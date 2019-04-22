Почему Путин еще не поздравил Зеленского с победой на выборах

Кремль не спешит поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Карикатурист Сергей Елкин знает, почему медлит Владимир Путин.
Российские политики, общественные деятели, актеры и телеведущие поздравили избранного президента Украины с победой. DW - о главных реакциях из РФ на победу Владимира Зеленского. (22.04.2019)
В предвыборной кампании один из кандидатов в президенты Украины сделал ставку на страх перед будущим, другой - на надежду на кардинальные изменения. Что чувствуют украинцы в первый день после выборов? (22.04.2019)
Владимир Зеленский, телезвезда, комедийный актер и шоу-бизнесмен, с огромным отрывом выиграл президентские выборы в Украине. Реакция немецкой прессы на это событие - в обзоре DW. (22.04.2019)
Впервые в истории Украины страной будет руководить несистемный политик. От действий Зеленского будет зависеть не только его политическая судьба, но и будущее страны, пишет Сергей Руденко. (22.04.2019)
Неопытность новоизбранного президента Украины в политике - риск и в отношениях с Россией, и в проведении реформ в стране, считает немецкий политолог Беате Апельт. Интервью DW. (22.04.2019)