 Почему Путин еще не поздравил Зеленского с победой на выборах | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 23.04.2019

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Россия

Почему Путин еще не поздравил Зеленского с победой на выборах

Кремль не спешит поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Карикатурист Сергей Елкин знает, почему медлит Владимир Путин.

Владимир Путин придумывает поздравление Зеленскому - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Ута Штайнвер


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