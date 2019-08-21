Почему ракетный договор СНВ-3 вряд ли будет продлен, и чем рискуют США и РФ

Встреча российских и американских дипломатов в Вене, запланированная на понедельник, 22 июня, - событие, которого специалисты ждали несколько лет. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли среди прочего обсудят будущее Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, или СНВ-3), срок действия которого истечет в феврале 2021 года. Москва давно предлагает Вашингтону продлить его, но администрация президента Дональда Трампа до сих реагировала сдержанно. Речь идет об одном из последних договоров, который удерживает страны от новой ядерной гонки вооружений.

Судя по оценкам экспертов, с которыми пообщалась DW, венские "межведомственные консультации", как это называется на языке дипломатов, будут из разряда "хорошо, что они вообще состоялись". Иными словами, прорыва не будет. "Хорошо, что такие контакты имеют место", - говорит Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), но "времени на то, чтобы снять накопившиеся вопросы, очень мало". "У меня скромные ожидания", - говорит и Стивен Пайфер, доцент Стэнфордского университета в Калифорнии, эксперт по контролю над вооружениями.

Что нужно знать о СНВ-3

Российская атомная подводная лодка, архив

Договор СНВ-3 был подписан в апреле 2010 года в Праге тогдашними президентами США и РФ Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Год спустя он вступил в силу сроком на десять лет с возможностью продления еще на пять. Этот договор заменил истекший СНВ-1, подписанный в июле 1991 года Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем (СНВ-2 был позднее подписан Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном, но в силу так и не вступил).

Согласно СНВ-3, у каждой из сторон может быть не более 700 единиц стратегического ядерного оружия для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, 1550 единиц для боезарядов на них и 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок ядерной триады, то есть наземного, морского и воздушного базирования.

"Общество больше волнуют пластиковые пакеты, чем ракеты"

После вступления Трампа в должность президент России Владимир Путин во время первого телефонного разговора предложил продлить СНВ-3, но четкого ответа Кремль с тех пор так и не получил. Одна из причин, которую называют эксперты, - США хотят подписать новый договор с участием Китая, о чем в преддверии венской встречи снова заявил Биллинглси. Ранее Пекин уже ответил отказом. Кроме того, Вашингтон намекал, что есть сомнения в надежности верификации с российской стороны. Это связано с тем, что Россия, по мнению министерства обороны США, нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), и в ответ США из него вышли в 2019 году. Москва, у которой тоже есть вопросы к Вашингтону в области вооружений, отрицает нарушение.

Ядерная бомба в США, архив

Нынешнее состояние российско-американских отношений, резко ухудшившееся после аннексии Крыма в 2014 году, не дает повода для оптимизма по поводу продления СНВ-3. Действия обеих сторон незадолго до переговоров в Вене тоже вряд ли будут способствовать готовности идти на компромиссы. Так, в России по обвинению в шпионаже был осужден на 16 лет гражданин США Пол Уилан, а США чуть ранее объявили о новом пакете санкций против строящегося газопровода Северный поток - 2.

Оба эксперта, Кортунов и Пайфер, отмечают, что шансы договориться о продлении СНВ-3 снижаются из-за намеченных на осень выборов президента США. Глава РСМД полагает, что при наличии политической воли вопрос можно решить быстро, но "для Трампа и частично для российской стороны контроль над вооружениями - не главный приоритет", а давления общества нет. "Раньше это считалось чуть ли не главной основой политики безопасности, а сейчас отошло на второй план, - говорит Кортунов. - Общество больше взволновано проблемой пластиковых пакетов, чем стратегических ракет".

Что могут потерять США и Россия в случае непродления СНВ-3

Стивен Пайфер надеется, что СНВ-3 может быть продлен в последнюю минуту, если к власти в США придет новый президент. Однако шансы на это малы, поскольку Россия заявила, что продлению должен предшествовать полноценный диалог и разрешение спорных вопросов.

Если же договор не будет продлен, американский эксперт не ожидает быстрой гонки ядерный вооружений, поскольку обе стороны будут частично ограничены бюджетом, а ядерное оружие - дорогое. Однако количество бомб может начать медленно ползти вверх. "В США ракеты оснащены меньшим количеством боезарядов, чем они могут нести, - объяснил Пайфер. - Две трети американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) могут нести три боеголовки. Администрация Обамы решила оснастить их одной, но остальные лежат где-то на складах, их могут вернуть". По его словам, в России - похожая ситуация.

Российский взгляд на мир без СНВ-3 и ответ НАТО

Самой крупной потерей в случае окончания действия СНВ-3 Пайфер называет утрату информации, получаемой по механизму верификации. "Дважды в год стороны обмениваются огромным объемом информации, включая расположение каждой ракеты, количество боеголовок, дату производства, перемещение и статус", - говорит эксперт. Если этих данных не будет, это помимо прочего заставит обе стороны при военном планировании "чаще исходить из худших сценариев".

Обе стороны, похоже, уже готовятся к такому развитию событий. Незадолго до встречи в Вене президент Путин подписал указ о политике в области ядерного сдерживания, в котором есть возможность применения ядерного оружия первым. "В каком-то смысле можно говорить, что это - декларация о стратегическом изоляционизме, как мы будем строить нашу стратегию, если не будет никаких ограничений, и США будут наращивать гонку вооружений", - говорит Андрей Кортунов. В НАТО за считанные дни до венской встречи утвердили свойпакет мер ядерного сдерживания.

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