неполным паспортом прививок опасности заражения, но 12-летнего ребенка мы пустим к маме или папе. Ведь если не допустить ребенка к смертельно больным маме или папе, это может стать психологической травмой на всю жизнь".

Конечно, сложно предугадать реакцию ребенка, понять, готов ли он увидеть своего близкого человека в условиях реанимации. "Без подготовки мы ребенка точно не пустим, - говорит Йенс-Кристиан Шеве, заместитель руководителя отделения анестезиологии-реанимации Боннской университетской клиники. - Или представьте ситуацию: ребенок потерял одного родителя в автокатастрофе, другой лежит в реанимации в тяжелом состоянии. Ребенок находился в машине, он не пострадал. Конечно, он может посещать родителя, но обязательно в сопровождении специалиста. Ведь он сам переживает кризисную ситуацию".

Советы немецкого врача

Еще один момент, на который обращают внимание сотрудники немецких клиник, - это состояние самих родственников. Попадание в реанимацию - стресс не только для самого пациента, но и для его близких. Проявляя заботу о больном, важно не забывать и о своем здоровье, просят немецкие врачи.

Йенс-Кристиан Шеве дает коллегам такой совет: "Важно устранить страхи. Сегодня, конечно, можно многое прочитать или даже увидеть в интернете, но, поверьте, люди не готовы к тому, что они увидят в реанимации. Инвестируйте свое время в этот первый разговор с родственниками, подготовьте их к посещению. И ограничьте количество посетителей. Врач не способен объяснить каждому члену семьи ситуацию. Разговоры с родственниками, обсуждение графика посещений не мешают врачам, они входят в круг наших прямых обязанностей".

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